VIA CHE SI VA Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo aggiornamento a Google Maps, la app per navigazione più utilizzata al mondo, sia su Android Auto che su Apple Carplay. Al suo interno è stata inserita una nuova scheda (visibile nella parte bassa dello schermo) chiamata semplicemente “Vai”, che permette di trovare più rapidamente i percorsi migliori per i luoghi visitati con maggior frequenza.

ANCHE PER I MEZZI È sufficiente impostare le destinazioni preferite (scuola, supermercato, posto di lavoro) inserendole nella scheda “Vai”, e avere sott’occhio immediatamente le relative indicazioni stradali, l’andamento del traffico in tempo reali, le eventuali interruzioni sul percorso e un orario di arrivo stimato. Allo stesso modo, se si utilizzano spesso i trasporti pubblici, si possono impostare percorsi in modo da vedere immediatamente gli orari di partenza e di arrivo, eventuali comunicazioni da parte dell’azienda o altre informazioni.

CHI ARRIVA PRIMA? Questa funzione si rivela particolarmente utile per chi ha la possibilità di raggiungere lo stesso luogo (per esempio l’ufficio) in diversi modi: in auto, in bicicletta, con i mezzi. Si possono infatti prevedere diversi percorsi verso la medesima destinazione, e vedere immediatamente, a una determinata ora, qual è la più efficiente, quella che ci permette di arrivare prima.

PIÙ SOCIAL Tra le altre novità inserite nei più recenti update di Google Maps c’è anche quella relativa alla scheda “Esplora”, che si è evoluta in un vero e proprio feed, nel quale vengono mostrate informazioni, fotografie, recensioni e notizie dai posti che si decide di seguire, come un vero social network.

DOVE SCARICARLO L’aggiornamento con la scheda “Vai” dovrebbe essere già disponibile sui dispositivi Android, mentre per iOS arriverà entro qualche giorno. Google Maps può essere scaricato gratuitamente su Android a questo indirizzo, oppure per iOS dalla relativa pagina sull’App Store. Vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle migliori app per chi si muove spesso in automobile (compresi i navigatori), e quelle per evitare di prendere le multe.