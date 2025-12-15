Hyundai Bayon MY26: mild hybrid? GPL? No, solo a benzina

Più che un restyling, un delisting di due motorizzazioni, in nome della sempre ben accetta semplificazione della gamma.

Quindi Hyundai Bayon 2026 è sempre la stessa gradevolissima Hyundai Bayon, ma con alcune novità riguardo ai propulsori e ai livelli di allestimento.

Hyundai Bayon MY26: un nuovo motore

Debutta l'unità 1.0 T-GDi da 90 CV: alimentazione turbo benzina, omologazione Euro 6E-Bis, associazione a cambio manuale a 6 rapporti oppure ad automatico doppia frizione DCT a 7 rapporti.

Dall'offerta scompaiono perciò sia il benzina e benzina-GPL da 1,2 litri e 80 CV, sia la variante mild hybrid 48V dell'1,0 litri turbo benzina da 100 CV. Prendere nota.

Hyundai Bayon ora è solo a benzina

Alla base dell'offerta si posiziona sempre l’allestimento XTech (solo manuale), prezzo a partire da 22.800 euro. La XTech include già quadro strumenti LCD con cluster digitale, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25” con Bluelink, aggiornamenti OTA e integrazione Apple CarPlay e Android Auto e numerosi ADAS.

Nuova è invece la versione Business, proposta a partire da 24.200 euro (+2.000 euro per il cambio automatico). La versione di volume aggiunge cerchi in lega da 16”, fari anteriori Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, Cluster Supervision digitale da 10,25”, sensori di parcheggio posteriori, griglia anteriore Glossy Black e luce ambiente.

Hyundai Bayon MY26, gli interni

Completa la gamma l’allestimento Exellence, a partire da 27.600 euro (solo automatica). Che alla versione Business aggiunge: fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17”, clima automatico, Smart Key con Start Button, caricatore wireless per smartphone, presa USB posteriore e altro ancora.

Ordini aperti, consulta pure il car configurator Hyundai.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/12/2025