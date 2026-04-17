Fiat accende aprile: con il Porte Aperte nuova Grande Panda benzina a prezzo di saldo

Weekend del 18 e 19 di iniziative speciali con la versione Pop e motore Turbo 100 a un prezzo promozionale, finanziamento dedicato e crociera in palio

In occasione del Porte Aperte di venerdì 18 e sabato 19 aprile, Fiat (guarda la homepage di Fiat) invita il pubblico nelle concessionarie per conoscere da vicino Grande Panda, ora disponibile anche con il nuovo motore benzina Turbo 100.

Fiat Grande Panda Turbo 100 in promo nel Porte Aperte del 18 e 19 aprile

Un modello che sta ottenendo successo

La gamma del modello comprende già una versione ibrida(guarda Fiat Grande Panda Hybrid) e una 100% elettrica, confermando una proposta costruita su semplicità d’uso, praticità e accessibilità. Elementi che hanno sostenuto la crescita commerciale della vettura, salita fino al terzo posto tra le auto più vendute in Italia nel primo trimestre dell’anno.

La nuova variante adotta un motore da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a cambio manuale a sei marce. Una configurazione pensata per chi cerca una guida tradizionale e intuitiva, adatta agli spostamenti quotidiani, con attenzione a comfort, costi di gestione e consumi. La tecnologia Start&Stop contribuisce inoltre a migliorare l’efficienza soprattutto nei percorsi urbani.

Fiat Grande Panda Turbo 100: l'abitacolo dai toni vivaci del nuovo modello

Prezzo speciale, spot TV e iniziative

Fino alla fine di aprile il modello in versione Pop con motore Turbo 100 viene proposto in promozione a 14.950 euro, invece che 17.900 euro, con rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e sottoscrizione di finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia, su vetture in pronta consegna.

Fiat Grande Panda: la compatta del brand italiano ti porta anche in crociera

Un nuovo concorso a premi

Durante il Porte Aperte debutterà inoltre il nuovo concorso “Grande Panda ti porta in Crociera”, iniziativa che mette in palio una vacanza per quattro persone.

A sostegno della campagna commerciale prosegue anche Castaway, spot già in onda sulle principali emittenti italiane. Il messaggio punta su uno stile razionale e vicino alle esigenze reali, capace di offrire soluzioni concrete nella vita di tutti i giorni e di rafforzare il ruolo di Grande Panda nel mercato nazionale. Per tutti i dettagli della promozione, il consiglio è di andare sulla pagina ufficiale di Fiat che vi abbiamo indicato a inizio articolo. Voi cosa ne dite? Farete un salto dai concessionari?

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/04/2026