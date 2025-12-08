La entry list 2026 del FIA WEC: 14 costruttori, un addio e una novità

Sarà composto da ben 14 costruttori di fama internazionale lo schieramento del FIA World Endurance Championship 2026, mentre la serie punta a consolidare il forte slancio di una stagione avvincente che ha visto ben otto marchi diversi salire sul gradino più alto del podio tra Hypercar e LMGT3. Come nel 2025, Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche e Toyota saranno regolarmente al via del WEC. A questi si aggiungerà Genesis, il brand premium di Hyundai, al debutto assoluto nella disciplina.
Hypercar: tutti a caccia della Ferrari
Nella categoria regina, le Hypercar portate in pista da Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot e Toyota proveranno a togliere la corona alla Ferrari campione in carica, reduce da una stagione perfetta con la 499P: titolo costruttori, titolo piloti e un'altra vittoria alla 24 Ore di Le Mans, gara che la Rossa non ha ancora mai perso da quando è tornata nella top class. Non ci sarà la Porsche, terza al termine del 2025, ma il numero dei costruttori rimarrà invariato grazie all'ingresso di Genesis.
LMGT3: Manthey punta al tris
Dopo aver conquistato entrambi i titoli dalla nascita della categoria Pro/Am nel 2024, Manthey tornerà in pista con due Porsche 911 GT3 R per tentare il tris. Sulla sua strada troverà una concorrenza sempre più numerosa e competitiva: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren e Mercedes-AMG sono tutte andate a podio nel 2025, confermando il livello estremamente equilibrato della serie.
Pierre Fillon: ''Livello eccezionale di competizione''
Il campionato WEC continua a vivere un periodo di grande crescita, testimoniato dal numero sempre maggiore di costruttori che decidono di prendervi parte. Richard Mille, Presidente della FIA Endurance Commission, ha commentato: ''La entry list del FIA WEC 2026 è il risultato del grande lavoro svolto dietro le quinte negli ultimi anni per portare questo magnifico campionato al livello in cui opera oggi. La griglia dell’anno prossimo incarna l’essenza stessa dell’endurance: grandi marchi globali, vetture all’avanguardia e un parterre di piloti che unisce campioni affermati, giovani talenti emergenti e gentleman driver ambiziosi''.
Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ha sottolineato il grande equilibrio che si è visto nel corso della stagione da poco conclusa: ''La entry list del FIA WEC 2026 riunisce ancora una volta i costruttori, i piloti e i team più forti dell’endurance. Nel 2025 la Hypercar ha celebrato sette equipaggi vincitori diversi su otto gare, e lo stesso equilibrio si è visto in LMGT3, dove sei line-up differenti hanno conquistato almeno una vittoria. Questo livello eccezionale di competizione conferma che ogni partecipante opera al massimo standard ed è affamato di successo''.
Costruttori FIA WEC 2026 – Hypercar & LMGT3
CATEGORIA HYPERCAR
|Costruttore
|Modello Hypercar
|Note
|Ferrari
|499P
|Campione in carica
|Alpine
|A424
|Confermata
|Aston Martin
|Valkyrie AMR-LMH
|Confermata
|BMW
|M Hybrid V8
|Confermata
|Cadillac
|V-Series.R
|Confermata
|Genesis
|*Nome da definire*
|New entry 2026
|Peugeot
|9X8 (versione aggiornata)
|Confermata
|Toyota
|GR010 Hybrid
|Confermata
CATEGORIA LMGT3
|Costruttore
|Modello LMGT3
|Note
|Porsche
|911 GT3 R (992)
|Manthey campione 2025
|Aston Martin
|Vantage GT3
|Confermata
|BMW
|M4 GT3
|Confermata
|Corvette
|Z06 GT3.R
|Confermata
|Ferrari
|296 GT3
|Confermata
|Ford
|Mustang GT3
|Confermata
|Lexus
|RC F GT3
|Confermata
|McLaren
|720S GT3 Evo / Artura GT3*
|Entrambi omologati
|Mercedes-AMG
|AMG GT3 Evo
|Confermata
RIEPILOGO GENERALE
|Categoria
|Numero costruttori
|Hypercar
|8
|LMGT3
|9
|Totale WEC 2026
|14