Filosa porta Stellantis nella World Class Manufacturing Association. Che cosa significa?

Se hai mai sentito parlare di lean production, spreco zero e qualità totale in fabbrica, probabilmente hai già incrociato il concetto che sta dietro alla sigla WCM. Ora Stellantis ne entra a far parte ufficialmente, e vale la pena capire perché questa notizia conta un po' di più di un semplice comunicato stampa aziendale.

Un club per chi fa le cose con metodo

La World Class Manufacturing Association è un'organizzazione internazionale no-profit il cui scopo è abbastanza preciso: migliorare le prestazioni degli impianti produttivi dei propri membri, condividere le migliori pratiche manifatturiere e rendere più competitivo chi decide di adottarne i principi.

Non si entra per alzata di mano: il consiglio direttivo dell'associazione ha approvato all'unanimità la domanda presentata da Stellantis tramite il suo CEO, Antonio Filosa.

Al centro di tutto c'è il World Class Manufacturing vero e proprio, un sistema di gestione integrato che punta a migliorare l'efficienza produttiva attraverso tre leve principali: eliminare gli sprechi, alzare la qualità e ottimizzare i processi.

L'obiettivo finale è l'eccellenza operativa — una parola che in ambito industriale significa concretamente meno difetti, meno costi, più competitività sul mercato globale.

Stellantis

Cosa cambia per Stellantis

L'adesione non è solo una questione di immagine. Entrare nella WCM Association significa accedere ai gruppi di lavoro e ai progetti già in corso, confrontarsi con altri produttori su scala internazionale e — soprattutto — consolidare nei propri stabilimenti i principi della produzione snella in modo più strutturato e condiviso.

A rappresentare Stellantis nel board dell'associazione sarà Francesco Ciancia, responsabile globale del Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team, che ha inquadrato così l'operazione: l'ingresso nella WCM Association rafforza l'impegno del gruppo verso l'eccellenza industriale, favorendo il benchmarking globale e accelerando le prestazioni attraverso la collaborazione con i principali attori dell'ecosistema manifatturiero.

Dal lato dell'associazione, il Chairman Enrico Pisino ha accolto il nuovo membro sottolineando come la presenza di un gruppo delle dimensioni di Stellantis possa arricchire il lavoro comune e rafforzare la capacità di incidere concretamente nei settori in cui opera la WCM Association.

Una tessera che vale qualcosa

Nel mondo automotive, dove i margini si giocano spesso al decimale e l'efficienza produttiva fa la differenza tra un modello redditizio e uno in perdita, affiliarsi a un'organizzazione come questa non è mai una mossa puramente simbolica.

Per Stellantis si tratta di un segnale concreto sulla direzione che il gruppo intende seguire nelle sue fabbriche, in attesa di sapere di più sul piano industriale strategico in vista del 2030, che verrà presentato il prossimo 21 maggio: stay tuned!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/05/2026