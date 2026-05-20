Stellantis e Dongfeng, l'alleanza cresce: una joint venture per produrre e vendere Voyah in Europa

Domani 21 maggio sarà annunciato il nuovo piano industriale di Stellantis voluto dal CEO Antonio Filosa. In questi giorni, però, la casa automobilistica ha anticipato diverse importanti novità tra nuovi accordi con case automobilistiche cinesi e il nuovo progetto e-car in arrivo nel 2028 a Pomigliano. E adesso c'è un'ulteriore novità che riguarda la partnership con Dongfeng. Giusto una manciata di giorni fa, Stellantis aveva annunciato un ampliamento della collaborazione con questa casa automobilistica cinese che avrebbe permesso di andare a produrre modelli Peugeot e Jeep in Cina. A quanto pare, non era stato raccontato davvero tutto.

Già perché in un nuovo comunicato, Stellantis fa sapere che sarà creata un'apposita joint venture con Dongfeng per produrre e vendere in Europa modelli a marchio Voyah. Insomma, le voci che volevano le due aziende discutere per consentire al marchio cinese di produrre auto in Europa negli stabilimenti Stellantis erano vere.

Voyah Passion L

Cosa succede ora

La nuova joint venture avrà sede in Europa e sarà guidata da Stellantis con il 51%. La nuova società gestirà vendite e la distribuzione dei veicoli a nuova energia (Plug-in ed elettrici quindi) a marchio Voyah di Dongfeng nei mercati europei selezionati, facendo leva sulla rete e sulle competenze post-vendita di Stellantis. Dunque, solo in mercati selezionati di cui, però, non sono stati aggiunti dettagli. Inoltre, come già accennato all'inizio, il piano prevede la ''produzione di NEV (veicoli a nuova energia - Plug-in ed elettrici) di Dongfeng presso lo stabilimento di Rennes in Francia, in linea con le normative europee e i requisiti del Made in Europe''.

La nuova joint venture includerà inoltre attività congiunte di acquisto e ingegneria, valorizzando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia di Dongfeng. Dunque, una novità molto importante che mette in evidenza come le partnership saranno sempre più importanti per il futuro di Stellantis. Il piano, comunque, è ancora in via di definizione e del resto mancano ancora diversi dettagli. Ne sapremo magari già qualcosa di più domani quando sarà svelato il nuovo piano industriale di Stellantis.

Maggiore scelta per i clienti

Commentando il nuovo annuncio, Antonio Filosa ha evidenziato che l'ampliamento della partnership con Dongfeng permetterà di offrire ai clienti una ''gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi, valorizzando la presenza globale di Stellantis e l’accesso di Dongfeng all’avanzato ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia''. Qing YANG, Presidente di Dongfeng, ha invece commentato così l'annuncio:

Dongfeng rafforzerà ed espanderà ulteriormente la nostra partnership con Stellantis, in stretto allineamento con le politiche strategiche nazionali della Cina per un’apertura di alto livello, doppia circolazione e sostegno agli investimenti esteri, alle imprese e all’occupazione. Ciò rappresenta una risposta anche alle esigenze di sviluppo di entrambi gli azionisti. Attraverso una maggiore integrazione in ambito tecnologico, dei marchi e dei mercati globali, la joint venture potrà esprimere un valore ancora più elevato, accelerando l’espansione internazionale di Dongfeng e supportando al contempo la trasformazione strategica globale di Stellantis e il rafforzamento della sua presenza in Cina.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026