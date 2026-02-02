Hyundai che vedono attraverso i muri, usando il tuo smartphone. Video

''Ma perché nessuno ci ha pensato prima?'', sorge spontaneo escalamare a leggere dell'ultimo coniglio che ora Hyundai-Kia estrae dal cilindro.

Si chiama Vision Pulse e in pratica trasforma il tuo smartphone (o smartwatch, o persino la chiave digitale dell'auto) in un super-sensore anti-sfiga che ''vede'' attraverso muri, furgoni parcheggiati e qualsiasi altro ostacolo che normalmente nasconde pedoni, ciclisti o bambini dispettosi.

Hyundai Vision Pulse: per ''vedere'' attraverso i muri

Niente poteri paranormali, niente raggi X. Più semplicemente, Vision Pulse sfrutta i segnali UWB (Ultra Wide Band), la stessa tecnologia già presente in milioni di telefoni moderni per aprire l'auto senza toccare la maniglia.

Hyundai Vision Pulse sfrutta i segnali UWB di smartphone e smartwatch

Funziona pressappoco così: il veicolo emette questi segnali, i dispositivi vicini li rimbalzano indietro e, con una precisione da far invidia a un cecchino (10 cm a 100 metri di distanza), il sistema ricostruisce una mappa 3D in tempo reale di chi o cosa si nasconde dietro l'angolo.

Latenza ridotta a 20 millesimi di secondo, capacità di tracciare quattro volte più oggetti rispetto ai sistemi precedenti.

Last but not least, funziona pure sotto la pioggia torrenziale o al buio pesto, con oltre il 99% di affidabilità.

Risultato (potenziale): addio al LiDAR da 10.000 euro che si inceppa con due gocce d'acqua, benvenuto a un sistema che costa una frazione e usa roba che la gente già si porta in tasca.

Hyundai Vision Pulse: meglio dei LiDAR?

A quando sulle auto di serie? Calma: ancora non si sa.

Per ora, Hyundai e Kia lo stanno testando in contesti estremi: muletti che non falciano operai nei magazzini, vigili del fuoco che localizzano persone sotto le macerie, soprattutto (vedi video sotto) autobus scolastici dove i bimbi, con un pratico (e carino) tag-portachiavi in silicone, diventano visibili anche quando sono proprio nel punto cieco del conducente mentre scendono.

Autobus scolastici per il progetto pilota

Roba che fa quasi tenerezza. Se non fosse che potrebbe salvarti da una multa salatissima. O molto peggio...

Insomma, mentre gli altri spendono fortune per montare laser da fantascienza, i coreani hanno deciso di chiederti gentilmente: ''Scusa, mi presti il telefono e mi fai vedere cosa c’è là dietro?''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/02/2026