Hyundai i10 non la fanno più? Occhio alla promo su Hyundai i20

Avatar di Lorenzo Centenari, il 04/02/26

30 minuti fa - i20 MY26 vuole farsi notare e a febbraio c'è un finanziamento al bacio

i20 MY26 vuole farsi notare e a febbraio c'è un finanziamento al bacio (non a tasso zero, ma quasi)

Siamo onesti, per girare in città non serve un SUV che occupa due posti auto, serve una macchina che ci sta dentro senza chiedere scusa.

Hyundai i20 è esattamente quella roba lì da quindici anni, con 140 mila esemplari venduti in Italia e una reputazione che non si discute.

Non c'è più Hyundai i10 ma ora c’è Hyundai i20 Model Year 2026: un solo motore, il 1.0 T-GDI da 90 CV (più brillante del vecchio, 0-100 in 11,9 secondi, addio pigrizia), cambio manuale o DCT a 7 rapporti. 

Hyundai i20 MY26, occhio alla promozione

Dentro, doppio display da 10,25'', Apple CarPlay/Android Auto wireless, aggiornamenti OTA e la suite SmartSense che ti copre le spalle meglio di molte colleghe di segmento.

Dritti al punto, cioè all’offerta di febbraio: Hyundai i20 base (ConnectLine, cambio manuale) a 18.850 euro anziché a 21.850 euro. Con finanziamento e permuta o rottamazione, ovvio.

Hyundai i20 da 18.850 euro

Il finanziamento: anticipo 6.140 euro, poi 85 euro al mese per 35 mesi (TAN 0,99%, TAEG 2,69%), poi eventuale maxi rata finale di 10.488 euro (da pagare solo se decidi di tenere la vettura). 

Punto. Niente di “rivoluzionario”, solo una compatta matura, tecnologica, a un prezzo che non ti fa bestemmiare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/02/2026
