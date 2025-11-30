Ferrari festeggia i titoli Endurance e guarda oltre: "Orgogliosi, ma la testa è già proiettata al 2026"

Il 2025 è stato un anno indimenticabile per la Ferrari nel Mondiale Endurance. Dopo aver conquistato la terza 24 Ore di Le Mans consecutiva, il Cavallino Rampante a fine stagione si è assicurato anche il titolo Piloti e il titolo Costruttori del WEC, riportando a Maranello un alloro che mancava da 53 anni. Dopo un'annata intensa, che ha visto anche il trionfo della 296 GT3 nella GT World Cup di Macao, la squadra si è riunita a Fiorano per celebrare i successi di questi mesi, ma con le idee già chiarissime sui prossimi obiettivi.

Coletta: ''Team impeccabile, abbiamo fatto tesoro degli errori delle precedenti stagioni''

A tracciare un bilancio dell'avventura fin qui della Ferrari 449P nel WEC è stato Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, che nel pomeriggio ha incontrato alcuni media selezionati tra cui MotorBox.com: ''C'è una grande soddisfazione perché siamo partiti con questo progetto da poco, la prima stagione è stata il 2023 e abbiamo portato a casa dei risultati di tutto rilievo. Le tre Le Mans vinte sono il primo esempio della concretezza di questo progetto, nel campionato del mondo devo dire che abbiamo dovuto imparare parecchio nel 2023. Nel 2024 avevamo un'ottima competitività, ma anche lì abbiamo commesso qualche errore e nel 2025 abbiamo capitalizzato tutto quello che avevamo capito nelle due stagioni precedenti. Siamo riusciti a partire con il piede giusto vincendo le prime quattro gare e una di queste è stata la 24 ore di Le Mans''. Proprio l'esperienza, seppur ancora ridotta, accumulata nelle prime due stagione è stata la chiave per rendere trionfale il 2025: ''Aver riportato un campionato del mondo 53 anni dopo a Maranello nella categoria che ha reso grande e celebre questa azienda negli anni 50-60 è motivo di grande orgoglio e abbiamo avuto un team che ha lavorato in maniera impeccabile. Quando abbiamo sbagliato abbiamo cercato di fare il tesoro di questi errori'' ha aggiunto Coletta.

WEC 2023, 24 Ore di Le Mans: Antonello Coletta con l'equipaggio vincitore

I successi ottenuti in questa stagione hanno confermato la bontà delle scelte Ferrari anche per quanto riguarda gli equipaggi delle vetture: ''I piloti hanno dato il meglio, essere arrivati primi, secondi e terzi nel campionato del mondo con le tre macchine credo che voglia dire molto - ha sottolineato Coletta - Significa parecchio anche per tutte quelle persone che continuano a rivolgerci le domande 'Ma come mai non cambiate i vostri piloti? Come mai avete piloti che vengono quasi tutti dalle competizioni GT?'. Credo che noi siamo la testimonianza di cosa significhi la continuità, cosa significhi lavorare bene in squadra e questi ragazzi occupando le prime tre posizioni del mondiale lo hanno dimostrato, dunque la migliore risposta a tutte queste domande forse l'hanno data proprio loro''.

Se vincere è difficile, confermarsi è ancora più arduo. La Ferrari ci è già riuscita ripetendosi per tre anni consecutivi nella Le Mans, competizione che Coletta indica ancora come principale obiettivo per il prossimo anno. Di sicuro, i successi del 2025 non hanno tolto concentrazione e determinazione alla squadra: ''I nostri competitor ovviamente stanno facendo il massimo per poter colmare il divario che c'è stato e già nella seconda parte della stagione abbiamo visto che la lotta è stata molto più serrata - ha evidenziato - per cui dobbiamo rimanere molto concentrati, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare. Siamo contentissimi e come ho detto più volte siamo orgogliosi, però la testa è già proiettata al 2026''.

WEC 2025, 8 Ore Bahrain: la Ferrari 499P #51

C'è stato spazio anche per un breve commento sulle recenti dichiarazioni del presidente John Elkann, che aveva indicato il lavoro del team WEC della Ferrari come esempio a cui la scuderia di F1 deve guardare: ''Non dico niente per quello che riguarda la F1, perché io non sono né responsabile né lavoro nel team di F1 e né mi piace fare paragoni - ha messo in chiaro Coletta - Io devo rimanere concentrato su quello che è il mio lavoro, quello che è il nostro lavoro e quello che dobbiamo assicurare noi. Per cui il nostro impegno è semmai quello di continuare a far sì che il nostro presidente, tutto il nostro top management e tutti i nostri tifosi continuino ad essere contenti del lavoro che stiamo facendo''.

Ferdinando Cannizzo: ''Il segreto è adattare la macchina ai diversi circuiti''

Per rispondere alle sfide che arriveranno dagli avversari nella prossima stagione, bisogna ora trovare il modo di intervenire e migliorare una vettura che ha finora dimostrato di essere superiore alla concorrenza. Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars, ha spiegato come si può intervenire: ''Ci sono tante aree nascoste che bisogna andare a ricercare con molta pazienza. Ad esempio cosa riusciamo a fare semplicemente cambiando gli ammortizzatori, piuttosto che le sospensioni da morbide a dure, combinandole con ammortizzatori con meno smorzamento, oppure più smorzamento con altezza da terra, con le caratteristiche dell'aerodinamica, con la temperatura delle gomme, con la scelta del giusto compound. Quindi le variabili sono così tante che saperle combinare insieme nel modo giusto per ogni circuito non è poi facile''.

WEC 2025, presentazione Ferrari 499P

Per spiegare il peso di queste scelte, Cannizzo è tornato sulle quattro vittorie consecutive con cui la Ferrari 499P ha aperto il 2025, di fatto indirizzando subito la lotta per i titoli: ''Abbiamo visto che con questo approccio siamo riusciti ad aumentare molto le prestazioni di questa vettura, pur cambiando nulla dal punto di vista dei componenti, ma in realtà cambiando tantissimo su come abbiamo presentato la 499P in ogni gara. L'inizio di questa stagione penso sia un esempio lampante di quattro setup diversi per quattro gare diverse, per quattro circuiti completamente diversi con caratteristiche diverse fra di loro. Bisogna imparare bene a sfruttare le caratteristiche della vettura sposandole a quelle del circuito. Questo penso che sia il segreto''.

Giovinazzi: ''Un'emozione voluta e conquistata''

Nei trionfi della Ferrari 499P c'è molta Italia anche al volante, con tre piloti impegnati nei due equipaggi ufficiali. Sulla vettura 51, vincitrice del titolo piloti nonché della prima storica Le Mans nel 2023, accanto al britannico James Calado si alternano Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi. Quest'ultimo ha raccontato così il trionfo iridato di quest'anno: ''Non ce l'aspettavamo onestamente di vincere la Le Mans al primo anno. Avevamo provato a simulare tante 24 ore e non eravamo mai riusciti a terminarle, quindi è arrivata un po' inaspettata. Di questo mondiale eravamo molto convinti, ovviamente dalla convinzione a farlo c'è tanto di mezzo, però da inizio anno eravamo determinati sull'obiettivo. Sono due emozioni grandissime, una più inaspettata - la Le Mans - e questa più un po' più voluta e conquistata durante l'anno''.

WEC 2025, 8 Ore Bahrain: Pier Guidi, Giovinazzi, Calado (Ferrari 499P #50)

Guardando ai prossimi obiettivi, Pier Guidi si è accodato alle parole di Coletta circa l'obiettivo primario di riconquistare la mitica 24 ore francese: ''Penso che sia l'approccio giusto perché comunque, con tutti i punti che ti porta la Le Mans, se vinci lì sei già messo molto bene per il mondiale. Quindi iniziamo a cercare di rivincerla, sarebbe molto bello perché farebbe quattro di fila e penso che la Ferrari detenga il record di cinque di fila. Tecnicamente possiamo ancora farcela perché potremmo vincere la quarta e poi vedremo, però sappiamo quanto sia difficile in realtà. Ci proveremo, lavoreremo ancora più a lungo per farcela''.

Fresco di successo a Macao, Antonio Fuoco è invece uno dei piloti della vettura 50, assieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina, e guardando agli episodi che hanno impedito al suo equipaggio di lottare fino alla fine per il titolo Piloti ha detto: ''Sicuramente alla Le Mans abbiamo perso tanti punti(quarta al traguardo, la 499P è stata poi squalificata per un 'irregolarità all'ala posteriore, ndr). Quel weekend non dico che ci ha messo fuori dai giochi per il Mondiale piloti, ma sicuramente ci ha fatto perdere tanto terreno. Dopo soprattutto in Brasile e a Fuji abbiamo fatto fatica, quindi è stato abbastanza difficile poter recuperare i punti che abbiamo perso''.

Ferrari Endurance Awards

Nella serata di sabato la Ferrari ha celebrato non solo il team e gli equipaggi che hanno dominato il WEC, ma anche i piloti e le squadre che si sono distinti nei rispettivi campionati GT nel corso della stagione 2025, conquistando un titolo con le vetture del Cavallino Rampante.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/11/2025