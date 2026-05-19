Stellantis: da Pomigliano la E-Car. La kei car europea arriva nel 2028

Le auto piccole, quelle vere da città che costano il giusto, sono quasi sparite dai listini. Stellantis prova a invertire la rotta e annuncia il progetto E-Car, una mini-elettrica da produrre in Italia a partire dal 2028. Ecco di cosa si tratta.

Verso la Kei Car europea

Se guardi i listini attuali, c'è da farsi venire lo sconforto. Le citycar storiche se ne sono andate una dopo l'altra, sostituite da SUV più o meno compatti e decisamente costosi. Eppure, la richiesta di mobilità urbana semplice ed economica non è mai svanita.

Stellantis sembra averlo capito e, sulla scorta dei programmi annunciati dalla Commissione Europea, ha gettato le basi per quella che potremmo definire la risposta europea alle kei car giapponesi. Il nome in codice è semplice: E-Car.

L'identikit della E-Car: cosa dobbiamo aspettarci?

Non aspettarti un'astronave. Qui si parla di concretezza. Nelle intenzioni del Gruppo, la ''E'' mette insieme quattro concetti chiave: Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile.

Tradotto in soldoni, significa che sarà una vettura pensata per le nostre strade, spinta da batterie, con un occhio ai costi e uno all'ambiente.

Ma l'aspetto più interessante è che si tratterà di un veicolo compatto, studiato per l'utilizzo quotidiano nel traffico di tutti i giorni, senza farti rimpiangere i vecchi motori termici sul fronte del portafoglio.

Il progetto ha incassato anche il gradimento della Commissione Europea, che vede in questa mossa un modo concreto per difendere l'occupazione nella filiera del design e della produzione automobilistica del Vecchio Continente. Produrre qui per vendere qui, insomma.

Fiat e-Multipla - Rendering non ufficiale di una E-Car generato con A.I.

Il fattore Pomigliano: nel segno della Panda

Ed è proprio sulla produzione che arriva la notizia che più ci tocca da vicino. La E-Car sarà assemblata nello stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Non è una scelta casuale. Parliamo della fabbrica che ha sfornato e continua a sfornare la Fiat Panda, un'autentica istituzione quando si parla di auto accessibili e amate dal pubblico.

Affidare le linee della nuova arrivata a questo impianto significa puntare su una tradizione solida e su volumi potenzialmente molto alti.

''L’E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel DNA europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte'', dice il CEO di Stellantis, Antonio Filosa.

''I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand. L’inizio della produzione è previsto nel 2028 nel nostro stabilimento di Pomigliano.''

Tecnologia condivisa per tagliare i costi

La sfida più grande per Stellantis sarà ovviamente il prezzo. Sappiamo bene quanto costi produrre un'auto elettrica oggi, specialmente se di piccole dimensioni.

Per riuscire a stare nei limiti di un budget accessibile e accelerare i tempi di sviluppo (l'arrivo sul mercato è fissato per il 2028), il Gruppo non farà tutto da solo. I futuri modelli sfrutteranno tecnologie BEV sviluppate insieme a partner selezionati.

Foto: rendering non ufficiali generati con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/05/2026