Hyundai IONIQ 3, il conto alla rovescia è partito: debutto alla Milano Design Week 2026

I conto alla rovescia è già iniziato. Hyundai ha confermato che sarà presente alla Milano Design Week 2026 che si svolgerà dal 21 al 26 aprile. La casa automobilistica sfrutterà questa occasione per presentare ufficialmente la nuova IONIQ 3. Si tratta di una compatta elettrica di poco meno di 4,3 metri che sarà fondamentale per i piani di crescita del marchio coreano nel segmento delle BEV in Europa. Insomma, tra poco più di un mese potremo scoprire tutti i segreti di questo modello, una delle più importanti novità che Hyundai svelerà nel corso dell'anno.

Hyundai IONIQ 3, cosa sappiamo?

In realtà diverse cose perché il nuovo modello è stato già protagonista di foto spia che hanno permesso di farsi un'idea di come saranno le sue forme. Modello che tradurrà in realtà alcuni dei concetti che abbiamo visto all'interno del concept Three che aveva fatto il suo debutto al Salone di Monaco 2025. Dunque, una nuova hatchback che entrerà nel combattuto segmento B europeo che si caratterizzerà per adottare il nuovo linguaggio di design denominato ''Art of Steel''. La nuova IONIQ 3 presenterà quindi un frontale basso e una linea del tetto che scenderà progressivamente verso il posteriore dove troveremo un piccolo spoiler. Inoltre, dovrebbe adottare sempre i gruppi ottici Parametric Pixel che oggi sono un elemento distintivo di tutte le ultime elettriche della famiglia IONIQ di Hyundai.

Nuova Hyundai Ioniq 3: un prototipo su strada innevata

Per quanto riguarda l'abitacolo, da quanto emerso fino ad ora, la nuova IONIQ 3 dovrebbe disporre del nuovo sistema infotaiment Pleos basato sulla piattaforma Android Automotive. Dietro al volante ci sarà anche un piccolo schermo per la strumentazione digitale. Pare che non troveremo un ambiente minimalista dato che dovrebbero rimanere alcuni comandi fisici per gestire in maniera intuitiva alcune delle principali funzioni dell'auto. Presto comunque ne sapremo molto di più.

Piattaforma e motori

Nuova Hyundai IONIQ 3 poggerà sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai, in questo caso con il supporto all'architettura a 400 V. Per il momento informazioni ufficiali sui powertrain non ce ne sono. Tuttavia, si parla di 150 CV e delle batterie della cugina KIA EV3 (58,3 kWh e 81,4 kWh) che permetterebbero di ottenere un'autonomia fino a circa 600 km. Tra poco più di un mese, comunque, scopriremo tutte le precise specifiche tecniche.

E se fosse così?

Nuova Hyundai Ioniq 3, rendering generato con AI

In passato, partendo dalle foto spia abbiamo provato a immaginarci le forme finali della IONIQ 3 attraverso un render. E se fosse davvero così vi piacerebbe?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026