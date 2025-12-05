Smartphone come chiave? Facile (persino utile). Chi può farlo e come

La Digital Key può tornare conveniente e non serve essere un ingegnere informatico. Come usarla e per quali modelli (auto e smartphone)

Ultime notizie, usare lo smartphone come chiave dell’auto non è più una trovata da film di spionaggio: oggi è una funzione realissima e, sorpresa, funziona!

Sai, quella che chiamano Digital Key e che altro non è che il sistema che permette di aprire, chiudere e avviare l’auto, semplicemente avvicinando il telefono alla maniglia o tenendolo in tasca. In pratica, il telecomando tradizionale va in pensione, e noi ci portiamo dietro un oggetto in meno.

Digital Key, questa sconosciuta

Il tutto si basa su standard come NFC, Bluetooth Low Energy e, nei modelli più moderni, UWB (Ultra Wide Band). Tecnologia complicata dietro, ma uso semplicissimo davanti: quello che interessa a noi.

Poi: che l'umanità non si sia estinta nonostante, per decenni, aprisse l'auto con la chiave fisica, è perfettamente vero. Ma ora c'è un'alternativa e tanto vale familiarizzare, no?

Porta sempre con te anche la chiave fisica...

Chi può usare la Digital Key

Prima di esultare, una nota pratica: non tutte le auto (e non tutti gli smartphone) sono pronti. Ecco una panoramica (parziale) che ti evita ricerche infinite:

Digital Key Audi Sui modelli alto di gamma BMW Sì, tra le prime Hyundai / Kia Sì, su vari modelli recenti Mercedes Su modelli selezionati Volkswagen Presente ma non ovunque Toyota / Lexus In diffusione Volvo Su tutta la gamma

Per verificare se la tua auto e il tuo dispositivo sono compatibili, puoi anche consultare la pagina dedicata sul sito web di Android.

Sempre più Costruttori offrono la Digital Key

Se la tua auto non è in tabella, niente panico: i suddetti Costruttori stanno aggiornando progressivamente i modelli più recenti e altri Costruttori si uniranno presto alla compagnia, è solo una questione di tempo.

Come si attiva (semplice, promesso)

Per quanto l’idea possa sembrare da tecnocrati, l’attivazione non richiede una laurea in ingegneria. Ecco i passaggi generali:

Apri l’app ufficiale della tua auto

Ogni marca ha la sua: MyBMW, Hyundai Bluelink, Mercedes Me, etc. Associa l’auto allo smartphone

Ti verrà richiesto un login e, a volte, di sederti fisicamente in auto per confermare. Crea la Digital Key

Di solito basta toccare la voce “Digital Key” o “Chiave digitale” e seguire la procedura guidata. Registra il telefono tramite NFC

Alcune auto chiedono di appoggiare lo smartphone al lettore interno (vicino al tunnel centrale). Testa l’apertura

Avvicina lo smartphone alla maniglia: se si apre al primo colpo, sei ufficialmente nel futuro.



La Digital Key funziona con tecnologia NFC o Bluetooth

Ma funziona davvero? E quando serve

La risposta breve: sì. Anche meglio di quanto si pensi.

Ti dimentichi la chiave? Poco male, lo smartphone ce l’hai praticamente incollato alla mano.

Devi prestare l’auto? Puoi inviare una chiave digitale temporanea a un amico tramite app. Senza duplicazioni, appuntamenti o panico.

Batteria scarica? Alcuni telefoni permettono l’uso della Digital Key anche con poche riserve, grazie alla modalità a basso consumo.



Insomma: una volta provata, in tanti (non abbiamo detto ''tutti''!) si chiedono perché non sia sempre stato così.

Ora puoi prestare l'auto anche... da remoto

I rischi della Digital Key (niente panico, ma occhio...)

La comodità c'è, ma non mancano alcune attenzioni da tenere a mente. Non parliamo di paranoie, giusto qualche dettaglio pratico.

Furto o smarrimento dello smartphone

Se il telefono sparisce, sparisce anche la tua chiave. Lato positivo: puoi bloccare tutto da remoto, a differenza di una chiave fisica.

Sicurezza digitale

I sistemi usano protocolli avanzati, ma è sempre una buona idea proteggere il telefono con PIN, Face ID o simili. Una Digital Key su uno smartphone senza protezione… meglio non pensarci.

Compatibilità fra aggiornamenti

A volte un update del telefono o dell’app può creare piccole noie. Raramente, ma succede.

Batteria a terra

Alcuni telefoni funzionano lo stesso in modalità low power, altri no. Se sei del team “1% e vivo pericolosamente”, meglio saperlo.



In pratica: conviene o no?

La Digital Key non risolve i problemi del mondo, ma è un piccolo passo verso un quotidiano più semplice. Meno oggetti in tasca, più comodità e, diciamolo, una buona dose di soddisfazione nel far vedere all’auto chi comanda con un semplice tap.

Se la tua vettura la supporta, vale sicuramente la pena attivarla. Al massimo, te ne dimentichi. Ma se dimentichi le chiavi vere, hai il piano B.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2025