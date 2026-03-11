Anticipazioni

Nuova Hyundai Tucson 2027, un render prova ad anticipare il suo design: se fosse davvero così?

Avatar di Filippo Vendrame, il 14/03/26

1 ora fa - Il SUV si prepara a un grande cambiamento

Sul mercato il nuovo modello dovrebbe arrivare il prossimo anno

Hyundai Tucson è un modello molto importante per la casa automobilistica coreana. La nuova generazione è in sviluppo e sono già circolate diverse foto spia che mostrano i prototipi della nuova Tucson ovviamente ancora camuffati. In ogni caso, le forme sono già abbastanza chiare e le immagini hanno permesso di capire che il nuovo modello è destinato a un radicale cambiamento stilistico. Come cambierà la rinnovata Tucson? Partendo dalle foto spia circolate fino a questo momento, c'è chi ha provato a immaginarsi le forme finali del SUV come nel render realizzato da Nikita Chuyko per Abto Mail Renderings. Il debutto? Non c'è ancora una data precisa ma si parla di una possibile presentazione entro fine anno e dell'arrivo sul mercato nel 2027.

Ecco come potrebbe essere la nuova Hyundai Tucson

I prototipi visti fino a questo momento hanno chiarito che il nuovo modello avrà poco in comune con quello attuale. Le forme della nuova Tucson 2027 saranno più squadrate, con richiami a quelle della Santa Fe. Se fosse come nel render, il frontale si caratterizzerebbe per la presenza di luci diurne angolari con una barra luminosa a LED superiore ispirata al recente concept Hyundai Crater. C'è poi la griglia nera, posizionata in basso, che collega i fari principali del SUV. Di profilo si notano di più i richiami alla Santa Fe come i passaruota squadrati. Il render mette poi in evidenza la presenza delle maniglie a filo con la carrozzeria, oltre ad elementi neri alla base delle portiere e mancorrenti sul tetto anch'essi neri.

Hyundai Tucson 2027 render

La linea del tetto terminerà poi con uno spoiler molto evidente e al posteriore troveranno posto gruppi ottici collegati tra loro da una barra luminosa a LED. Sono emersi pochi dettagli ufficiali sulla Tucson ridisegnata ma per quanto riguarda gli interni, sembra che sarà presente il nuovo sistema infotainment Pleos basato sulla piattaforma Android Automotive. Dunque, ci saranno interessanti novità sul fronte della tecnologia. Sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi man mano che si avvicinerà il momento della presentazione del nuovo SUV.

Hyundai Tucson 2027 render

Motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni, nulla è stato confermato. Tuttavia, ci si aspetta che la Tucson 2027 disponga di unità elettrificate. Si dice che potrebbe arrivare un nuovo ibrido e non dovrebbe poi mancare nemmeno l'opzione Plug-in. Alcune indiscrezioni aggiungono inoltre che ci sarebbe la possibilità che arrivi anche la versione ad alte prestazioni Tucson N con una potenza che potrebbe superare i 300 CV. Non rimane che attendere maggiori informazioni

Fonte: Kelsonik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/03/2026
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    Listino Hyundai Tucson
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech 160 / 11733.350 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business 150 / 11035.850 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech 160 / 11737.250 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business 150 / 11037.650 €
    Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business 136 / 10039.450 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business 160 / 11739.750 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line 150 / 11040.150 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence 150 / 11040.150 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business 160 / 11741.850 €
    Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence 136 / 10041.950 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence 160 / 11742.250 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line 160 / 11742.250 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence 160 / 11744.350 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line 160 / 11744.350 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business 160 / 11746.200 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence 160 / 11748.700 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line 160 / 11748.700 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence 160 / 11750.700 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line 160 / 11750.700 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.

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