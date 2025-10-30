Le Ferrari 499P a caccia dei titoli nel gran finale in Bahrain

- 28/09/25 - 6 Ore Fuji: Alpine torna al successo, festa rinviata per la Ferrari
- 24/09/25 - Ferrari al Fuji con vista sui titoli mondiali
- 17/09/25 - Il FIA WEC festeggia la sua centesima gara: ecco i record tra i piloti e i costruttori
- 08/09/25 - Austin: Porsche vince sotto la pioggia, Ferrari festeggia il primo titolo dell'anno
- 07/09/25 - Austin: la Ferrari monopolizza la prima fila con Kubica e Giovinazzi
- 15/07/25 - 6 Ore San Paolo: le decisioni della Direzione Gara scontentano la Ferrari
- 14/07/25 - 6 Ore San Paolo: successo storico per Cadillac, il BoP ferma il dominio Ferrari
- 12/07/25 - 6 Ore San Paolo: Lynn firma la pole Cadillac, Barrichello fa impazzire Interlagos in LMGT3
- 08/07/25 - Ferrari torna in pista a Interlagos dopo il trionfo di Le Mans
- 17/06/25 - 24 Ore Le Mans: squalificata la Ferrari #50 dopo le verifiche tecniche
- 16/06/25 - Ferrari, il tris alla Le Mans vale la conquista del Trofeo della Vittoria
- 15/06/25 - 24 Ore di Le Mans 2025: streaming on board Ferrari 499P e 296 LMGT3 e aggiornamenti gara
- 13/06/25 - 24 Ore Le Mans, Hyperpole: prima fila tutta Cadillac, Ferrari nelle retrovie
- 12/06/25 - 24 Ore Le Mans 2025 Qualifiche: Cadillac sorprende, Ferrari c’è, Porsche squalificata
- 07/06/25 - 24 Ore di Le Mans 2025: programma, orari e iniziative speciali della Ferrari
- 12/05/25 - La Ferrari vola nelle classifiche generali dopo la 6 Ore di Spa
- 10/05/25 - 6 Ore di Spa: trionfo Ferrari, doppietta Hypercar e vittoria anche tra le LMGT3
- 09/05/25 - 6 Ore di Spa: tripletta Ferrari in qualifica, terza pole consecutiva!
- 06/05/25 - 6 Ore di Spa: Ferrari vuole confermarsi in vetta al Mondiale
- 21/04/25 - 6 Ore di Imola: Ferrari in trionfo davanti ai propri tifosi, sfuma il successo per Valentino Rossi
- 15/04/25 - 6 Ore di Imola, la promessa della Ferrari: "Cercheremo di non deludere i tifosi"
- 10/04/25 - 6 Ore di Imola: la Ferrari torna in patria da leader. Ecco il programma completo
- 09/04/25 - Ferrari 499P, il 2025 è l'anno della maturità: "Vogliamo lottare per il titolo fino alla fine"
- 01/03/25 - 1812 KM del Qatar: tripletta storica per la Ferrari 499P
- 15/02/25 - Ferrari: nuova livrea e obiettivi ambiziosi per la stagione 2025
- 05/02/25 - L'Alpine 2025 si presenta: confermato Mick Schumacher
- 29/12/24 - WEC 2025, il calendario ufficiale del mondiale Endurance
- 15/11/24 - Squadra che vince non si cambia: Toyota conferma i due equipaggi anche per il 2025
Il FIA World Endurance Championship 2025 arriva all’ultimo appuntamento della stagione: la 8 Ore del Bahrain, in programma questo fine settimana sul tracciato di Sakhir. La gara si preannuncia decisiva per la Ferrari, che si presenta in Medio Oriente da leader sia nella classifica Costruttori sia in quella Piloti.
Classifiche WEC, la situazione
Grazie ai risultati ottenuti finora dalle 499P numero 50 e 51 gestite da Ferrari – AF Corse, la Casa di Maranello guida il Mondiale Costruttori con 204 punti, 39 lunghezze di vantaggio sulla Porsche. Nella graduatoria Piloti, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – al volante della 499P n. 51 – occupano la prima posizione con 115 punti, seguiti a –13 da Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson, protagonisti con la 499P n. 83 iscritta da AF Corse. Al terzo posto, lontano 21 lunghezze, il primo equipaggio non Ferrari, ossia Kévin Estre e Laurens Vanthoor sempre dei rivali Porsche. Solo la matematica tiene ancora in gioco i quarti in classifica, ossia Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens di Cadillac.
FIA WEC 2025: la Ferrari 499P di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado
Essendo una gara di 8 ore, l'appuntamento finale assegna un numero maggiorato di punti: 38 al vincitore, 27 al secondo, 23 al terzo, 18 al quarto, 15 al quinto e così via a intervalli di 3 fino al decimo che ne prende due. Inoltre, viene assegnato un punto per la pole position. Dunque i giochi sono ancora apertissimi e gli equipaggi Ferrari non potranno rilassarsi.
8 Ore Bahrain: il tracciato
Il Bahrain International Circuit, inaugurato nel 2004 e utilizzato per questo appuntamento nel suo layout da 5,412 chilometri, ospita come da tradizione la tappa conclusiva del WEC. Il tracciato alterna lunghi rettilinei e curve di diversa ampiezza, richiedendo un equilibrio accurato tra velocità di punta e stabilità in frenata. Questo appuntamento rappresenta una sfida per gli impianti frenanti, che subiscono qui tra le maggiori sollecitazioni del campionato, mentre le temperature ambientali variano sensibilmente tra l’avvio pomeridiano e l’arrivo in notturna, sotto i riflettori del circuito di Sakhir.
8 Ore Bahrain: i precedenti Ferrari
Ferrari vanta otto successi di classe sulla pista del Bahrain, tutti ottenuti nella categoria GT. L’ultimo risale al 2024, quando la 296 LMGT3 di Vista AF Corse – con Alessio Rovera, Simon Mann e François Heriau – conquistò la vittoria. Nella passata edizione, le due 499P ufficiali chiusero 11ª e 14ª, rispettivamente con gli equipaggi delle vetture 50 e 51.
WEC 2021, 8 Ore Bahrain: il successo Ferrari tra le GT
8 Ore Bahrain: il programma
Il weekend inizierà giovedì 6 novembre con due sessioni di prove libere da 90 minuti (ore 12:15 e 17:00 locali, il Bahrain è 2 ore avanti rispetto all'Italia). Venerdì 7 sono in programma le FP3 (12:00-13:00), le qualifiche (dalle 16:40) e la Hyperpole Hypercar (dalle 17:00). La 8 Ore scatterà sabato 8 novembre alle 14:00 ora locale (12 italiane) e si concluderà alle 22:00. Domenica spazio al consueto Rookie Test di fine stagione.
FIA WEC 2025, CLASSIFICA COSTRUTTORI HYPERCAR DOPO 6H FUJI
|Pos
|Costruttore
|Punti
|1
|Ferrari
|204
|2
|Porsche
|165
|3
|Cadillac
|143
|4
|Toyota
|105
|5
|Alpine
|84
|6
|BMW
|78
|7
|Peugeot
|75
|8
|Aston Martin
|12
FIA WEC 2025, CLASSIFICA PILOTI HYPERCAR DOPO 6H FUJI
|Pos
|Equipaggio / Pilota
|Punti
|1
|Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi (#51 Ferrari)
|115
|2
|Phil Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye (#83 Ferrari)
|102
|3
|Kévin Estre / Laurens Vanthoor (#6 Porsche)
|94
|4
|Alex Lynn / Norman Nato / Will Stevens (#12 Cadillac)
|81
|5
|Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen (#50 Ferrari)
|75
|6
|Matt Campbell (#6 Porsche)
|65
|7
|Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck de Vries (#7 Toyota)
|50
|8
|Earl Bamber / Jenson Button / Sébastien Bourdais (#38 Cadillac)
|46
|9
|Julien Andlauer (#5 Porsche)
|46
|10
|Mikkel Jensen / Paul Di Resta (#93 Peugeot)
|41