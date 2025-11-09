Ferrari, le parole dei protagonisti degli storici successi nel Mondiale Endurance

Alla 8 Ore del Bahrain, ultima prova del calendario WEC 2025, la Ferrari ha conquistato il titolo mondiale Costruttori a 53 anni dall’ultimo successo assoluto nell’endurance, completando il trionfo con la vittoria nel Mondiale Piloti grazie all’equipaggio della 499P numero 51, formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il weekend di Sakhir ha visto anche la 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen salire sul podio con il terzo posto, mentre la vettura gemella numero 83 del team AF Corse, affidata a Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson, ha chiuso quinta, consegnando così a Ferrari un dominio pieno nelle classifiche di fine stagione.

Giovinazzi: ''Tutto questo è già parte della storia''

L'equipaggio della Ferrari #51 aveva già compiuto l'impresa di consegnare la prima 24 Ore di Le Mans alla Ferrari dopo il rientro ufficiale nella massima categoria del WEC, avvenuto nel 2023. Antonio Giovinazzi, che ha rilanciato così la sua carriera dopo l'uscita dalla F1, ha dichiarato: ''Il primo pensiero è un ringraziamento che voglio fare a tutta la squadra, e ai miei compagni di squadra. Con Ale e James (Pier Guidi e Calado, Ndr) sin dal primo giorno di questo programma abbiamo condiviso un sogno, quello di diventare campioni del mondo. Siamo riusciti a realizzarlo, e concludiamo l’anno con due titoli iridati, Costruttori e Piloti. Tutto questo è già parte della storia''.

WEC 2025, 8 Ore Bahrain: Pier Guidi, Giovinazzi, Calado (Ferrari 499P #50)

I suoi compagni di equipaggio, Alessandro Pier Guidi e James Calado, avevano già vinto tre titoli con Ferrari nella classe LMGTE: ''Credo che ci vorranno alcuni giorni per rendermi conto di quello che abbiamo ottenuto qui in Bahrain - ha dichiarato l'italiano - Ringrazio tutta la squadra, fatta di persone che negli ultimi tre anni hanno lavorato senza sosta per questo traguardo. Siamo cresciuti passo dopo passo vincendo tre 24 Ore di Le Mans e, finalmente, riuscendo a conquistare i titoli Mondiali Costruttori e Piloti. Questa è la dimostrazione che la nostra squadra è stata la migliore per l’intero arco di una stagione che non dimenticheremo mai. Sono felice e orgoglioso di essere tra i piloti che hanno riportato la Ferrari sul tetto del mondo dell’endurance''. Calado ha aggiunto: ''Sono orgoglioso di far parte di questo team: oggi ho coronato un mio grande sogno, quello di diventare campione del mondo con la Ferrari. Il percorso che abbiamo compiuto in questi tre anni è stato straordinario''.

L'equipaggio della Ferrari 499P #50, vincitore a Le Mans nel 2024, ha dato il suo prezioso contributo fino alla fine, come testimonia il podio di Sakhir: ''Questo è stato un weekend perfetto nel quale tutta la squadra ha svolto un lavoro incredibile - ha detto Antonio Fuoco, in equipaggio con Miguel Molina e Nicklas Nielsen - Nonostante la pressione fosse tanta, abbiamo fatto del nostro meglio senza sbagliare nulla, dando così prova di essere una grande squadra''.

WEC 2025, 8 Ore Bahrain: Molina, Fuoco, Nielsen (Ferrari 499P #50)

Coletta: ''Annata memorabile, un pensiero a De Adamich''

Tra i grandi protagonisti di questo trionfo Ferrari c'è ovviamente Antonello Coletta, Global Head di Ferrari Endurance: ''In Bahrain abbiamo concluso un’annata memorabile ottenendo un risultato storico. Il progetto della 499P, con la quale siamo tornati nella top class dell’endurance, ha sinora raggiunto risultati eccezionali. Sono orgoglioso di guidare questa squadra e ringrazio tutti i suoi componenti, protagonisti in egual misura di questi successi: senza il loro lavoro prezioso, la passione e la dedizione tutto questo non sarebbe possibile. Mi piacerebbe infine rivolgere un pensiero per Andrea De Adamich, che è mancato nei giorni scorsi: sono sicuro che avrebbe gioito assieme a noi per questo successo straordinario''.

WEC 2025: Ferrari campione

C'è tanta Italia in questo successo della Ferrari, grazie anche alla figura di Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars: ''Abbiamo coronato il sogno di diventare campioni del mondo lavorando tanto e con umiltà per arrivare sino a questo traguardo. Nel 2023, vincendo la 24 Ore di Le Mans, ci siamo subito resi conto della bontà del progetto, e i successi in Francia nei due anni successivi hanno confermato che la strada fosse quella giusta. Il successo iridato lo abbiamo costruito in particolare lo scorso inverno quando abbiamo lavorato senza sosta per comprendere come sfruttare appieno il potenziale di questa vettura. Ringrazio tutta la squadra Ferrari - AF Corse e tutte le persone che, in pista e a Maranello dal remote garage, hanno saputo regalare a tutti noi questa gioia''.

