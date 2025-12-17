WEC 2025: classifiche finali mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3

La Ferrari ha dominato le classifiche della categoria Hypercar del FIA WEC 2025, vincendo sia la graduatoria Piloti con l'equipaggio formato da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado sia quella Costruttori. Tra le vetture LMGT3 festeggia la Porsche grazie al team Manthey e all'equipaggio con il nostro Riccardo Pera, assieme a Richard Lietz e Ryan Hardwick che hanno battuto la Ferrari 296 GT3 del team Vista AF Corse.

CLASSIFICA FINALE PILOTI HYPERCAR WEC 2025

Pos Pilota/Equipaggio Auto Punti 1 Alessandro Pier Guidi / Antonio Giovinazzi / James Calado Ferrari #51 133 2 Philip Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye Ferrari #83 117 3 Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen Ferrari #50 98 4 Kévin Estre / Laurens Vanthoor Porsche #6 94 5 Alex Lynn / Norman Nato / Will Stevens Cadillac #12 93 6 Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck De Vries Toyota #7 89 7 Brendon Hartley / Ryo Hirakawa / Sébastien Buemi Toyota #8 66 8 Matt Campbell Porsche #6 65 9 René Rast / Sheldon Van der Linde BMW #20 47 10 Earl Bamber / Jenson Button / Sébastien Bourdais Cadillac #38 46 11 Julien Andlauer Porsche #5 46 12 Mikkel Jensen / Paul Di Resta Peugeot #93 44 13 Jean-Eric Vergne Peugeot #93 38 14 Charles Milesi / Ferdinand Habsburg / Paul-Loup Chatin Alpine #35 37 15 Robin Frijns BMW #20 37 16 Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Mick Schumacher Alpine #36 36 17 Michael Christensen Porsche #5 34 18 Mathieu Jaminet Porsche #5 31 19 Loïc Duval / Malthe Jakobsen Peugeot #94 28 20 Kevin Magnussen / Raffaele Marciello BMW #15 27

CLASSIFICA FINALE COSTRUTTORI HYPERCAR WEC 2025

Pos Costruttore Punti 1 Ferrari 245 2 Toyota 171 3 Porsche 165 4 Cadillac 158 5 BMW 87 6 Alpine 86 7 Peugeot 84 8 Aston Martin 24

WEC 2025: Ferrari campione

CLASSIFICA FINALE PILOTI LMGT3 WEC 2025

Pos Pilota Auto Punti 1 Riccardo Pera / Richard Lietz / Ryan Hardwick Porsche 911 GT3 R #92 123 2 Alessio Rovera / François Héraiau / Simon Mann Ferrari 296 GT3 #21 109 3 Clemens Schmid / José María López / Petru Umbrărescu Lexus RC F GT3 #87 95 4 Ian James / Mattia Drudi / Zacharie Robichon Aston Martin Vantage GT3 #27 86 5 Charlie Eastwood / Rui Andrade / Tom Van Rompuy Corvette Z06 GT3.R #81 81 6 Ben Keating / Daniel Juncadella / Jonny Edgar Corvette Z06 GT3.R #33 78 7 Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas Flohr Ferrari 296 GT3 #54 54 8 Ahmad Al Harthy / Kelvin van der Linde / Valentino Rossi BMW M4 GT3 #46 52 9 Arnold Robin / Finn Gehrsitz Lexus RC F GT3 #78 51 10 Augusto Farfus / Timur Boguslavskiy / Yasser Shahin BMW M4 GT3 #31 49 11 Darren Leung / Marino Sato / Sean Gelael McLaren 720S GT3 #95 43 12 Grégoire Saucy / James Cottingham / Sébastien Baud McLaren 720S GT3 #59 43 13 Lin Hodenius / Martin Berry / Maxime Martin Mercedes-AMG GT3 #61 39 14 Ben Tuck / Benjamin Barker / Bernardo Sousa Ford Mustang GT3 #77 39 15 Eduardo Barrichello / Valentin Hasse Clot Aston Martin Vantage GT3 #10 32 16 Dennis Olsen / Giammarco Levorato / Stefano Gattuso Ford Mustang GT3 #88 27 17 Ben Barnicoat Lexus RC F GT3 #78 21 18 Célia Martin / Rahel Frey Porsche 911 GT3 R #85 19 19 Anthony McIntosh Aston Martin Vantage GT3 #10 17 20 Michelle Gatting Porsche 911 GT3 R #85 17

CLASSIFICA FINALE TEAM LMGT3 WEC 2025

Pos Auto Team Punti 1 Porsche 911 GT3 R #92 Manthey 1st Phorm 123 2 Ferrari 296 GT3 #21 Vista AF Corse 109 3 Lexus RC F GT3 #87 Akkodis ASP Team 95 4 Aston Martin Vantage GT3 #27 Heart of Racing Team 86 5 Corvette Z06 GT3.R #81 TF Sport 81 6 Corvette Z06 GT3.R #33 TF Sport 78 7 Ferrari 296 GT3 #54 Vista AF Corse 54 8 BMW M4 GT3 #46 Team WRT 52 9 Lexus RC F GT3 #78 Akkodis ASP Team 51 10 BMW M4 GT3 #31 The Bend Team WRT 49 11 McLaren 720S GT3 #95 United Autosports 43 12 McLaren 720S GT3 #59 United Autosports 43 13 Mercedes-AMG GT3 #61 Iron Lynx 39 14 Ford Mustang GT3 #77 Proton Competition 39 15 Aston Martin Vantage GT3 #10 Racing Spirit of Léman 32 16 Ford Mustang GT3 #88 Proton Competition 27 17 Porsche 911 GT3 R #85 Iron Dames 19 18 Mercedes-AMG GT3 #60 Iron Lynx 1

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/12/2025