8 Ore Bahrain: vince Toyota, la Ferrari si aggiudica entrambi i titoli mondiali!

- 07/11/25 - 8 Ore Bahrain: Toyota in pole, Ferrari indietro ma meglio dei rivali di Porsche
- 30/10/25 - Le Ferrari 499P a caccia dei titoli nel gran finale in Bahrain
- 28/09/25 - 6 Ore Fuji: Alpine torna al successo, festa rinviata per la Ferrari
- 24/09/25 - Ferrari al Fuji con vista sui titoli mondiali
- 17/09/25 - Il FIA WEC festeggia la sua centesima gara: ecco i record tra i piloti e i costruttori
- 08/09/25 - Austin: Porsche vince sotto la pioggia, Ferrari festeggia il primo titolo dell'anno
- 07/09/25 - Austin: la Ferrari monopolizza la prima fila con Kubica e Giovinazzi
- 15/07/25 - 6 Ore San Paolo: le decisioni della Direzione Gara scontentano la Ferrari
- 14/07/25 - 6 Ore San Paolo: successo storico per Cadillac, il BoP ferma il dominio Ferrari
- 12/07/25 - 6 Ore San Paolo: Lynn firma la pole Cadillac, Barrichello fa impazzire Interlagos in LMGT3
- 08/07/25 - Ferrari torna in pista a Interlagos dopo il trionfo di Le Mans
- 17/06/25 - 24 Ore Le Mans: squalificata la Ferrari #50 dopo le verifiche tecniche
- 16/06/25 - Ferrari, il tris alla Le Mans vale la conquista del Trofeo della Vittoria
- 15/06/25 - 24 Ore di Le Mans 2025: streaming on board Ferrari 499P e 296 LMGT3 e aggiornamenti gara
- 13/06/25 - 24 Ore Le Mans, Hyperpole: prima fila tutta Cadillac, Ferrari nelle retrovie
- 12/06/25 - 24 Ore Le Mans 2025 Qualifiche: Cadillac sorprende, Ferrari c’è, Porsche squalificata
- 07/06/25 - 24 Ore di Le Mans 2025: programma, orari e iniziative speciali della Ferrari
- 12/05/25 - La Ferrari vola nelle classifiche generali dopo la 6 Ore di Spa
- 10/05/25 - 6 Ore di Spa: trionfo Ferrari, doppietta Hypercar e vittoria anche tra le LMGT3
- 09/05/25 - 6 Ore di Spa: tripletta Ferrari in qualifica, terza pole consecutiva!
- 06/05/25 - 6 Ore di Spa: Ferrari vuole confermarsi in vetta al Mondiale
- 21/04/25 - 6 Ore di Imola: Ferrari in trionfo davanti ai propri tifosi, sfuma il successo per Valentino Rossi
- 15/04/25 - 6 Ore di Imola, la promessa della Ferrari: "Cercheremo di non deludere i tifosi"
- 10/04/25 - 6 Ore di Imola: la Ferrari torna in patria da leader. Ecco il programma completo
- 09/04/25 - Ferrari 499P, il 2025 è l'anno della maturità: "Vogliamo lottare per il titolo fino alla fine"
- 01/03/25 - 1812 KM del Qatar: tripletta storica per la Ferrari 499P
- 15/02/25 - Ferrari: nuova livrea e obiettivi ambiziosi per la stagione 2025
- 05/02/25 - L'Alpine 2025 si presenta: confermato Mick Schumacher
- 29/12/24 - WEC 2025, il calendario ufficiale del mondiale Endurance
- 15/11/24 - Squadra che vince non si cambia: Toyota conferma i due equipaggi anche per il 2025
Toyota Gazoo Racing ha firmato una doppietta nella 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025, mentre Ferrari ha festeggiato il titolo mondiale Costruttori Hypercar e l’equipaggio della 499P #51 — formato da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi — ha ottenuto la corona Piloti.
8 Ore Bahrain: primo successo stagionale per Toyota, Ferrari sul podio
La vittoria finale è andata alla Toyota GR010 Hybrid #7 di Nyck de Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway, che ha firmato il primo successo stagionale del marchio giapponese, precedendo la vettura gemella #8 portando a cinque i costruttori vincitori nelle otto gare del campionato. Le tre Ferrari 499P hanno chiuso subito dietro, in quarta, quinta e sesta posizione rispettivamente con le vetture #50, #51 e #83.
🗣️ YOU ARE THE CHAMPIONS OF THE WORLD 🥹#WEC#Ferrari#8HBahrainpic.twitter.com/rPE8woPSGW— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2025
Nella classe LMGT3, trionfo per la Lexus #87 Akkodis ASP di José María López, Petru Umbrarescu e Clemens Schmid, al secondo successo stagionale dopo quello di Interlagos, mentre il trio Richard Lietz, Riccardo Pera e Ryan Hardwick (Porsche #92 della scuderia Manthey 1st Phorm) ha chiuso quarto, festeggiando comunque il secondo titolo consecutivo per il team tedesco.
Elkann: ''Un sogno che si avvera''
Per la Ferrari, presentatasi a Sakhir leader in entrambe le classifiche iridat3, è dunque festa grande con la conquista dei due titoli. Il podio della 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, completa una giornata indimenticabile per il Cavallino Rampante.
CHAMPIONS OF THE WORLD!! 🏆— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2025
Ferrari wins the 2025 FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship.
#WEC#8HBahrain#Ferrari@FerrariHypercar@fiapic.twitter.com/2m4Z8gS7Vm
“Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un sogno – ha dichiarato il Presidente della Ferrari John Elkann – l’apice di un percorso iniziato nel 2022, quando abbiamo deciso di tornare a competere nella classe regina dell’endurance. Celebriamo non solo due titoli mondiali, ma la forza di una squadra che ha saputo lavorare come un corpo unico, affrontando le difficoltà con l’umiltà di imparare e migliorare sempre.”
Ferrari nell'endurance: le statistiche aggiornate
Per Ferrari si tratta del 24° titolo mondiale nell’endurance (assoluti e di classe) e del 9° titolo assoluto Costruttori, a 53 anni di distanza dall’ultimo, conquistato nel 1972 con la leggendaria 312 P. La 499P raccoglie così l’eredità sportiva delle grandi Sport Prototipo del passato, riportando Maranello al vertice della categoria dopo mezzo secolo.
FERRARI WORLD CHAMPIONS 🏆#WEC#Ferrari#8HBahrain@FerrariHypercarpic.twitter.com/InidIEHBpH— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2025
Il titolo Piloti rappresenta invece il primo alloro assoluto nella top class per Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Per i primi due, già campioni con Ferrari in classe LMGTE Pro, è il quarto titolo mondiale dopo quelli del 2017, 2021 e 2022.
Nell’era moderna del FIA WEC, istituito nel 2012, Ferrari raggiunge l’ottavo titolo Costruttori (il primo assoluto dopo sette successi GT) e il sesto titolo Piloti. Il trionfo di Sakhir riporta a Maranello un titolo iridato Costruttori 17 anni dopo l’ultimo in Formula 1 (2008) e 18 anni dopo il Mondiale Piloti di Kimi Räikkönen nel 2007, suggellando un ritorno ai vertici internazionali del motorsport.