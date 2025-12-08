WEC 2026

La entry list 2026 del FIA WEC: 14 costruttori, un addio e una novità

Schieramento di partenza ricchissimo per la stagione 2026 del WEC, con una new entry che sostituisce Porsche tra le Hypercar

Sarà composto da ben 14 costruttori di fama internazionale lo schieramento del FIA World Endurance Championship 2026, mentre la serie punta a consolidare il forte slancio di una stagione avvincente che ha visto ben otto marchi diversi salire sul gradino più alto del podio tra Hypercar e LMGT3. Come nel 2025, Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche e Toyota saranno regolarmente al via del WEC. A questi si aggiungerà Genesis, il brand premium di Hyundai, al debutto assoluto nella disciplina.

Hypercar: tutti a caccia della Ferrari

Nella categoria regina, le Hypercar portate in pista da Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot e Toyota proveranno a togliere la corona alla Ferrari campione in carica, reduce da una stagione perfetta con la 499P: titolo costruttori, titolo piloti e un'altra vittoria alla 24 Ore di Le Mans, gara che la Rossa non ha ancora mai perso da quando è tornata nella top class. Non ci sarà la Porsche, terza al termine del 2025, ma il numero dei costruttori rimarrà invariato grazie all'ingresso di Genesis.

WEC 2025: Ferrari campione

LMGT3: Manthey punta al tris

Dopo aver conquistato entrambi i titoli dalla nascita della categoria Pro/Am nel 2024, Manthey tornerà in pista con due Porsche 911 GT3 R per tentare il tris. Sulla sua strada troverà una concorrenza sempre più numerosa e competitiva: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren e Mercedes-AMG sono tutte andate a podio nel 2025, confermando il livello estremamente equilibrato della serie.

Pierre Fillon: ''Livello eccezionale di competizione''

Il campionato WEC continua a vivere un periodo di grande crescita, testimoniato dal numero sempre maggiore di costruttori che decidono di prendervi parte. Richard Mille, Presidente della FIA Endurance Commission, ha commentato: ''La entry list del FIA WEC 2026 è il risultato del grande lavoro svolto dietro le quinte negli ultimi anni per portare questo magnifico campionato al livello in cui opera oggi. La griglia dell’anno prossimo incarna l’essenza stessa dell’endurance: grandi marchi globali, vetture all’avanguardia e un parterre di piloti che unisce campioni affermati, giovani talenti emergenti e gentleman driver ambiziosi''.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans

Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ha sottolineato il grande equilibrio che si è visto nel corso della stagione da poco conclusa: ''La entry list del FIA WEC 2026 riunisce ancora una volta i costruttori, i piloti e i team più forti dell’endurance. Nel 2025 la Hypercar ha celebrato sette equipaggi vincitori diversi su otto gare, e lo stesso equilibrio si è visto in LMGT3, dove sei line-up differenti hanno conquistato almeno una vittoria. Questo livello eccezionale di competizione conferma che ogni partecipante opera al massimo standard ed è affamato di successo''.

Costruttori FIA WEC 2026 – Hypercar & LMGT3

CATEGORIA HYPERCAR

CostruttoreModello HypercarNote
Ferrari499PCampione in carica
AlpineA424Confermata
Aston MartinValkyrie AMR-LMHConfermata
BMWM Hybrid V8Confermata
CadillacV-Series.RConfermata
Genesis*Nome da definire*New entry 2026
Peugeot9X8 (versione aggiornata)Confermata
ToyotaGR010 HybridConfermata

CATEGORIA LMGT3

CostruttoreModello LMGT3Note
Porsche911 GT3 R (992)Manthey campione 2025
Aston MartinVantage GT3Confermata
BMWM4 GT3Confermata
CorvetteZ06 GT3.RConfermata
Ferrari296 GT3Confermata
FordMustang GT3Confermata
LexusRC F GT3Confermata
McLaren720S GT3 Evo / Artura GT3*Entrambi omologati
Mercedes-AMGAMG GT3 EvoConfermata

RIEPILOGO GENERALE

CategoriaNumero costruttori
Hypercar8
LMGT39
Totale WEC 202614
