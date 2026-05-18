Stellantis vuole rivoluzionare le fabbriche con digital twin e intelligenza artificiale

L'obiettivo di Stellantis è quello di arrivare a disporre di sistemi produttivi più flessibili, efficienti e resilienti sfruttando l’utilizzo di funzionalità di digital twin (gemello digitale) abilitate dall’intelligenza artificiale. Infatti, la casa automobilistica intende utilizzare repliche virtuali dei propri stabilimenti per ottimizzare le operazioni in tempo reale grazie ad analisi generate dall’intelligenza artificiale, accelerare i processi di industrializzazione validando le soluzioni prima della loro implementazione fisica, migliorare la qualità attraverso il monitoraggio predittivo e ridurre i rischi lungo l’intera catena produttiva.

Per questo, Stellantis ha annunciato di voler avviare una partnership con Accenture proprio per accelerare l’utilizzo di funzionalità di digital twin, sfruttando le tecnologie NVIDIA.

Per rivoluzionare la gestione delle fabbriche con l'AI

I digital twin saranno quindi messi al centro della trasformazione industriale di Stellantis. Le prime implementazioni saranno avviate in alcuni stabilimenti selezionati. L’obiettivo è quello di valutarne l’impatto in termini di creazione di valore e scalabilità sull’intera rete industriale globale, a partire da progetti pilota in Nord America previsti nel corso del 2026. I progetti che saranno portati avanti grazie alla nuova partnership permetteranno di valutare come i digital twin integrati con l’intelligenza artificiale possano abilitare un’ottimizzazione “closed-loop”, in cui i sistemi manifatturieri virtuali e fisici si informano e migliorano continuamente a vicenda.

Stellantis vuole così arrivare a disporre di un nuovo processo manufattiero. Modello che punta a essere più predittivo e autonomo, alimentato da dati e simulazioni in tempo reale. La produzione basata sul software permetterà di arrivare a disporre di cicli di innovazione più rapidi, maggiore flessibilità e un vantaggio competitivo sostenibile. Stellantis continuerà a valutare ed evolvere questa iniziativa in collaborazione con Accenture e NVIDIA per migliorare le prestazioni.

Stellantis termina produzione auto fabbrica Poissy

Insomma, tradotto, Stellantis punta a disporre di fabbriche con una produzione più veloce ed efficiente, in grado di prevedere problemi e adattare continuamente il loro funzionamento. Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis, su questa importante novità, ha commentato:

Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis. Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026