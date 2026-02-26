Peugeot presenta la livrea 2026 della 9X8, ispirata alla tradizione GTi

Dopo la presentazione della nuova livrea della Ferrari 499P avvenuta nella giornata di ieri, anche Peugeot ha mostrato ufficialmente i colori con cui affronterà la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship. Il costruttore francese ha svelato a Parigi la nuova veste grafica delle Hypercar 9X8 #93 e #94, destinate a debuttare in gara nel primo appuntamento stagionale, la 1812 km del Qatar in programma il 28 marzo.

La presentazione si è svolta all’Atelier Vendôme, nel centro della capitale francese, durante un evento trasmesso in diretta sui canali ufficiali del marchio.

Una livrea ispirata alla tradizione GTi

La nuova colorazione della Peugeot 9X8 adotta una combinazione bianco-rosso-nero che richiama storicamente i modelli GTi della casa francese, a partire dalla 205 GTi del 1984. Il bianco Okenite, scelto come tinta principale, rappresenta l’elemento centrale della livrea ed è anche il colore di lancio della futura Peugeot E-208 GTi, modello stradale che segna il ritorno della sigla sportiva nella gamma del marchio.

Dal punto di vista grafico, il progetto nasce dalla collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport e introduce una nuova interpretazione degli “Hypergraphs”, un linguaggio visivo già utilizzato dal marchio nelle competizioni. Le linee sfumate e dinamiche richiamano il motivo dei tre artigli, elemento distintivo dell’identità Peugeot, e sono pensate per rappresentare visivamente movimento, velocità e il crescente ruolo dell’analisi dei dati nelle competizioni endurance.

La stessa identità visiva sarà applicata anche all’abbigliamento del team e alle tute dei piloti per tutta la stagione 2026.

Le dichiarazioni dei vertici Peugeot

Il responsabile del design Peugeot, Matthias Hossann, ha spiegato che la nuova livrea nasce dalla collaborazione tra reparto stile e divisione corse, con l’obiettivo di sviluppare un’identità visiva coerente tra produzione e motorsport: ''La nuova livrea della Peugeot 9X8 rappresenta il risultato del lavoro congiunto tra Peugeot Design e Peugeot Sport. Gli Hypergraphs reinterpretano il motivo dei tre artigli e combinano prestazioni e modernità attraverso una palette cromatica legata alla tradizione GTi''.

Sulla stessa linea il CEO Peugeot Alain Favey, che ha sottolineato il legame tra attività sportiva e sviluppo del marchio: ''La livrea della 9X8 riflette l’ambizione di continuare la storia GTi unendo eredità e tecnologia. Esprime la connessione tra il lavoro svolto in pista e i progetti destinati alla produzione stradale''.

Il team principal Emmanuel Esnault ha invece evidenziato il valore simbolico della presentazione all’inizio della stagione: ''Svelare una nuova livrea è sempre un momento importante perché segna l’avvio di un nuovo campionato e di una nuova fase del progetto. Rappresenta l’identità del team e il legame tra competizione e marchio, oltre a riunire partner e squadra in vista del debutto stagionale''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/02/2026