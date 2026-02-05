Nuova Ioniq 3: fra ispirazione sportiva e tecnologia, Hyundai vede così la prossima elettrica

Anteprima della futura BEV compatta, che è attesa per il 2026 e si piazzerà tra Inster e Kona Electric con design sportiveggiante e autonomia fino a 605 km

La Hyundai Concept Three ha fatto il suo debutto mondiale all’IAA 2025, segnando un passaggio chiave per Hyundai nel segmento delle compatte 100% elettriche (guarda Hyundai Concept Three).

Un concept che anticipa il futuro

È il primo concept a batterie della famiglia Ioniq pensato specificamente per il mercato europeo e anticipa il modello di serie che con ogni probabilità si chiamerà Ioniq 3, atteso nei prossimi mesi del 2026.

Nuova Hyundai Ioniq 3: i collaudi sulla neve della prossima compatta elettrica

Come si posizionerà nella gamma?

La Hyundai Ioniq 3 si collocherà tra la citycar EV Inster (leggi la prova di Hyundai Inster) e la Kona Electric, con dimensioni simili a quest’ultima ma un’impostazione più pratica. Non è escluso che, nel lungo periodo, possa addirittura prenderne il posto nella gamma Hyndai (guarda la homepage di Hyundai Italia). Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma le prime stime, in funzione dei listini attuali, indicano una base intorno ai 36.000 euro.

Nuova Hyundai Ioniq 3: si piazzerà fra la citycar Inster e la Kona Electric

Piattaforma e tecnologia BEV

Dal punto di vista tecnico, la nuova compatta elettrica dovrebbe condividere molto con la Kia EV3 (guarda la Kia EV3), a partire dalla piattaforma E-GMP. È prevista una configurazione a trazione anteriore con motore elettrico da 110 kW (150 CV). Come per la gemella Kia, potrebbero essere disponibili due batterie: una da 58,3 kWh e una da 81,4 kWh, con autonomie che potrebbero superare rispettivamente i 436 e i 605 km grazie a una migliore aerodinamica.

Nuova Hyundai Ioniq 3: batteria fino a 81,4 kWh e autonomia fino a 605 km

Ricarica e prestazioni

La ricarica rapida in corrente continua dovrebbe arrivare fino a 101 o 128 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti. Non è da escludere una versione sportiva: una possibile Ioniq 3 N potrebbe colmare il vuoto lasciato dalla i30 N e sfidare rivali come la VW ID.3 GTX.

Nuova Hyundai Ioniq 3: design sportiveggiante, ispirato alla coupé Veloster del passato

Design ispirato al passato

Le immagini dei prototipi ancora mimetizzati che continuano i collaudi in nord Europa mostrano linee dinamiche che richiamano la Hyundai Veloster, piccola coupé di qualche anno fa, con tetto spiovente e finestrini posteriori ascendenti. Il frontale con fari sdoppiati e lo spoiler posteriore integrato rafforzano un look moderatamente sportivo.

Con una lunghezza di circa 4,3 metri, la Hyundai Ioniq 3 promette di essere una compatta elettrica equilibrata e dal design moderno. Vi piace questa nuova proposta elettrica di Hyundai? Diteci cosa ne pensate.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/02/2026