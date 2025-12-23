WEC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Endurance

Per la terza stagione consecutiva, il calendario del FIA World Endurance Championship (WEC) toccherà cinque diverse regioni del mondo nel 2026: Europa, Nord America, Sud America, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Il campionato scatterà un mese più tardi rispetto al consueto, con il Qatar ad aprire le danze: il Lusail International Circuit ospiterà sia il tradizionale Prologo (test collettivo), il 22-23 marzo, sia la gara inaugurale nel fine settimana successivo.
Il campionato farà poi ritorno in Europa per tre appuntamenti consecutivi: Imola, Spa-Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans, la corsa su circuito più iconica al mondo. La seconda metà della stagione sarà invece caratterizzata da trasferte intercontinentali, con tappe a San Paolo in Brasile a luglio, quindi Austin negli Stati Uniti e l’iconico Fuji Speedway in Giappone a settembre, prima del gran finale in Bahrain, dove a inizio novembre verranno assegnati i titoli mondiali detenuti dalla Ferrari.
WEC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE 2026
|Round
|Data
|Gara
|Nazione
|1
|26–28 marzo
|Qatar 1812 km
|Qatar
|2
|17–19 aprile
|6 Ore di Imola
|Italia
|3
|7–9 maggio
|TotalEnergies 6 Ore di Spa
|Belgio
|4
|10–14 giugno
|24 Ore di Le Mans
|Francia
|5
|10–12 luglio
|Rolex 6 Ore di São Paulo
|Brasile
|6
|4–6 settembre
|Lone Star Le Mans
|Stati Uniti
|7
|25–27 settembre
|6 Ore del Fuji
|Giappone
|8
|5–7 novembre
|Bapco Energies 8 Ore del Bahrain
|Bahrain