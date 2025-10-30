Le Ferrari 499P a caccia dei titoli nel gran finale in Bahrain

Il FIA World Endurance Championship 2025 arriva all’ultimo appuntamento della stagione: la 8 Ore del Bahrain, in programma questo fine settimana sul tracciato di Sakhir. La gara si preannuncia decisiva per la Ferrari, che si presenta in Medio Oriente da leader sia nella classifica Costruttori sia in quella Piloti.

Classifiche WEC, la situazione

Grazie ai risultati ottenuti finora dalle 499P numero 50 e 51 gestite da Ferrari – AF Corse, la Casa di Maranello guida il Mondiale Costruttori con 204 punti, 39 lunghezze di vantaggio sulla Porsche. Nella graduatoria Piloti, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – al volante della 499P n. 51 – occupano la prima posizione con 115 punti, seguiti a –13 da Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson, protagonisti con la 499P n. 83 iscritta da AF Corse. Al terzo posto, lontano 21 lunghezze, il primo equipaggio non Ferrari, ossia Kévin Estre e Laurens Vanthoor sempre dei rivali Porsche. Solo la matematica tiene ancora in gioco i quarti in classifica, ossia Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens di Cadillac.

FIA WEC 2025: la Ferrari 499P di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado

Essendo una gara di 8 ore, l'appuntamento finale assegna un numero maggiorato di punti: 38 al vincitore, 27 al secondo, 23 al terzo, 18 al quarto, 15 al quinto e così via a intervalli di 3 fino al decimo che ne prende due. Inoltre, viene assegnato un punto per la pole position. Dunque i giochi sono ancora apertissimi e gli equipaggi Ferrari non potranno rilassarsi.

8 Ore Bahrain: il tracciato

Il Bahrain International Circuit, inaugurato nel 2004 e utilizzato per questo appuntamento nel suo layout da 5,412 chilometri, ospita come da tradizione la tappa conclusiva del WEC. Il tracciato alterna lunghi rettilinei e curve di diversa ampiezza, richiedendo un equilibrio accurato tra velocità di punta e stabilità in frenata. Questo appuntamento rappresenta una sfida per gli impianti frenanti, che subiscono qui tra le maggiori sollecitazioni del campionato, mentre le temperature ambientali variano sensibilmente tra l’avvio pomeridiano e l’arrivo in notturna, sotto i riflettori del circuito di Sakhir.

8 Ore Bahrain: i precedenti Ferrari

Ferrari vanta otto successi di classe sulla pista del Bahrain, tutti ottenuti nella categoria GT. L’ultimo risale al 2024, quando la 296 LMGT3 di Vista AF Corse – con Alessio Rovera, Simon Mann e François Heriau – conquistò la vittoria. Nella passata edizione, le due 499P ufficiali chiusero 11ª e 14ª, rispettivamente con gli equipaggi delle vetture 50 e 51.

WEC 2021, 8 Ore Bahrain: il successo Ferrari tra le GT

8 Ore Bahrain: il programma

Il weekend inizierà giovedì 6 novembre con due sessioni di prove libere da 90 minuti (ore 12:15 e 17:00 locali, il Bahrain è 2 ore avanti rispetto all'Italia). Venerdì 7 sono in programma le FP3 (12:00-13:00), le qualifiche (dalle 16:40) e la Hyperpole Hypercar (dalle 17:00). La 8 Ore scatterà sabato 8 novembre alle 14:00 ora locale (12 italiane) e si concluderà alle 22:00. Domenica spazio al consueto Rookie Test di fine stagione.

FIA WEC 2025, CLASSIFICA COSTRUTTORI HYPERCAR DOPO 6H FUJI

Pos Costruttore Punti 1 Ferrari 204 2 Porsche 165 3 Cadillac 143 4 Toyota 105 5 Alpine 84 6 BMW 78 7 Peugeot 75 8 Aston Martin 12

FIA WEC 2025, CLASSIFICA PILOTI HYPERCAR DOPO 6H FUJI

Pos Equipaggio / Pilota Punti 1 Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi (#51 Ferrari) 115 2 Phil Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye (#83 Ferrari) 102 3 Kévin Estre / Laurens Vanthoor (#6 Porsche) 94 4 Alex Lynn / Norman Nato / Will Stevens (#12 Cadillac) 81 5 Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen (#50 Ferrari) 75 6 Matt Campbell (#6 Porsche) 65 7 Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck de Vries (#7 Toyota) 50 8 Earl Bamber / Jenson Button / Sébastien Bourdais (#38 Cadillac) 46 9 Julien Andlauer (#5 Porsche) 46 10 Mikkel Jensen / Paul Di Resta (#93 Peugeot) 41

