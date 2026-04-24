Twingo elettrica regina del Car Design Award 2026, Audi e Jeep sul podio

In occasione della Milano Design Week 2026, l’ADI Design Museum ha ospitato la cerimonia dei Car Design Awards 2026, storico riconoscimento creato nel 1984 dalla rivista Auto&Design e dedicato all’eccellenza stilistica nel settore automotive.

Car Design Award 2026: i vincitori con la Direttrice del magazine Auto&Design, Silvia Baruffaldi

Il premio assegnato alla city-car elettrica

Nella categoria Production Cars ha vinto Renault Twingo E-Tech Electric (leggi la prova della Twingo EV), premiata per la capacità di reinterpretare un modello iconico in chiave contemporanea ed elettrica. Il riconoscimento è stato ritirato da Laurens Van den Acker, Chief Design Officer di Renault Group, davanti a una giuria internazionale composta da giornalisti delle principali testate automotive mondiali. L’edizione 2026 ha confermato il ruolo del design come leva strategica per innovazione, identità di marca e mobilità urbana.

Car Design Award 2026: la vincitrice nella categoria Production Cars è Twingo E-Tech Electric

Tutti i vincitori e il ruolo di Alcantara

Il premio valorizza ogni anno tre aree decisive del progetto automobilistico: Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language. Nella prima categoria si è imposta Audi Concept C, mentre Jeep ha conquistato il riconoscimento dedicato alla coerenza espressiva del marchio.

Car Design Award 2026: Laurens Van den Acker di Renault

Partner dell’evento è stata Alcantara, che ha rinnovato il proprio contributo promuovendo una visione culturale del design capace di unire emozione, funzione e responsabilità ambientale. Gli stessi valori hanno guidato la realizzazione del trofeo “Traccia”, firmato da ERRE Company, che è stato consegnato ai vincitori delle rispettive categorie. L’azienda ha inoltre presentato il progetto Atelier Alcantara, laboratorio espositivo dedicato ai giovani talenti provenienti da università internazionali del design.

Car Design Award 2026: Massimo Frascella di Audi

Le motivazioni del successo Renault

Per il team Renault, il premio rappresenta una conferma del lavoro svolto sul linguaggio stilistico della nuova city car elettrica. Le motivazioni ufficiali del premio riportano testualmente: “Fortemente identitario, il design vivace di Twingo E Tech Electric unisce con intelligenza stile, simpatia e accessibilità. È una city car capace di trasformare il piccolo formato in un autentico statement di stile, evocando con gusto la forma monovolume della Twingo originale per conquistare sia chi l'ha vissuta negli Anni '90 sia chi la scopre oggi.”

Car Design Award 2026: Daniele Calonaci di Jeep

Un giudizio che evidenzia freschezza progettuale, continuità storica e capacità di parlare a pubblici diversi. La casa francese consolida così il ruolo del proprio Centro Stile nel futuro della mobilità elettrica urbana.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/04/2026