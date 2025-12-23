WEC 2026

WEC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Endurance

Avatar di Luca Manacorda, il 31/12/25

1 ora fa - Il calendario ufficiale del campionato mondiale Endurance 2026

Ecco il calendario ufficiale della stagione 2026 del Campionato del Mondo Endurance: tutte le date e le sedi di gara

Per la terza stagione consecutiva, il calendario del FIA World Endurance Championship (WEC) toccherà cinque diverse regioni del mondo nel 2026: Europa, Nord America, Sud America, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Il campionato scatterà un mese più tardi rispetto al consueto, con il Qatar ad aprire le danze: il Lusail International Circuit ospiterà sia il tradizionale Prologo (test collettivo), il 22-23 marzo, sia la gara inaugurale nel fine settimana successivo.

Il campionato farà poi ritorno in Europa per tre appuntamenti consecutivi: Imola, Spa-Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans, la corsa su circuito più iconica al mondo. La seconda metà della stagione sarà invece caratterizzata da trasferte intercontinentali, con tappe a San Paolo in Brasile a luglio, quindi Austin negli Stati Uniti e l’iconico Fuji Speedway in Giappone a settembre, prima del gran finale in Bahrain, dove a inizio novembre verranno assegnati i titoli mondiali detenuti dalla Ferrari.

WEC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE 2026

RoundDataGaraNazione
126–28 marzoQatar 1812 kmQatar
217–19 aprile6 Ore di ImolaItalia
37–9 maggioTotalEnergies 6 Ore di SpaBelgio
410–14 giugno24 Ore di Le MansFrancia
510–12 luglioRolex 6 Ore di São PauloBrasile
64–6 settembreLone Star Le MansStati Uniti
725–27 settembre6 Ore del FujiGiappone
85–7 novembreBapco Energies 8 Ore del BahrainBahrain
