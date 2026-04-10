Hyundai si rilancia in Cina con il marchio IONIQ: svelati i concept Venus e Earth

I modelli IONIQ per la Cina saranno sviluppati per rispondere alle esigenze di questo mercato e avranno nomi di pianeti

Hyundai rilancia la sua strategia per il mercato cinese introducendo il suo marchio di veicoli elettrici IONIQ. Contestualmente, la casa automobilistica ha svelato le concept car Venus e Earth, una berlina e un SUV che poi si potranno vedere al Salone di Pechino che si svolgerà alla fine di questo mese di aprile.

Hyundai IONIQ concept

Il marchio IONIQ sbarca in Cina

I modelli della gamma IONIQ li conosciamo molto bene. Ricordiamo, ad esempio IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9, senza dimenticarsi delle varianti ad alte prestazioni IONIQ 5 N e IONIQ 6 N. In Cina, IONIQ si evolverà da semplice gamma di prodotti a un ecosistema di mobilità più ampio, pensato su misura per i clienti locali. I futuri modelli di questa gamma per la Cina saranno pensati espressamente per rispondere alle esigenze di questo mercato. Nell'ambito di questa strategia, Hyundai sta introducendo una denominazione unica, pensata appositamente per il mercato cinese. I futuri modelli IONIQ prenderanno il nome da ''pianeti''. E qui ci colleghiamo direttamente con i concept Venus e Earth, cioè letteralmente, Venere e Terra. Prototipi che in qualche modo anticipano i futuri modelli della nuova gamma pensata per il mercato cinese.

Hyundai IONIQ concept

I concept Venus e Earth

Venus è una berlina rifinita nella tinta Radiant Gold ed è molto diversa dai modelli della gamma IONIQ che conosciamo. Si caratterizza per un frontale afflato con sottili luci a LED e una griglia imponente. L'abitacolo presenta inserti dorati e uno schermo panoramico per il sistema di infotainment e per il passeggero anteriore, simile a quello dell'attuale Hyundai Elexio prodotta in Cina. C'è poi il SUV Earth che si caratterizza per forma massicce e spigolose, verniciato in una tonalità che Hyundai chiama Aurora Shield. All'interno, la plancia è dominata da un ampio display centrale per il sistema infotainment.

Sarà interessante capire quanto questi concept andranno a influenzare i futuri modelli della gamma IONIQ per la Cina. Vetture che non saranno solo elettriche. Hyundai ha infatti fatto sapere di aver sviluppato soluzioni tecniche specifiche per il mercato cinese tra cui powertrain range extender. Inoltre, le auto disporranno di sistemi ADAS sviluppati in collaborazione con partner locali. Maggiori dettagli saranno comunicati in occasione del Salone di Pechino, il 24 aprile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026