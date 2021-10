Il progetto avanza. Stavolta sponda America, ma avanza. Dopo l'accordo con Mercedes per una ''gigafactory'' europea in Francia, ora Stellantis trova un alleato in LG Energy Solution. Di oggi lunedì 18 ottobre l'annuncio che le parti hanno stipulato un memorandum d’intesa per la creazione di una joint venture mirata alla produzione di celle e moduli batteria per il Nord America.

TIMELINE La partnership avrà come risultato la creazione di un nuovo impianto per la produzione di batterie, che contribuirà a raggiungere l’obiettivo di Stellantis di portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030. L’avvio della produzione è previsto entro il primo trimestre del 2024 e l’impianto mira ad avere una capacità annuale di 40 gigawattora. L’ubicazione della nuova struttura è attualmente in fase di analisi: la posa della prima pietra è in ogni caso prevista per il secondo trimestre del 2022. Le batterie prodotte nel nuovo impianto saranno fornite agli stabilimenti di assemblaggio Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per l’installazione sui veicoli elettrici di prossima generazione, sia ibridi plug-in, sia full electric.

VEDI ANCHE

Stellantis, batterie LG per le elettriche del futuro

QUI STELLANTIS “L’annuncio odierno è un’ulteriore dimostrazione del fatto che stiamo mettendo in atto la nostra inarrestabile tabella di marcia verso l’elettrificazione e stiamo dando seguito agli impegni presi in occasione dell'EV Day di luglio”, dichiara Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con questa iniziativa abbiamo definito la prossima gigafactory del portfolio del Gruppo che ci aiuterà a raggiungere, come minimo, un totale di 260 gigawattora di capacità entro il 2030''. Stellantis prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nello sviluppo software e punta a mantenere il 30% di efficienza in più rispetto alla media del settore nel rapporto tra la spesa totale di R&S e in conto capitale rispetto ai ricavi.

QUI LG “Creare una joint venture con Stellantis sarà un capitolo storico della nostra partnership di lunga data”, afferma dal canto suo Jong-hyun Kim, Presidente e CEO di LG Energy Solution. “Utilizzando le nostre competenze tecniche collettive e individuali e la capacità di produzione di massa, LGES si posizionerà come fornitore di soluzioni per batterie per i potenziali clienti della regione.”

IL PRECEDENTE La partnership tra i due colossi nell’ambito dei veicoli elettrificati risale al 2014, quando LG Energy Solution (allora LG Chem) venne selezionata da Stellantis (allora FCA) per fornire il sistema di batterie agli ioni di litio e i controlli per la Chrysler Pacifica Hybrid, il primo minivan elettrificato del settore. Ora, il secondo atto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2021