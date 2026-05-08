Stellantis amplia la partnership con Leapmotor: fabbriche e nuovi modelli, le novità

Se ne parla oramai da mesi e adesso c'è la conferma: Stellantis e Leapmotor hanno deciso di ampliare la loro partnership. Le novità in arrivo sono davvero molto interessanti e vanno sostanzialmente a confermare le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi.

La scommessa vinta su Leapmotor

Stellantis nel 2023 era diventato il singolo maggior azionista di Leapmotor, acquisendo una quota del 21% del'azienda cinese. Si trattava di una vera e propria scommessa. I numeri, però, ci dicono che Stellantis ha avuto ragione nell'investire in questa casa automobilistica che in Cina e in Europa sta crescendo rapidamente. Partnership che adesso permetterà a Stellantis anche di poter accedere alle tecnologie sviluppate da Leapmotor per i suoi futuri modelli.

Ricordiamo che successivamente all'investimento nell'azienda cinese, era stata creata Leapmotor International (“LPMI”), una joint venture con Stellantis al 51% e Leapmotor al 49% con diritti esclusivi per la vendita e la produzione di prodotti Leapmotor al di fuori della Cina.

Dal lancio dei modelli T03 e C10 nel 2024, LPMI ha ampliato la propria presenza in tutta la regione con più di 850 punti vendita e assistenza e oltre 40.000 consegne in Europa nel 2025. Nel 2025, LPMI ha ampliato le sue attività in Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e nell’aprile 2026 ha introdotto il marchio in Messico.

Ecco le novità in arrivo

Innanzitutto, sarà aumentata la produzione nello stabilimento spagnolo di Figueruelas, a Saragozza, dove sarà aggiunta una linea di produzione dedicata a un C-SUV elettrico Opel su base Leapmotor. Dovrebbe arrivare nel 2028. Il nuovo modello si aggiungerà all’attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon. Nel corso del 2026 all'interno dell'impianto dovrebbe arrivare anche la produzione della Leapmotor B10.

Ma le novità non finisco qui. Stellantis e Leapmotor coopererebbero nel settore degli acquisti, attraverso LPMI. L’obiettivo sarebbe, racconta Stellantis, ''rafforzare la competitività dei prezzi sfruttando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia, valorizzando al contempo le capacità della supply chain europea per aumentarne la resilienza e accelerare il time-to-market dei nuovi modelli''.

Leapmotor B10

Inoltre, in previsione di un futuro rafforzamento dello stabilimento di Madrid, nel 2028 dovrebbe arrivare un modello Leapmotor. Novità importante dato che in questa sito cesserà la produzione della Citroen C4. Allo stesso tempo, la proprietà del sito è in discussione per un potenziale trasferimento alla controllata spagnola di LPMI. La produzione a Villaverde sarebbe in linea con i requisiti del “Made in Europe” e i veicoli verrebbero commercializzati da LPMI nel mercato europeo e in quello del Medio Oriente e dell’Africa.

Questo piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor – un partner fidato e uno dei produttori di veicoli a nuova energia in più rapida crescita e più rispettati a livello globale – è una vera vittoria per entrambi. Prevede un supporto alla produzione, i posti di lavoro e la localizzazione avanzata in Europa della produzione di veicoli elettrici di livello mondiale a prezzi accessibili per soddisfare le reali esigenze dei clienti. L’annuncio di oggi riflette la nostra intenzione nell’approfondire la nostra partnership e compiere un ulteriore passo verso future collaborazioni ancora più grandi.

Così ha commentato questo importante annuncio Antonio Filosa, CEO di Stellantis.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026