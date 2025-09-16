Il FIA WEC festeggia la sua centesima gara:ecco i record tra i piloti e i costruttori

Dal 26 al 28 settembre il FIA World Endurance Championship (WEC) taglierà un traguardo storico: la 100ª gara della sua storia, che si disputerà sul celebre circuito di Fuji, ai piedi dell'omonimo monte simbolo del Giappone. Nato nel 2012 dalla collaborazione tra la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), il FIA WEC rappresenta oggi il vertice mondiale delle competizioni endurance, con appuntamenti che si svolgono in tutti i continenti e un livello tecnico e sportivo tra i più alti nel panorama automobilistico internazionale.

Dalla 24 Ore di Le Mans a una stagione imprevedibile

Il fiore all’occhiello del campionato resta la 24 Ore di Le Mans, nata nel 1923 e ancora oggi considerata la gara di riferimento per i costruttori. Ognuno degli otto round del calendario, tuttavia, presenta caratteristiche uniche, con tracciati, condizioni e strategie che mettono a dura prova piloti e vetture.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 499P #83 trionfa

Il campionato 2025 sta confermando tutta la sua imprevedibilità, con numerosi vincitori diversi sia in classe Hypercar, la categoria regina, sia in LMGT3. Sorpassi spettacolari, finali incerti e battaglie sul filo dei secondi hanno reso ogni gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati. In questa stagione, tra le vetture della massima categoria si è messa particolarmente in luce la Ferrari, al comando sia della classifica Piloti sia di quella Costruttori e che ad Austin ha già festeggiato la vittoria nel FIA World Cup for Hypercar Teams riservato ai team indipendenti con la 499P in livrea giallo Modena di AF Corse.

Cresce il numero dei costruttori

Il FIA WEC sta vivendo una nuova “età dell’oro”, con un costante aumento di pubblico e popolarità. L’edizione 2025 ha registrato un record assoluto di partecipazione: 13 costruttori e 36 vetture iscritte. Al via ci sono Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche e Toyota. Dal 2012 a oggi, 40 case automobilistiche hanno preso parte al campionato e 21 di esse hanno conquistato almeno una vittoria. Porsche guida questa classifica con 71 successi complessivi, davanti a Ferrari con 63.

WEC 2025, 1812 Km del Qatar: la partenza

Porsche, Ferrari e Aston Martin sono gli unici marchi presenti in tutte le 99 gare disputate, mentre Toyota, che a Fuji potrà contare sul supporto del pubblico di casa, è l’unico costruttore ad aver centrato l’en plein: con la TS050 Hybrid n.8 riuscì a dominare ogni sessione, conquistare la pole position, guidare la corsa dall’inizio alla fine, firmare il giro più veloce e vincere. Inoltre, Toyota è la sola casa a vantare oltre 100 podi nella classe regina.

I protagonisti in pista

Dal 2012 a oggi sono stati 832 i piloti che hanno partecipato ad almeno a una gara del FIA WEC, rappresentando 61 diverse nazionalità.

Il record di presenze appartiene a Sébastien Buemi con 91 partenze, pilota più vincente nella storia del campionato con 26 successi. Seguono i suoi compagni di squadra alla TOYOTA GAZOO Racing, Brendon Hartley (23 vittorie) e Mike Conway (22). Buemi e Hartley sono entrambi quattro volte campioni del mondo, un primato assoluto nella serie.

nakajima alonso buemi

In totale, 29 piloti hanno vinto almeno una gara nella classe Hypercar, oltre due terzi dei quali saranno presenti alla prossima 6 Ore di Fuji, e 27 hanno trionfato in LMGT3. Il prestigio del campionato è confermato anche dalla presenza, nel corso degli anni, di dieci vincitori di Gran Premi di Formula 1, tra cui quattro campioni del mondo: Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso e l’attuale pilota Cadillac Jenson Button.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/09/2025