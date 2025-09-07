Austin: la Ferrari monopolizza la prima fila con Kubica e Giovinazzi

La Ferrari scatterà dalla prima fila alla Lone Star Le Mans, sesto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025, grazie alle prestazioni in Hyperpole di Robert Kubica e Antonio Giovinazzi al volante delle 499P numero 83 e 51. Per il team AF Corse si tratta di un risultato storico: Kubica, insieme a Yifei Ye e Phil Hanson, ha firmato la prima Hyperpole con la vettura satellite, fermando il cronometro in 1’57”655. A soli 96 millesimi di secondo si è piazzato Giovinazzi, in equipaggio con Alessandro Pier Guidi e James Calado, che ha girato in 1’57”751. La terza Ferrari, la numero 50 affidata a Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina, completa il dominio delle 499P con la quarta prestazione, dopo aver ottenuto il tempo di 1’58”640.

Una sessione complicata

La Hyperpole disputata al COTA di Austin ha messo a dura prova i protagonisti del mondiale WEC. Sotto una leggera pioggia, team e piloti hanno dovuto scegliere se utilizzare gomme slick o da bagnato, affrontando poi condizioni di grip molto variabili. Alla fine il meteo ha premiato chi ha scommesso sulle gomme da asciutto, scelta effettuata dalle Ferrari.

Il terzo tempo era stato realizzato da Jean-Éric Vergne con la 9X8 Hypercar del Team Peugeot TotalEnergies, ma la vettura #93 è stata successivamente retrocessa in fondo alla griglia di partenza di classe dopo che tutti i suoi tempi sul giro sono stati cancellati a causa della luce posteriore per la pioggia non accesa in modo permanente quando la pista è stata dichiarata bagnata dal Direttore di Gara. La Porsche di Kevin Estre ha così guadagnato una posizione, nella seconda fila completata dalla Ferrari 499P numero 50. Completano le prime posizioni Nicolas Varrone, eccellente quinto sulla Porsche indipendente di Proton Competition, poi l'Alpine #35 di Charles Milesi sesta, seguita da Ryō Hirakawa sulla Toyota #8, Dries Vanthoor sulla BMW #15, Alex Riberas sull'Aston Martin #009 – la nuova Valkyrie del 2025 si è qualificata tra i primi dieci per la prima volta – e la Porsche #5 affidata a Julien Andlauer.

Doppietta Mustang in LMGT3, Rossi quarto

C'è un italiano in pole tra le LMGT3, ma non è Valentino Rossi. A cogliere il risultato è stato infatti Giammarco Levorato al volante della Ford Mustang di Proton Competition. Il 22enne ha battuto di appena 18 millesimi la vettura gemella pilotata da Ben Tuck. Un risultato inaspettato, considerando che la vettura #88 era stata eliminata al termine del Q1, prima di venire ripescata dopo la squalifica della Lexus #87. Seconda fila per la McLaren #95 e la BMW #46 pilotata da Rossi. La coppia della Mustan ha rifilato distacchi pesanti, con le due vetture in seconda fila rispettivamente a 6 decimi e a 1,3 secondi. Nessuna Ferrari si è qualificata per la Hyperpole.

La Lone Star Le Mans scatterà alle 13 ora locale, le 20 in Italia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/09/2025