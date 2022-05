Stellantis-Samsung, gigafactory negli USA prende forma. Qualche cifra

La nuova fabbrica per la produzione di batterie sorgerà nell'Indiana. Quali differenze con la gigafactory in programma a Termoli

L'unione - interdisciplinare - fa la forza, ed è una forza che si esprime sempre più in gigawattora. Già d'intesa sulle linee guida principali dallo scorso autunno, Stellantis e Samsung SDI perfezionano gli accordi per la realizzazione in partnership del primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici negli USA. A poco a poco, gigafactory Stellantis nascono di qua e di là dall'Atlantico.

Stellantis-Samsung, la partnership è realtà

IN CIFRE La location è stata individuata a a Kokomo, nello Stato dell'Indiana: nei piani, lo stabilimento sarà operativo dal 2025 (inizio dei lavori entro la fine del 2022) e avrà una capacità produttiva annuale iniziale di 23 GWh, con l'obiettivo di aumentare a 33 GWh negli anni successivi, anche di più se la domanda di auto elettriche crescesse in linea con le aspettative. Volumi grossomodo analoghi, in sostanza, a quelli della futura gigafactory di Termoli, a sua volta attiva dal 2025. A Kokomo e dintorni, la joint venture investirà inizialmente oltre 2,5 miliardi di dollari, cioè 2,3 miliardi di euro (ma con l'opzione di aumentare gradualmente fino a 3,1 miliardi di dollari, cioè 2,9 miliardi di euro) e creerà 1.400 nuovi posti di lavoro.

QUI STELLANTIS “Poco meno di un anno fa, con cinque gigafabbriche tra Europa e Nord America, ci siamo impegnati a realizzare una strategia di elettrificazione ambiziosa,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO Stellantis. “L’annuncio di oggi rafforza ulteriormente la nostra produzione di batterie a livello mondiale e dimostra l'impegno di Stellantis nel voler creare quel futuro a zero emissioni di carbonio, già delineato nel piano Dare Forward 2030. Sono grato al Governatore Holcomb, al Segretario Chambers, al Sindaco Moore e ai loro team, nonché a tutti i miei colleghi per il sostegno dimostrato e l’impegno profuso per portare questa operazione a Kokomo, una città il cui rapporto con la nostra azienda ha una ricca e lunga storia”.

Nuova gigafactory Stellantis nell'Indiana: batterie speciali

PREMIUM BATTERY Nello stabilimento dell'Indiana, alla produzione di celle e moduli per batterie per i veicoli elettrici destinati al mercato nordamericano, Samsung SDI applicherà la tecnologia all’avanguardia PRiMX (Prime Battery for Maximum Experience), il brand premium che il marchio coreano ha inaugurato al CES 2022. E i cui prodotti - sembra - garantiranno prestazioni eccezionali.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/05/2022