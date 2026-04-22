CATL, ecco la batteria Qilin di terza generazione: meno peso, più autonomia e ricarica ultra veloce

CATL vuole continuare a rimanere leader del mercato delle batterie delle auto elettriche grazie a prodotti sempre più avanzati. Nel corso del suo Tech Day, non si è limitata svelare la terza generazione della batteria LFP ''Shenxing'' in grado di offrire super prestazioni in ricarica. L'azienda cinese ha infatti svelato diverse altre novità tra cui la sua batteria Qilin di terza generazione. I numeri condivisi dall'azienda dimostrano chiaramente come la tecnologia delle attuali batteria abbia ancora molto da dire.

Batterie CATL

Super ricarica

Stando a quanto racconta la stampa cinese, la nuova batteria (NMC cioè nichel-manganese-cobalto) offe una densità energetica pari a 280 Wh/kg. Può raggiungere prestazioni di ricarica simili a quelli della batteria Shenxing, pari a 10C, con picchi di ben 15C. Un pacco batteria da 125 kWh è in grado di offrire un'autonomia superiore ai 1.000 km (dato ovviamente secondo il ciclo CLTC). L'evoluzione tecnica ha permesso di rendere sempre più leggeri gli accumulatori. Sempre prendendo a riferimento una batteria da 125 kWh, secondo CATL il suo peso è di 625 kg. Si tratta di 255 kg in meno rispetto a un equivalente accumulatore ma con tecnologia LFP.

Questa differenza, rende le auto equipaggiate con la nuova Qilin più agili e veloci. Secondo l'azienda cinese, i veicoli dotati di questa batteria, rispetto all'uso con un più pesante accumulatore LFP, accelerano da 0 a 100 km/h in 0,6 secondi di meno e possono contare su di una frenata più efficace (la distanza per fermarsi da 100 km/h a 0 si riduce di 1,44 metri). Migliora anche la sicurezza dato che aumenta la velocità dell'8% nel test dell'alce. Inoltre, la maggiore leggerezza della nuova batteria permette di ridurre l'usura di alcune componenti dell'auto come sospensioni e pneumatici.

Nel corso dell'evento, CATL ha presentato pure la sua batteria Qilin allo stato semi-solido che presenta una densità energetica pari a 350 Wh/kg. Il pacco batterie pesa meno di 650 kg e secondo CATL, le berline possono disporre di un'autonomia di 1.500 km, che scende a 1.000 km nei grandi SUV (sempre CLTC). Questa batteria è già utilizzata negli eVTOL prodotti da AutoFlight, un'azienda in cui CATL ha investito, e ora l'azienda intende renderla disponibile anche sulle auto.

Il dominio di CATL

Con la Blade Battery 2.0, BYD è in grado di offrire un'alternativa alla nuova batteria Shenxing per quanto riguarda la tecnologia LFP. Tuttavia, presentando la nuova Qilin, CATL si dimostra ancora senza rivali quando si parla di batteria con tecnologia NMC. Insomma, con la continua innovazione, CATL continuerà a rimanere il punto di riferimento del mercato delle batterie per le auto elettriche.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026