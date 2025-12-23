WEC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Endurance

Per la terza stagione consecutiva, il calendario del FIA World Endurance Championship (WEC) toccherà cinque diverse regioni del mondo nel 2026: Europa, Nord America, Sud America, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Il campionato scatterà un mese più tardi rispetto al consueto, con il Qatar ad aprire le danze: il Lusail International Circuit ospiterà sia il tradizionale Prologo (test collettivo), il 22-23 marzo, sia la gara inaugurale nel fine settimana successivo.

Il campionato farà poi ritorno in Europa per tre appuntamenti consecutivi: Imola, Spa-Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans, la corsa su circuito più iconica al mondo. La seconda metà della stagione sarà invece caratterizzata da trasferte intercontinentali, con tappe a San Paolo in Brasile a luglio, quindi Austin negli Stati Uniti e l’iconico Fuji Speedway in Giappone a settembre, prima del gran finale in Bahrain, dove a inizio novembre verranno assegnati i titoli mondiali detenuti dalla Ferrari.

WEC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE 2026

Round Data Gara Nazione 1 26–28 marzo Qatar 1812 km Qatar 2 17–19 aprile 6 Ore di Imola Italia 3 7–9 maggio TotalEnergies 6 Ore di Spa Belgio 4 10–14 giugno 24 Ore di Le Mans Francia 5 10–12 luglio Rolex 6 Ore di São Paulo Brasile 6 4–6 settembre Lone Star Le Mans Stati Uniti 7 25–27 settembre 6 Ore del Fuji Giappone 8 5–7 novembre Bapco Energies 8 Ore del Bahrain Bahrain

