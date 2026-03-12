Hyundai Online Map Downloads: l'aggiornamento del navigatore diventa smart

Hyundai introduce download mensili delle mappe per Kona, Tucson, Santa Fe e Ioniq. Scopri come funziona e qual è il vero vantaggio

Ti è mai capitato di finire dritto contro un cantiere che il tuo navigatore giura non esistere? Hyundai ha deciso che è ora di finirla con le mappe ''vintage'': arrivano i download mensili e chirurgici per avere una cartografia sempre sul pezzo. Senza muovere un dito.

Sta tutto nella nuova funzione Online Map Downloads, dedicata a tutti i modelli equipaggiati con l’infotainment ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), che trovi su Kona, Tucson, Santa Fe e su tutta la gamma Ioniq. L'obiettivo è semplice: rendere il sistema di bordo veloce e informato quanto lo smartphone che hai in tasca.

Aggiornamenti ''chirurgici'' in background

La vera rivoluzione non è solo che l’auto si aggiorna da sola, ma come lo fa. Dimentica i vecchi pacchetti software pesanti come un film in 4K. Il nuovo sistema lavora in modo intelligente: mentre guidi, scarica in background (ovvero in silenzio, senza disturbarti) solo le porzioni di mappa che ti servono davvero o quelle che hanno subito variazioni recenti.

Nuove rotatorie, sensi di marcia invertiti o limiti di velocità che cambiano: il sistema recepisce la modifica e la rende operativa già al riavvio successivo del veicolo. Tutto avviene tramite tecnologia OTA (Over-the-Air), quindi niente chiavette USB o passaggi forzati in officina.

Chi entra nel club?

La funzione è disponibile da questo mese (marzo 2026) su tutta la ''nuova guardia'' di Hyundai. Se nel tuo garage c'è una Kona, una Tucson, una Santa Fe o uno dei modelli della famiglia elettrica Ioniq (dalla 5 alla mastodontica 9, comprese le grintosissime versioni N), sei della partita. Anche le future Ioniq 6 e Ioniq 6 N nasceranno già con questa dote nel DNA.

C’è un piccolo ''però'', come sempre quando si parla di servizi connessi: per far funzionare il tutto e goderti le mappe sempre fresche di stampa, devi avere attivo l’abbonamento Bluelink PRO tramite l'app MyHyundai.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/03/2026