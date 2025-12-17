WEC 2025

WEC 2025: classifiche finali mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3

Avatar di Luca Manacorda, il 20/12/25

1 ora fa - Le classifiche finali del campionato FIA WEC 2025

Le classifiche generali finali dei mondiali piloti e costruttori del campionato FIA WEC 2025
La Ferrari ha dominato le classifiche della categoria Hypercar del FIA WEC 2025, vincendo sia la graduatoria Piloti con l'equipaggio formato da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado sia quella Costruttori. Tra le vetture LMGT3 festeggia la Porsche grazie al team Manthey e all'equipaggio con il nostro Riccardo Pera, assieme a Richard Lietz e Ryan Hardwick che hanno battuto la Ferrari 296 GT3 del team Vista AF Corse.

CLASSIFICA FINALE PILOTI HYPERCAR WEC 2025

PosPilota/EquipaggioAutoPunti
1Alessandro Pier Guidi / Antonio Giovinazzi / James CaladoFerrari #51133
2Philip Hanson / Robert Kubica / Yifei YeFerrari #83117
3Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas NielsenFerrari #5098
4Kévin Estre / Laurens VanthoorPorsche #694
5Alex Lynn / Norman Nato / Will StevensCadillac #1293
6Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck De VriesToyota #789
7Brendon Hartley / Ryo Hirakawa / Sébastien BuemiToyota #866
8Matt CampbellPorsche #665
9René Rast / Sheldon Van der LindeBMW #2047
10Earl Bamber / Jenson Button / Sébastien BourdaisCadillac #3846
11Julien AndlauerPorsche #546
12Mikkel Jensen / Paul Di RestaPeugeot #9344
13Jean-Eric VergnePeugeot #9338
14Charles Milesi / Ferdinand Habsburg / Paul-Loup ChatinAlpine #3537
15Robin FrijnsBMW #2037
16Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Mick SchumacherAlpine #3636
17Michael ChristensenPorsche #534
18Mathieu JaminetPorsche #531
19Loïc Duval / Malthe JakobsenPeugeot #9428
20Kevin Magnussen / Raffaele MarcielloBMW #1527

CLASSIFICA FINALE COSTRUTTORI HYPERCAR WEC 2025

PosCostruttorePunti
1Ferrari245
2Toyota171
3Porsche165
4Cadillac158
5BMW87
6Alpine86
7Peugeot84
8Aston Martin24

WEC 2025: Ferrari campione

CLASSIFICA FINALE PILOTI LMGT3 WEC 2025

PosPilotaAutoPunti
1Riccardo Pera / Richard Lietz / Ryan HardwickPorsche 911 GT3 R #92123
2Alessio Rovera / François Héraiau / Simon MannFerrari 296 GT3 #21109
3Clemens Schmid / José María López / Petru UmbrărescuLexus RC F GT3 #8795
4Ian James / Mattia Drudi / Zacharie RobichonAston Martin Vantage GT3 #2786
5Charlie Eastwood / Rui Andrade / Tom Van RompuyCorvette Z06 GT3.R #8181
6Ben Keating / Daniel Juncadella / Jonny EdgarCorvette Z06 GT3.R #3378
7Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas FlohrFerrari 296 GT3 #5454
8Ahmad Al Harthy / Kelvin van der Linde / Valentino RossiBMW M4 GT3 #4652
9Arnold Robin / Finn GehrsitzLexus RC F GT3 #7851
10Augusto Farfus / Timur Boguslavskiy / Yasser ShahinBMW M4 GT3 #3149
11Darren Leung / Marino Sato / Sean GelaelMcLaren 720S GT3 #9543
12Grégoire Saucy / James Cottingham / Sébastien BaudMcLaren 720S GT3 #5943
13Lin Hodenius / Martin Berry / Maxime MartinMercedes-AMG GT3 #6139
14Ben Tuck / Benjamin Barker / Bernardo SousaFord Mustang GT3 #7739
15Eduardo Barrichello / Valentin Hasse ClotAston Martin Vantage GT3 #1032
16Dennis Olsen / Giammarco Levorato / Stefano GattusoFord Mustang GT3 #8827
17Ben BarnicoatLexus RC F GT3 #7821
18Célia Martin / Rahel FreyPorsche 911 GT3 R #8519
19Anthony McIntoshAston Martin Vantage GT3 #1017
20Michelle GattingPorsche 911 GT3 R #8517

CLASSIFICA FINALE TEAM LMGT3 WEC 2025

PosAutoTeamPunti
1Porsche 911 GT3 R #92Manthey 1st Phorm123
2Ferrari 296 GT3 #21Vista AF Corse109
3Lexus RC F GT3 #87Akkodis ASP Team95
4Aston Martin Vantage GT3 #27Heart of Racing Team86
5Corvette Z06 GT3.R #81TF Sport81
6Corvette Z06 GT3.R #33TF Sport78
7Ferrari 296 GT3 #54Vista AF Corse54
8BMW M4 GT3 #46Team WRT52
9Lexus RC F GT3 #78Akkodis ASP Team51
10BMW M4 GT3 #31The Bend Team WRT49
11McLaren 720S GT3 #95United Autosports43
12McLaren 720S GT3 #59United Autosports43
13Mercedes-AMG GT3 #61Iron Lynx39
14Ford Mustang GT3 #77Proton Competition39
15Aston Martin Vantage GT3 #10Racing Spirit of Léman32
16Ford Mustang GT3 #88Proton Competition27
17Porsche 911 GT3 R #85Iron Dames19
18Mercedes-AMG GT3 #60Iron Lynx1
