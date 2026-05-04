Volkswagen potrebbe vendere in Europa i modelli realizzati per la Cina

Il Gruppo Volkswagen sta attraversando un momento delicato e sta lavorando per ottimizzare le sue attività. Piano che passerà anche nella gestione della capacità di produzione in eccesso dei suoi stabilenti europei. Adesso c'è una novità interessante. Infatti, il Gruppo Volkswagen sta valutando la possibilità di introdurre in Europa i veicoli elettrici sviluppati per la Cina.

Dalla Cina all'Europa

Infatti, presentando i dati finanziari del primo trimestre, il CEO del Gruppo, Oliver Blume ha affermato che l'azienda potrebbe produrre in Europa modelli di nuova generazione destinati esclusivamente al mercato cinese, qualora trovasse prodotti adatti agli acquirenti locali.

Quest'anno stiamo intensificando lo sviluppo della piattaforma CMP, il cui lancio in Cina è previsto per il 2027. Questo lavoro deve essere completato prima, dopodiché potremo valutare le opzioni in Europa e verificare quali prodotti siano i più adatti.

Volkswagen ID. Unyx 08, 3/4 dall'alto

Per chi non lo sapesse, la piattaforma CMP (Compact Main Platform) è stata sviluppata in collaborazione con Xpeng per i nuovi veicoli Volkswagen in Cina. Nuova architettura che quindi potrebbe diventare la base anche per vetture vendute all'interno del mercato del Vecchio Continente. L'obiettivo è quello di sfruttare le tecnologie sviluppate in Cina e accelerare i tempi di sviluppo, approfittando di un ecosistema efficiente.

Decideremo, in base al successo che otterremo in Cina, quale modello sarebbe più adatto all'Europa, soprattutto nei segmenti in cui non siamo presenti con il nostro attuale portafoglio prodotti. Procederemo per gradi. È troppo presto, non abbiamo ancora avviato il processo e non abbiamo preso una decisione definitiva.

Presto per capire, quindi, cosa potrebbe arrivare sul mercato europeo. Tuttavia, al recente Salone di Pechino sono stati portati modelli come ID. Unyx 09, ID. Aura T6, e AUDI E7X che dispongono di connettività avanzate e piattaforme in grado di supportare architettura a 800 V. Modelli che sulla carta potrebbero risultare interessanti anche in Europa. Nulla è stato comunque ancora deciso e quindi non possiamo che attendere nei prossimi mesi la strada che intenderà intraprendere Volkswagen.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026