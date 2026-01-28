Hyundai Santa Fe 2027, il SUV coreano si prepara per il facelift. Le anticipazioni

Hyundai si appresta a dare una ventata di freschezza al suo SUV di punta: il Santa Fe 2027. I primi avvistamenti in Europa, tra la neve, hanno già lasciato intravedere il volto del facelift, celato da pesanti camuffature ma tuttavia abbastanza rivelatore della direzione stilistica scelta dai designer coreani.

La Hyundai Santa Fe di quinta generazione, lanciata nel 2023, ha avuto il merito di confermare il ruolo chiave del modello nella gamma Hyundai, ma non ha convinto del tutto il pubblico europeo. Le critiche più ricorrenti? Il design posteriore giudicato troppo massiccio e poco raffinato. Il facelift punta proprio a cambiare questa percezione.

Nuova Hyundai Santa Fe 2027, il facelift va a cercare suggestioni premium

Linee più moderne e look “premium”

Santa Fe 2027 si prepara a uno dei restyling più radicali nella recente storia Hyundai. La casa coreana introdurrà il suo linguaggio stilistico più recente “Art of Steel”, già visto sulla nuova generazione della Hyundai Nexo.

Tra le novità principali:

Frontale ridisegnato , con fari più sottili e luci diurne laterali, al posto dell’attuale configurazione.

Griglia a quattro barre più pulita , integrata con maggiore armonia, che abbandona il look ispirato a Land Rover.

Fiancate più snelle , con modanature orizzontali che enfatizzano la larghezza invece della mole.

Posteriore aggiornato, con fari verticali collegati da un barra luminosa orizzontale e targa spostata per un effetto più premium.

Il risultato è un SUV meno dominato dal tema dei “pixel”, e insieme più aerodinamico ed elegante, anche se il family feeling con la best seller Tucson rimarrà difficile da individuare.

Nuova Hyundai Santa Fe 2027, lo stile sarà meno avventuroso

Un SUV per famiglie e città

La precedente Santa Fe puntava su un design robusto e off-road, ma in un mercato europeo saturo di SUV, questo stile ha spesso penalizzato il modello rispetto a concorrenti come Kia Sorento.

Le vendite, in calo fino ai primi mesi del 2025, anche dopo l’arrivo della versione ibrida, rendono questo facelift una vera occasione per riconquistare clienti. L’obiettivo è chiaro: rendere la Santa Fe più moderna e appetibile, senza rinunciare alla praticità.

Nuova Hyundai Santa Fe 2027, vista laterale

Aggiornamenti meccanici

Non è solo questione di estetica. Hyundai ha confermato anche un importante aggiornamento sotto il cofano, che tuttavia non interesserà il mercato italiano. Da noi, infatti, l'unica versione a listino in questo momento è la variante ibrida, che manterrà il motore 1.6 turbo e il cambio automatico a sei marce, che garantisce fluidità, sprint e comfort di guida.

Nei Paesi dove Santa Fe è disponibile con altre motorizzazioni, debutterà un nuovo cambio in accoppiamento con il motore 2.5 turbo. Via il controverso doppia frizione a otto rapporti (DCT) a favore di un automatico con convertitore di coppia, per una guida più fluida, confortevole e raffinata.

Nuova Hyundai Santa Fe 2027, il posteriore

Debutto previsto

Il facelift della Santa Fe è atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Il messaggio è chiaro: il SUV di punta della casa coreana vuole tornare competitivo, moderno e pronto a sfidare i rivali premium nel Vecchio Continente. Ce la farà?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/01/2026