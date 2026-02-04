Hyundai i10 non la fanno più? Occhio alla promo su Hyundai i20

Siamo onesti, per girare in città non serve un SUV che occupa due posti auto, serve una macchina che ci sta dentro senza chiedere scusa.
Hyundai i20 è esattamente quella roba lì da quindici anni, con 140 mila esemplari venduti in Italia e una reputazione che non si discute.
Non c'è più Hyundai i10 ma ora c’è Hyundai i20 Model Year 2026: un solo motore, il 1.0 T-GDI da 90 CV (più brillante del vecchio, 0-100 in 11,9 secondi, addio pigrizia), cambio manuale o DCT a 7 rapporti.
Hyundai i20 MY26, occhio alla promozione
Dentro, doppio display da 10,25'', Apple CarPlay/Android Auto wireless, aggiornamenti OTA e la suite SmartSense che ti copre le spalle meglio di molte colleghe di segmento.
Dritti al punto, cioè all’offerta di febbraio: Hyundai i20 base (ConnectLine, cambio manuale) a 18.850 euro anziché a 21.850 euro. Con finanziamento e permuta o rottamazione, ovvio.
Il finanziamento: anticipo 6.140 euro, poi 85 euro al mese per 35 mesi (TAN 0,99%, TAEG 2,69%), poi eventuale maxi rata finale di 10.488 euro (da pagare solo se decidi di tenere la vettura).
Punto. Niente di “rivoluzionario”, solo una compatta matura, tecnologica, a un prezzo che non ti fa bestemmiare.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|i20 1.2 MPI MT Techline
|79 / 58
|19.900 €
|i20 1.2 MPI MT Connect Line
|79 / 58
|20.650 €
|i20 1.0 T-GDI MT Connect Line
|100 / 74
|21.850 €
|i20 1.2 GPL MT Connect Line
|80 / 60
|22.150 €
|i20 1.0 T-GDI 48V MT Connect Line
|100 / 74
|22.350 €
|i20 1.2 MPI MT Prime
|79 / 58
|22.700 €
|i20 1.0 T-GDI 48V DCT Connect Line
|100 / 74
|23.550 €
|i20 1.0 T-GDI MT Prime
|100 / 74
|23.700 €
|i20 1.0 T-GDI MT N Line
|100 / 74
|23.900 €
|i20 1.0 T-GDI 48V MT Prime
|100 / 74
|24.200 €
|i20 1.0 T-GDI 48V DCT Prime
|100 / 74
|25.400 €
|i20 1.0 T-GDI 48V DCT N Line
|100 / 74
|25.600 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai i20 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai i20