E se BYD producesse auto elettriche in una fabbrica Volkswagen?

Volkswagen sta lavorando alla razionalizzazione della sua produzione in Europa. A tal proposito, poco tempo fa, il CEO del Gruppo tedesco, Oliver Blume, aveva raccontato che un modo per ottimizzare il funzionamento degli impianti poteva essere condividerli con costruttori cinesi interessati a costruire auto in Europa. Una strategia del tutto simile a quella che starebbe seguendo Stellantis per lo stesso motivo. Dalla Cina, e precisamente da CarNewsChina, arriva su questo argomento un'indiscrezione molto interessante.

Stando a quanto raccontato, ci sarebbe una casa automobilistica cinese interessata a rilevare parte dell'impianto di Dresda. Di chi stiamo parlando? Ma del costruttore cinese più attivo a ''aggressivo'' sul mercato europeo e cioè BYD.

Il futuro di Dresda passa per BYD?

Non si tratterebbe quindi di un'acquisizione ma più di una suddivisione degli spazi con BYD che investirebbe nel sito per utilizzarne una sua metà per costruire auto elettriche. L'altra parte dell'impianto di Dresda dovrebbe invece diventare un polo dell'innovazione in collaborazione con lo stato della Sassonia e la TU Dresda. La produzione in Germania potrebbe portare diversi benefici alla casa automobilistica che, come sappiamo sta finalizzando la costruzione delle sue fabbriche europee in Ungheria e in Turchia. Innanzitutto, le auto elettriche prodotte in Germania sarebbero esenti dai dazi UE sulle BEV costruite in Cina.

Dresda

In secondo luogo, un sito produttivo tedesco potrebbe anche aiutare BYD ad aumentare la notorietà del suo marchio in Europa, aggiungendo l'etichetta ''Made in Germany''. In precedenza, BYD aveva considerato la Spagna come sede preferenziale per un ulteriore stabilimento europeo. La Spagna era infatti ritenuta un Paese interessante per i suoi costi di produzione relativamente bassi, le infrastrutture industriali, l'elettricità a basso costo e una rete di energia pulita. La Germania, inoltre, sarebbe ben vista da Pechino per il fatto di aver votato contro i dazi UE. Ricordiamo infatti che in passato, il Governo cinese aveva intimato alle case automobilistiche della Cina di sospendere i principali investimenti nei Paesi dell'UE che avevano appoggiato i dazi.

Il tutto va ovviamente preso con le dovute cautele ma la notizia ben si incastrerebbe nei piani di crescita di BYD in Europa e nelle necessità di Volkswagen di arrivare a ottimizzare la produzione dei suoi impianti europei. Per il momento, BYD non ha voluto commentare la notizia mentre Volkswagen avrebbe riferito che la ricostruzione sarebbe inesatta.

Vedremo quello che succederà davvero dato che la condivisione degli impianti con i marchi cinesi sembra diventare un'opzione sempre più interessante per i costruttori europei. In ogni caso, secondo fonti vicine alla vicenda, anche Xpeng e MG, società del gruppo SAIC, starebbero valutando la possibilità di utilizzare gli stabilimenti Volkswagen in Europa.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026