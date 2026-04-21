Ecco la nuova batteria Shenxing di CATL, ricarica record dal 10% al 98% in 6 minuti e 27 secondi

C'è molta attesa per il futuro arrivo delle batterie allo stato solido ma anche l'attuale tecnologia ha ancora da dire e lo dimostrano ancora una volta gli annunci di CATL che in occasione del suo Super Tech Day, ha svelato la nuova generazione della sua batteria LFP (litio-ferro-fosfato) Shenxing in grado di ricaricare ad altissima potenza e in tempi rapidissimi. Stando a quanto riporta la stampa cinese, le novità sono davvero interessanti. Vediamo le principali.

La nuova batteria di CATL batte la Blade Battery 2.0 di BYD

I record sono fatti per essere battuti e chi pensava che le prestazioni in ricarica delle nuove Blade Battery 2.0 di BYD fossero già impressionati, CATL dimostra che con la Shenxing si può fare ancora meglio. Se la batteria di BYD per passare dal 10 all'97% della carica impiega circa 9 minuti, per il nuovo accumulatore di CATL passare dal 10% al 98% bastano poco più di 6 minuti. E la ricarica rimane rapidissima anche con temperature di meno 30 gradi centigradi. Ecco quanto dichiarato da CATL sui tempi di ricarica.

Dal 10% al 35% : 1 minuto

Dal 10% all'80% : 3 minuti e 44 secondi

Dal 10% al 98% : 6 minuti e 27 secondi

Da -30°C al 98% : 9 minuti

Ovviamente serve un'adeguata infrastruttura di ricarica per poter sfruttare queste potenzialità ma quello che davvero colpisce sono gli importanti passi avanti che stanno facendo le batterie in termini di ricarica. Tra percorrenze sempre maggiori e tempi per i rifornimenti di energia che si riducono costantemente, l'ansia da autonomia non è più un problema.

CATL

Tra i segreti delle nuove batterie Shenxing di terza generazione sembra esserci la resistenza interna più bassa al mondo, con soli 0,25 milliohm, ovvero il 50% in meno rispetto alla media del settore. Inoltre, per garantire queste prestazioni, CATL ha messo a punto altre innovazioni tra cui una tecnologia che migliora l'efficienza del raffreddamento della cella di un 20%, una tecnologia di misurazione precisa della temperatura che consente un monitoraggio accurato della temperatura in più punti per ogni cella e una tecnologia a impulsi che permette il riscaldamento rapido della cella per risolvere i problemi di ricarica a bassa temperatura.

E per quanto riguarda l'affidabilità nel tempo, CATL dichiara che dopo 1.000 cicli di ricarica ultraveloce, la batteria mantiene un valore di SoH superiore al 90%. Insomma, un basso degrado anche dopo un utilizzo inteso della ricarica ultrafast.

Nel corso dell'evento, CATL ha pure presentato la terza generazione della batteria (NMC) Qilin, che offre le stesse prestazioni in termini di ricarica. Essendo il più grande produttore di batterie al mondo, CATL non poteva certo rimanere a guardare BYD, e per questo ha lanciato la sua batteria Shenxing di terza generazione.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026