La entry list 2026 del FIA WEC: 14 costruttori, un addio e una novità

Sarà composto da ben 14 costruttori di fama internazionale lo schieramento del FIA World Endurance Championship 2026, mentre la serie punta a consolidare il forte slancio di una stagione avvincente che ha visto ben otto marchi diversi salire sul gradino più alto del podio tra Hypercar e LMGT3. Come nel 2025, Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche e Toyota saranno regolarmente al via del WEC. A questi si aggiungerà Genesis, il brand premium di Hyundai, al debutto assoluto nella disciplina.

Hypercar: tutti a caccia della Ferrari

Nella categoria regina, le Hypercar portate in pista da Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot e Toyota proveranno a togliere la corona alla Ferrari campione in carica, reduce da una stagione perfetta con la 499P: titolo costruttori, titolo piloti e un'altra vittoria alla 24 Ore di Le Mans, gara che la Rossa non ha ancora mai perso da quando è tornata nella top class. Non ci sarà la Porsche, terza al termine del 2025, ma il numero dei costruttori rimarrà invariato grazie all'ingresso di Genesis.

WEC 2025: Ferrari campione

LMGT3: Manthey punta al tris

Dopo aver conquistato entrambi i titoli dalla nascita della categoria Pro/Am nel 2024, Manthey tornerà in pista con due Porsche 911 GT3 R per tentare il tris. Sulla sua strada troverà una concorrenza sempre più numerosa e competitiva: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren e Mercedes-AMG sono tutte andate a podio nel 2025, confermando il livello estremamente equilibrato della serie.

Pierre Fillon: ''Livello eccezionale di competizione''

Il campionato WEC continua a vivere un periodo di grande crescita, testimoniato dal numero sempre maggiore di costruttori che decidono di prendervi parte. Richard Mille, Presidente della FIA Endurance Commission, ha commentato: ''La entry list del FIA WEC 2026 è il risultato del grande lavoro svolto dietro le quinte negli ultimi anni per portare questo magnifico campionato al livello in cui opera oggi. La griglia dell’anno prossimo incarna l’essenza stessa dell’endurance: grandi marchi globali, vetture all’avanguardia e un parterre di piloti che unisce campioni affermati, giovani talenti emergenti e gentleman driver ambiziosi''.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans

Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ha sottolineato il grande equilibrio che si è visto nel corso della stagione da poco conclusa: ''La entry list del FIA WEC 2026 riunisce ancora una volta i costruttori, i piloti e i team più forti dell’endurance. Nel 2025 la Hypercar ha celebrato sette equipaggi vincitori diversi su otto gare, e lo stesso equilibrio si è visto in LMGT3, dove sei line-up differenti hanno conquistato almeno una vittoria. Questo livello eccezionale di competizione conferma che ogni partecipante opera al massimo standard ed è affamato di successo''.

Costruttori FIA WEC 2026 – Hypercar & LMGT3

CATEGORIA HYPERCAR

Costruttore Modello Hypercar Note Ferrari 499P Campione in carica Alpine A424 Confermata Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Confermata BMW M Hybrid V8 Confermata Cadillac V-Series.R Confermata Genesis *Nome da definire* New entry 2026 Peugeot 9X8 (versione aggiornata) Confermata Toyota GR010 Hybrid Confermata

CATEGORIA LMGT3

Costruttore Modello LMGT3 Note Porsche 911 GT3 R (992) Manthey campione 2025 Aston Martin Vantage GT3 Confermata BMW M4 GT3 Confermata Corvette Z06 GT3.R Confermata Ferrari 296 GT3 Confermata Ford Mustang GT3 Confermata Lexus RC F GT3 Confermata McLaren 720S GT3 Evo / Artura GT3 * Entrambi omologati Mercedes-AMG AMG GT3 Evo Confermata

RIEPILOGO GENERALE

Categoria Numero costruttori Hypercar 8 LMGT3 9 Totale WEC 2026 14

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/12/2025