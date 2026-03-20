Novità FIAT 600, arriva il nuovo motore 1.2 Turbo 100 CV benzina con cambio manuale

FIAT amplia la gamma della 600 (qui la nostra prova) con l'introduzione della nuova motorizzazione entry level che permetterà di rendere più accessibile, economicamente parlando, il B-SUV. Si tratta nello specifico del 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, la stessa unità che da poco ha fatto il suo debutto sulla Peugeot 208. Da tempo si parlava che la casa automobilistica avrebbe inserito una versione benzina non elettrificata nella gamma della 600 per renderla più competitiva sul mercato. Adesso ci siamo perché questa motorizzazione ha fatto ufficialmente il suo debutto.

La nuova unità adotta un turbocompressore a geometria variabile, il sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar) e sopratutto non utilizza la cinghia di distribuzione a bagno d'olio che tanti problemi ha causato sulle vecchie generazioni dei PureTech. Al suo posto, una più robusta catena di distribuzione. Il nuovo propulsore da 100 CV sarà disponibile su tutti gli allestimenti della gamma della 600.

FIAT 600 Street, una nuova versione speciale

FIAT 600 Street

Per festeggiare il debutto della nuova motorizzazione, la casa automobilistica ha deciso di lanciare un'edizione speciale del suo B-SUV chiamata 600 Street che sarà prodotta solamente in 2.000 esemplari. Modello che si caratterizza per una carrozzeria bicolore, dettagli neri sui loghi FIAT, sulle maniglie delle portiere e sulla griglia anteriore, oltre a cerchi in lega da 18 pollici in colore nero. Salendo a bordo di questa edizione speciale, troviamo il rivestimento nero del soffitto, la plancia sempre di colore nero e sedili in bianco e nero.

Prezzi

FIAT 600

Per il momento, FIAT non ha ancora condiviso tutti i dettagli della nuova 600 benzina con cambio manuale. Prestazioni, consumi ed emissioni non sono ancora noti. Anche il prezzo non è stato ufficializzato. Comunque, ricordiamo che la versione Hybrid parte da 25.850 euro e quindi possiamo attenderci un costo inferiore per questa nuova versione entry level del B-SUV. Presto, comunque, dovrebbero arrivare maggiori novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026