Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: addio alla cinghia a bagno d'olio

Alcuni giorni fa scrivevamo che Peugeot aveva introdotto una nuova versione del PureTech solo benzina, cioè non abbinata al sistema Mild Hybrid e dotata della catena di distribuzione. Già perché la versione molto chiacchierata di questo motore dotata ancora della cinghia a bagno d'olio era ancora in circolazione su alcuni modelli entry level del Gruppo Stellantis, tra cui appunto Peugeot. Adesso, la casa automobilistica ha voluto presentare ufficialmente la nuova unità, raccontando qualcosa di più. Dove la troveremo? Sui modelli entry level di Peugeot 208 e Peugeot 2008.

Nuovo motore Turbo 100

In realtà, questa unità non viene chiamata PureTech. Sui listini sarà semplicemente identificata come ''Turbo 100''. Si tratta comunque sempre di un 3 cilindri benzina di 1,2 litri turbo non elettrificato. Questa motorizzazione dispone della catena di distribuzione, come già anticipato prima, e di componenti nuovi rispetto alla precedente generazione come il turbocompressore, il sistema di iniezione, i pistoni, il blocco cilindri e altro ancora. Su Peugeot 208 è già disponibile, anche in Italia, mentre sulla Peugeot 2008 lo sarà a partire da maggio 2026. Parlando delle specifiche tecniche, la casa automobilistica dichiara una potenza massima di 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm a partire da 1.750 giri/min.

Peugeot 208 Hybrid

Entrando più nel dettaglio, la casa automobilistica spiega che il nuovo turbocompressore a geometria variabile è stato pensato per ottimizzare la risposta del motore ai bassi regimi, facilitando così la guida in città e i sorpassi, e garantendo un migliore piacere di guida in ogni condizione. Il nuovo motore adotta poi un sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), un sistema di fasatura delle valvole che riduce l'attrito interno, nuove teste dei pistoni e utilizza il ciclo Miller con un elevato rapporto di compressione, che migliora l'efficienza termica della combustione.

Grande attenzione all'affidabilità

Parlando del nuovo motore Turbo 100, Peugeot racconta che è stato sottoposto a test di resistenza particolarmente impegnativi in ​​condizioni estreme, con oltre 30.000 ore di funzionamento su banchi prova che riproducevano tutte le situazioni di guida. Inoltre, i prototipi equipaggiati con il nuovo propulsore hanno percorso complessivamente oltre 3 milioni di chilometri, con diversi esemplari che hanno superato i 200.000 chilometri.

Manutenzione e garanzia

Il nuovo motore Turbo 100 beneficia di un programma di manutenzione che prevede un unico tagliando ogni 2 anni/25.000 km, oltre a un controllo intermedio annuale. Infine, per i modelli che adottano questo motore, Peugeot offre una garanzia fino a 8 anni/160.000 km.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026