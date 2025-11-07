WEC 2025

8 Ore Bahrain: Toyota in pole, Ferrari indietro ma meglio dei rivali di Porsche

1 ora fa - Kobayashi ha realizzato il miglior tempo nella Hyperpole

Colpo di Kobayashi nell'ultima Hyperpole stagionale, mentre la Ferrari fa meglio dei rivali diretti per i titoli mondiali
Pole position per la Toyota nell’ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025, la 8 Ore del Bahrain, in programma sabato sul tracciato di Sakhir. Kamui Kobayashi ha firmato il miglior tempo in 1’46”826, precedendo di poco più di tre decimi il compagno di squadra Brendon Hartley, che completa la prima fila con l’altra GR010 Hybrid.

Alle spalle delle vetture nipponiche si schierano le due Peugeot 9X8, protagoniste della miglior qualifica stagionale: Malthe Jakobsen ha centrato il terzo tempo in 1’47”166, davanti a Jean-Eric Vergne (1’47”208).

FIA WEC 2025, 8 Ore Bahrain: le Peugeot 9x8

Ferrari nelle posizioni di rincalzo, ma davanti alle Porsche

Guardando ai contendenti per i due titoli iridati, troviamo più indietro le Ferrari 499P. L’equipaggio leader della classifica Piloti – Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – prenderà il via dalla settima posizione, mentre la vettura gemella numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen scatterà undicesima. Ancora più arretrata la 499P numero 83 di AF Corse, con Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson, attualmente secondi nella graduatoria iridata e dodicesima sulla griglia di partenza.

FIA WEC 2025, 8 Ore Bahrain: Ferrari 499 #51

La buona notizia per il Cavallino Rampante è che gli unici rivali nella corsa ai titoli, ossia gli equipaggi della Porsche, non hanno fatto meglio: complice un Balance of Performance non certo favorevole, le 963 scatteranno dall'ottava e addirittura dalla diciottesima e ultima posizione tra le vetture Hypercar. Inoltre, a partire così indietro è l'equipaggio della vettura numero 6 con Kevin Estre e Laurens Vanthoor attualmente terzi in classifica generale e ancora in gioco per il titolo Piloti. La matematica tiene in gioco anche Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens con la Cadillac numero 12 che partiranno però dalla quinta posizione, non certo sufficiente per colmare i 34 punti che li separano dalla vetta. 

LMGT3: Lexus in pole, Ferrari meglio di Porsche

Nella categoria LMGT3, la pole position è andata alla Lexus #78 Akkodis ASP, affidata a Finn Gehrsitz, autore di un giro in 2’01”661, davanti alla Mercedes-AMG #60 Iron Lynx di Lorcan Hanafin, staccata di 0”326. Anche qui è sfida tra Porsche e Ferrari per i titoli, con la casa tedesca in vantaggio: la 296 #21 di AF Corse (equipaggio formato da Alessio Rovera, François Hériau e Simon Mann) si è qualificata ottava, mentre i diretti rivali della 911 GT3 R #92 sono solo penultimi. Nono tempo per la BMW #46 che vede Valentino Rossi tra i membri del suo equipaggio.

Insomma, le qualfiche non sono state memorabili per la Ferrari ma ci sono tutti i presupposti per rendere il risultato finale assolutamente trionfale in entrambe le categorie. L’appuntamento con la bandiera verde è per sabato 8 novembre alle ore 14:00 locali (12:00 italiane), con arrivo previsto in notturna dopo otto ore di gara.

WEC 2025, 8 ORE BAHRAIN: RISULTATI HYPERPOLE HYPERCAR

PosAutoDistacco
1Toyota GR010 Hybrid #71:46.826
2Toyota GR010 Hybrid #8+0.151
3Peugeot 9X8 #94+0.340
4Peugeot 9X8 #93+0.382
5Cadillac V-Series.R #12+0.717
6Aston Martin Valkyrie #009+0.798
7Ferrari 499P #51+0.900
8Porsche 963 #5+1.044
9Aston Martin Valkyrie #007+1.210
10BMW M Hybrid V8 #15+1.310

