Hyundai Staria si aggiorna: restyling mirato e più tecnologia di bordo per il 2026

Potrebbe non sembrare, ma la Hyundai Staria ha debuttato quasi cinque anni fa. Il suo stile così contemporaneo e la scarsa diffusione di monovolume sul nostro mercato non giocano a suo favore, ma questo modello è stato lanciato a livello globale nel 2021 ed è arrivato in Italia nel 2023. E dopo i primi avvistamenti su strada dei prototipi camuffati, ecco la versione definitiva per il 2026 (guarda i muletti di Hyundai Staria).

Hyundai Staria 2026: cambia il look con un frontale più moderno e nuovi punti luce

L’MPV coreano aggiorna il look

Quindi, eccoci arrivati al classico aggiornamento di metà carriera, che non stravolge l’impostazione originale, ma interviene su dettagli chiave per mantenere competitivo uno dei van più riconoscibili nel suo segmento.

Dal punto di vista estetico, la nuova Staria (leggi la prova di Hyundai Staria HEV) resta fedele al suo stile futuristico. Le differenze si colgono osservando il frontale, dove compare una barra LED a tutta larghezza continua, affiancata dai loghi Staria incisi ai lati. I fari inferiori risultano meglio integrati e cambiano le prese d’aria per il raffreddamento.

L’allestimento al vertice del listino introduce una griglia rivista con inserti cromati, ora visivamente separata dalla sezione inferiore del paraurti. Debutta inoltre la tinta Classy Blue Pearl, mentre la versione top di gamma Lounge aggiunge la sfumatura Galaxy Maroon Pearl.

Hyundai Staria 2026: abitacolo versatile, confortevole e con finiture lussuose

Dentro è più moderna e accogliente

All’interno, il layout rimane invariato, ma la tecnologia fa un passo avanti. Il quadro strumenti digitale e lo schermo dell’infotainment crescono fino a 12,3 pollici e adottano il software Hyundai di ultima generazione, con aggiornamenti over-the-air (OTA). La plancia viene aggiornata con nuove bocchette dell’aria e un vano portaoggetti ridisegnato, mentre la console centrale torna a privilegiare i comandi fisici al posto dei pulsanti touch.

Tra le principali novità dell’abitacolo:

nuovo volante dal design più moderno

leva del cambio elettronica sul piantone per la versione Lounge

maniglia ausiliaria lato guida per facilitare l’accesso

dotazioni ADAS ampliate di serie

La nuova Staria continua a offrire un’ampia modularità interna, con configurazioni che vanno da due a undici posti su quattro file (in Italia fino a nove posti). Migliora anche il comfort di marcia grazie a sospensioni riviste, boccole del telaio ottimizzate e un isolamento acustico più efficace.

Hyundai Staria 2026: la gamma motori resta invariata con il 1.6 litri HEV per l'Italia

Motori invariati in attesa dell’elettrico

Sul fronte meccanico, per adesso nessuna variazione. Sul nostro mercato il van Hyundai resta disponibile con motore full-hybrid: un 1.6 turbo quattro cilindri abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 225 CV. In altri mercati è previsto anche un V6 3.5 aspirato da 240 CV. Una versione 100% elettrica è in fase di sviluppo (guarda homepage e configuratore Hyundai Italia).

Già ordinabile in Corea, noi dobbiamo aspettare

Hyundai Staria 2026 è già ordinabile in Corea del Sud, con prezzi a partire da 32,6 milioni di won (circa 18.750 euro) e fino a 48,8 milioni di won (circa 28.100 euro) per gli allestimenti superiori. È previsto un lancio globale, ma le date non sono ancora state definite. A noi l’MPV coreano piace molto per il suo stile e la sua versatilità e a voi? Diteci cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2025