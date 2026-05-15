Stellantis e Dongfeng, accordo per produrre Peugeot e Jeep in Cina

Negli ultimi tempi sono circolate diverse indiscrezioni su possibili nuovi accordi tra Stellantis e alcune case automobilistiche cinesi e di recente il CEO Filosa ha raccontato che le partnership saranno sempre più importanti per la sua azienda. La conferma arriva oggi perché Stellantis ha comunicato di aver rafforzato la sua partnership con Dongfeng per la Cina e per l’export. Le indiscrezioni più recenti menzionavano proprio questa casa automobilistica cinese. Andiamo quindi a vedere le novità.

Produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina

Innanzitutto, il primo effetto del rafforzamento della partnership tra Stellantis e Dongfeng riguarda la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati. Le due aziende hanno inoltre firmato un memorandum d'intesa strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore. Insomma, possiamo aspettarci in futuro ulteriori novità.

Intanto, stando a quanto raccontato, in base al nuovo accordo sottoscritto tra le parti, a partire dal prossimo anno la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (NEV e quindi Plug-in o elettrici) a marchio Peugeot. Queste nuove vetture si caratterizzeranno per un design ispirato alle concept car che il marchio francese ha svelato al recente Salone di Pechino. Questi nuovi modelli sono destinati al mercato cinese e all’esportazione verso i mercati globali e sono parte importante del piano di crescita internazionale di Peugeot.

Ma non è finita qui perché l'intesa prevede che sempre dal 2027 parta la produzione, nello stabilimento di Wuhan della joint venture, di due fuoristrada NEV a marchio Jeep destinati ai mercati globali. Il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (al cambio circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro.

Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all’avanguardia sull’elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano. Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo.

Così si è espresso Antonio Filosa, CEO di Stellantis. Insomma, dopo l'ampliamento della collaborazione con Leapmotor, arriva la nuova partnership con Dongfeng. Viste le indiscrezioni che circolano, presto potrebbero arrivare anche nuovi annunci. In ogni caso, la collaborazione tra Stellantis e i costruttori cinesi si fa sempre più stretta.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026