Fuori un'altra: addio a Hyundai i10, citycar benzina ormai specie protetta

A gennaio 2026 la produzione in Turchia sarebbe già terminata. Eredi? Sì, una citycar EV (...). Ecco quali "baby" sopravvivono

Prosegue il conto alla rovescia per le citycar ''vecchia maniera''. Si apprende infatti da Auto Express, primo magazine a dare la notizia, come Hyundai abbia già interrotto la produzione europea di i10, storica portabandiera del segmento A.

Nel senso che Hyundai i10, a inizio 2026, è ancora in vendita, ma gli ordini di fabbrica sono già chiusi: lo stabilimento turco si prepara a costruire un nuovo modello. Elettrico, ovviamente.

Hyundai i10: ''axed''

Un addio pesante, considerando che i10 – lanciata nel 2008 – ha venduto in Italia, nel 2025, qualcosa come 15.000 unità circa, confermandosi come una delle citycar più apprezzate per prezzo, praticità e costi di gestione.

E niente, nonostante il successo Hyundai non avrebbe in programma un’erede termica: il nuovo modello d’ingresso sarà momentaneamente l’elettrica Hyundai Inster, ben più costosa rispetto a i10 di circa 6.000 euro (al netto di incentivi o promo).

La piccola coreana, oggi proposta da 18.500 euro (1.0 Connectline), resta una delle ultime porte d’accesso al mercato dell’auto nuova. E proprio qui sta il punto: il segmento A a benzina è ormai sotto pressione, in Italia l’unica alternativa rimasta, a conti fatti, è Kia Picanto

Kia Picanto è ''cugina'' di Hyundai i10

Certo, resistono Fiat PandaFiat 500Toyota Aygo X, Suzuki Swift. Citycar che tuttavia, tecnicamente, sono ibride. (e mediamente, un po' più care).

  Motorizzazione Prezzo di listino
Kia Picanto 1.0 benzina da 17.800 €
Suzuki Swift 1.2 mild hybrid 12V da 20.900 €
Fiat Pandina 1.0 mild hybrid 12V da 15.950 €
Fiat 500 1.0 mild hybrid 12V da 19.900 €
Hyundai i10 1.0 benzina da 18.500 €
Toyota Aygo X 1.5 full hybrid da 20.850 €
Mitsubishi Space Star 1.2 benzina da 15.900 €

Citycar termiche/ibride, specie in via di estinzione

La discrepanza, è che fuori dall'Europa le citycar a benzina continuano a vendere bene e questo potrebbe garantire un’erede di i10 per i mercati extra-UE. Ma tra normative sempre più severe e costi di sviluppo in crescita, è improbabile che un’eventuale nuova generazione arrivi da noi.

Il futuro delle piccole? Elettrico, inevitabilmente. Questo, essenzialmente, perché le EV, pur penalizzate dal costo delle batterie, risultano più semplici da progettare per rispettare le norme di sicurezza.

Hyundai non conferma, ma un’A-segment EV è praticamente certa, soprattutto ora che marchi come Renault e Volkswagen stanno aggredendo il settore con nuova Twingo E-Tech e, in prospettiva, ID. Lupo.

Nel frattempo, se hai già messo gli occhi sulla piccola grande Hyundai i10, non temporeggiare...

