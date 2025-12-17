WEC 2025: classifiche finali mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3

- 02/12/25 - Ferrari festeggia i titoli Endurance e guarda oltre: "Orgogliosi, ma la testa è già proiettata al 2026"
- 10/11/25 - 8 Ore Bahrain: vince Toyota, la Ferrari si aggiudica entrambi i titoli mondiali!
- 09/11/25 - Ferrari, le parole dei protagonisti degli storici successi nel Mondiale Endurance
- 07/11/25 - 8 Ore Bahrain: Toyota in pole, Ferrari indietro ma meglio dei rivali di Porsche
- 30/10/25 - Le Ferrari 499P a caccia dei titoli nel gran finale in Bahrain
- 28/09/25 - 6 Ore Fuji: Alpine torna al successo, festa rinviata per la Ferrari
- 24/09/25 - Ferrari al Fuji con vista sui titoli mondiali
- 17/09/25 - Il FIA WEC festeggia la sua centesima gara: ecco i record tra i piloti e i costruttori
- 08/09/25 - Austin: Porsche vince sotto la pioggia, Ferrari festeggia il primo titolo dell'anno
- 07/09/25 - Austin: la Ferrari monopolizza la prima fila con Kubica e Giovinazzi
- 15/07/25 - 6 Ore San Paolo: le decisioni della Direzione Gara scontentano la Ferrari
- 14/07/25 - 6 Ore San Paolo: successo storico per Cadillac, il BoP ferma il dominio Ferrari
- 12/07/25 - 6 Ore San Paolo: Lynn firma la pole Cadillac, Barrichello fa impazzire Interlagos in LMGT3
- 08/07/25 - Ferrari torna in pista a Interlagos dopo il trionfo di Le Mans
- 17/06/25 - 24 Ore Le Mans: squalificata la Ferrari #50 dopo le verifiche tecniche
- 16/06/25 - Ferrari, il tris alla Le Mans vale la conquista del Trofeo della Vittoria
- 15/06/25 - 24 Ore di Le Mans 2025: streaming on board Ferrari 499P e 296 LMGT3 e aggiornamenti gara
- 13/06/25 - 24 Ore Le Mans, Hyperpole: prima fila tutta Cadillac, Ferrari nelle retrovie
- 12/06/25 - 24 Ore Le Mans 2025 Qualifiche: Cadillac sorprende, Ferrari c’è, Porsche squalificata
- 07/06/25 - 24 Ore di Le Mans 2025: programma, orari e iniziative speciali della Ferrari
- 12/05/25 - La Ferrari vola nelle classifiche generali dopo la 6 Ore di Spa
- 10/05/25 - 6 Ore di Spa: trionfo Ferrari, doppietta Hypercar e vittoria anche tra le LMGT3
- 09/05/25 - 6 Ore di Spa: tripletta Ferrari in qualifica, terza pole consecutiva!
- 06/05/25 - 6 Ore di Spa: Ferrari vuole confermarsi in vetta al Mondiale
- 21/04/25 - 6 Ore di Imola: Ferrari in trionfo davanti ai propri tifosi, sfuma il successo per Valentino Rossi
- 15/04/25 - 6 Ore di Imola, la promessa della Ferrari: "Cercheremo di non deludere i tifosi"
- 10/04/25 - 6 Ore di Imola: la Ferrari torna in patria da leader. Ecco il programma completo
- 09/04/25 - Ferrari 499P, il 2025 è l'anno della maturità: "Vogliamo lottare per il titolo fino alla fine"
- 01/03/25 - 1812 KM del Qatar: tripletta storica per la Ferrari 499P
- 15/02/25 - Ferrari: nuova livrea e obiettivi ambiziosi per la stagione 2025
- 05/02/25 - L'Alpine 2025 si presenta: confermato Mick Schumacher
- 29/12/24 - WEC 2025, il calendario ufficiale del mondiale Endurance
- 15/11/24 - Squadra che vince non si cambia: Toyota conferma i due equipaggi anche per il 2025
Le classifiche generali finali dei mondiali piloti e costruttori del campionato FIA WEC 2025
Benvenuto nello Speciale WEC 2025, composto da 33 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WEC 2025 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
La Ferrari ha dominato le classifiche della categoria Hypercar del FIA WEC 2025, vincendo sia la graduatoria Piloti con l'equipaggio formato da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado sia quella Costruttori. Tra le vetture LMGT3 festeggia la Porsche grazie al team Manthey e all'equipaggio con il nostro Riccardo Pera, assieme a Richard Lietz e Ryan Hardwick che hanno battuto la Ferrari 296 GT3 del team Vista AF Corse.
CLASSIFICA FINALE PILOTI HYPERCAR WEC 2025
|Pos
|Pilota/Equipaggio
|Auto
|Punti
|1
|Alessandro Pier Guidi / Antonio Giovinazzi / James Calado
|Ferrari #51
|133
|2
|Philip Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye
|Ferrari #83
|117
|3
|Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen
|Ferrari #50
|98
|4
|Kévin Estre / Laurens Vanthoor
|Porsche #6
|94
|5
|Alex Lynn / Norman Nato / Will Stevens
|Cadillac #12
|93
|6
|Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck De Vries
|Toyota #7
|89
|7
|Brendon Hartley / Ryo Hirakawa / Sébastien Buemi
|Toyota #8
|66
|8
|Matt Campbell
|Porsche #6
|65
|9
|René Rast / Sheldon Van der Linde
|BMW #20
|47
|10
|Earl Bamber / Jenson Button / Sébastien Bourdais
|Cadillac #38
|46
|11
|Julien Andlauer
|Porsche #5
|46
|12
|Mikkel Jensen / Paul Di Resta
|Peugeot #93
|44
|13
|Jean-Eric Vergne
|Peugeot #93
|38
|14
|Charles Milesi / Ferdinand Habsburg / Paul-Loup Chatin
|Alpine #35
|37
|15
|Robin Frijns
|BMW #20
|37
|16
|Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Mick Schumacher
|Alpine #36
|36
|17
|Michael Christensen
|Porsche #5
|34
|18
|Mathieu Jaminet
|Porsche #5
|31
|19
|Loïc Duval / Malthe Jakobsen
|Peugeot #94
|28
|20
|Kevin Magnussen / Raffaele Marciello
|BMW #15
|27
CLASSIFICA FINALE COSTRUTTORI HYPERCAR WEC 2025
|Pos
|Costruttore
|Punti
|1
|Ferrari
|245
|2
|Toyota
|171
|3
|Porsche
|165
|4
|Cadillac
|158
|5
|BMW
|87
|6
|Alpine
|86
|7
|Peugeot
|84
|8
|Aston Martin
|24
CLASSIFICA FINALE PILOTI LMGT3 WEC 2025
|Pos
|Pilota
|Auto
|Punti
|1
|Riccardo Pera / Richard Lietz / Ryan Hardwick
|Porsche 911 GT3 R #92
|123
|2
|Alessio Rovera / François Héraiau / Simon Mann
|Ferrari 296 GT3 #21
|109
|3
|Clemens Schmid / José María López / Petru Umbrărescu
|Lexus RC F GT3 #87
|95
|4
|Ian James / Mattia Drudi / Zacharie Robichon
|Aston Martin Vantage GT3 #27
|86
|5
|Charlie Eastwood / Rui Andrade / Tom Van Rompuy
|Corvette Z06 GT3.R #81
|81
|6
|Ben Keating / Daniel Juncadella / Jonny Edgar
|Corvette Z06 GT3.R #33
|78
|7
|Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas Flohr
|Ferrari 296 GT3 #54
|54
|8
|Ahmad Al Harthy / Kelvin van der Linde / Valentino Rossi
|BMW M4 GT3 #46
|52
|9
|Arnold Robin / Finn Gehrsitz
|Lexus RC F GT3 #78
|51
|10
|Augusto Farfus / Timur Boguslavskiy / Yasser Shahin
|BMW M4 GT3 #31
|49
|11
|Darren Leung / Marino Sato / Sean Gelael
|McLaren 720S GT3 #95
|43
|12
|Grégoire Saucy / James Cottingham / Sébastien Baud
|McLaren 720S GT3 #59
|43
|13
|Lin Hodenius / Martin Berry / Maxime Martin
|Mercedes-AMG GT3 #61
|39
|14
|Ben Tuck / Benjamin Barker / Bernardo Sousa
|Ford Mustang GT3 #77
|39
|15
|Eduardo Barrichello / Valentin Hasse Clot
|Aston Martin Vantage GT3 #10
|32
|16
|Dennis Olsen / Giammarco Levorato / Stefano Gattuso
|Ford Mustang GT3 #88
|27
|17
|Ben Barnicoat
|Lexus RC F GT3 #78
|21
|18
|Célia Martin / Rahel Frey
|Porsche 911 GT3 R #85
|19
|19
|Anthony McIntosh
|Aston Martin Vantage GT3 #10
|17
|20
|Michelle Gatting
|Porsche 911 GT3 R #85
|17
CLASSIFICA FINALE TEAM LMGT3 WEC 2025
|Pos
|Auto
|Team
|Punti
|1
|Porsche 911 GT3 R #92
|Manthey 1st Phorm
|123
|2
|Ferrari 296 GT3 #21
|Vista AF Corse
|109
|3
|Lexus RC F GT3 #87
|Akkodis ASP Team
|95
|4
|Aston Martin Vantage GT3 #27
|Heart of Racing Team
|86
|5
|Corvette Z06 GT3.R #81
|TF Sport
|81
|6
|Corvette Z06 GT3.R #33
|TF Sport
|78
|7
|Ferrari 296 GT3 #54
|Vista AF Corse
|54
|8
|BMW M4 GT3 #46
|Team WRT
|52
|9
|Lexus RC F GT3 #78
|Akkodis ASP Team
|51
|10
|BMW M4 GT3 #31
|The Bend Team WRT
|49
|11
|McLaren 720S GT3 #95
|United Autosports
|43
|12
|McLaren 720S GT3 #59
|United Autosports
|43
|13
|Mercedes-AMG GT3 #61
|Iron Lynx
|39
|14
|Ford Mustang GT3 #77
|Proton Competition
|39
|15
|Aston Martin Vantage GT3 #10
|Racing Spirit of Léman
|32
|16
|Ford Mustang GT3 #88
|Proton Competition
|27
|17
|Porsche 911 GT3 R #85
|Iron Dames
|19
|18
|Mercedes-AMG GT3 #60
|Iron Lynx
|1
Pubblicato da Luca Manacorda, 20/12/2025
