Hyundai i20 Model Year 2026: motore 1.0 T-GDi, tecnologia e gamma semplificata

La nuova Hyundai i20 MY26 arriva con motore 1.0 T-GDi da 90 CV e tecnologie aggiornate con sistemi ADAS Hyundai SmartSense

La Hyundai i20 Model Year 2026 non cambia pelle, ma affina il progetto. Ed è probabilmente questa la scelta più sensata per una compatta che, da oltre vent’anni, rappresenta uno dei pilastri dell’offerta Hyundai nel segmento B.

Con il nuovo MY26, i20 consolida il proprio ruolo puntando su una gamma semplificata, su un’unica motorizzazione turbo benzina aggiornata e su una dotazione tecnologica e di sicurezza completa. Un’evoluzione mirata, pensata più per rispondere alle esigenze reali del mercato che per inseguire rivoluzioni di facciata.

Hyundai i20 2026, 3/4 posteriore

Una compatta che in Italia ha già convinto

Il contesto è chiaro: il segmento B resta centrale per il mercato italiano e Hyundai i20, con quasi 140.000 unità vendute nel nostro Paese dal debutto della prima generazione, ha dimostrato nel tempo di saper combinare qualità costruttiva e contenuti concreti.

Il Model Year 2026 arriva quindi per razionalizzare l’offerta e rendere l’esperienza d’acquisto più semplice, senza rinunciare a ciò che ha reso i20 una compatta versatile ed equilibrata.

Lugna 4,07 m e dotata di un bagagliaio da 352 litri prima di reclinare i sedili posteriori, la i20 MY26 resta fedele a sé stessa dal punto di vista stilistico e dell’esperienza a bordo, con un abitacolo solido, dalla buona ergonomia e assemblato con cura.

Una sola motorizzazione, scelta con criterio

Sotto il cofano debutta il 1.0 T-GDi da 90 CV, omologato Euro 6E-bis, che va a sostituire le precedenti motorizzazioni benzina.

Il tre cilindri turbo è abbinabile a cambio manuale a 6 rapporti oppure al doppia frizione 7DCT, così da soddisfare sia chi privilegia il controllo diretto, sia chi cerca maggiore comfort nella guida urbana.

Hyundai i20 2026, gli interni

Gamma e prezzi: due allestimenti, poche complicazioni

La struttura di gamma è ora ridotta a due allestimenti, Connectline e Prime, entrambi abbinati al 1.0 T-GDi da 90 CV.

Hyundai i20 Connectline rappresenta la versione di volume ed è proposta a partire da 21.850 euro con cambio manuale. La dotazione prevede la suite di aiuti alla guida Hyundai SmartSense con guida autonoma di secondo livello, strumentazione digitale Supervision da 10,25”; infotainment da 10.25'' con navigatore e Apple CarPlay e Android Auto. La versione con cambio automatico 7DCT parte da 23.350 euro.

Al vertice si colloca Hyundai i20 Prime, che costa 23.350 euro con cambio manuale e 24.850 euro con 7DCT. Aggiunge fari anteriori Full LED, cerchi in lega da 17” invece che da 16'', vetri posteriori oscurati, clima automatico in luogo del manuale, retrovisori ripiegabili elettricamente, interni più curati, illuminazione ambiente, specchietto retrovisore elettrocromico e ricarica wireless per lo smartphone.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/12/2025