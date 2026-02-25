WEC, la Ferrari presenta la livrea 2026 della 499P: così si evolve un'icona

La Ferrari ha inaugurato ufficialmente la stagione endurance 2026 presentando la livrea aggiornata della 499P, Hypercar con cui il Cavallino Rampante tornerà in pista nel FIA World Endurance Championship per difendere i titoli mondiali Costruttori e Piloti conquistati nella passata stagione.

It’s not just a new season, it’s the next step in this unforgettable journey. Introducing our 2026 Ferrari 499P livery.#FerrariHypercar#WECpic.twitter.com/96mHqpaReJ — Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) February 25, 2026

La cerimonia di presentazione si è svolta mercoledì 25 febbraio al Museo Enzo Ferrari di Modena, nel corso di un evento aperto al pubblico che ha visto la partecipazione del top management Ferrari e dei piloti ufficiali impegnati nel programma endurance.

La Ferrari conferma gli equipaggi vincenti

Per il quarto anno consecutivo, squadra che vince non si cambia. La Ferrari conferma infatti le due formazioni che hanno contribuito ai recenti successi nel Mondiale. La 499P numero 50 sarà affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, mentre sulla numero 51 torneranno Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari

In qualità di campioni del mondo Piloti in carica, l’equipaggio della 51 potrà fregiarsi anche degli allori FIA dedicati ai piloti, visibili sulle pinne superiori delle portiere. Le corone dedicate invece alla vittoria del Mondiale Costruttori campeggiano invece sui passaruota anteriori di entrambe le macchine, sotto lo scudetto simbolo del logo Ferrari.

Livrea 2026: evoluzione stilistica nel segno della tradizione

La nuova livrea della 499P prosegue il dialogo con la storia Ferrari nell’endurance, richiamando la 312 P degli anni '70, ma introduce alcune novità significative. Il colore dominante resta il Rosso Scuderia, che nel 2026 passa però a una finitura lucida, in linea con quella adottata sulla monoposto di Formula 1.

La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari

Il Rosso dialoga con il Giallo Modena, utilizzato per evidenziare le linee della carrozzeria e i volumi dell’abitacolo. Cambia anche la direzione delle diagonali gialle a forma di freccia: lo stilema iconico viene ora orientato verso l’ala posteriore, una scelta pensata per sottolineare visivamente la centralità del cockpit.

La tecnica: stabilità regolamentare e sviluppo continuo

Dal punto di vista tecnico, la 499P 2026 non introduce modifiche sostanziali. L’unico “joker” regolamentare rimane quello già usato nel 2024 a San Paolo. Durante l’inverno, il lavoro del team si è concentrato soprattutto sull’analisi dei dati, sulla correlazione tra simulatore e pista e sull’ottimizzazione delle operazioni di gara.

La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari

Il powertrain resta invariato: un sistema ibrido che abbina il V6 biturbo in posizione centrale-posteriore a un’unità elettrica ERS collocata sull’asse anteriore. Il motore termico deriva dalla famiglia dei sei cilindri Ferrari utilizzati anche sulle macchine stradali, a conferma del legame tecnologico tra competizioni e produzione di serie.

Le parole dei boss Ferrari endurance

''L’obiettivo per il 2026 - spiega il team principal Antonello Coletta - è difendere la leadership conquistata nel 2025. Non sarà semplice perché i nostri avversari sono sempre più competitivi e molti di loro si presentano con macchine evolute, mentre noi abbiamo fatto una scelta differente in quanto riteniamo che la competitività della 499P sia ancora sufficiente per lottare ai massimi livelli. Affronteremo la stagione gara per gara con l’intento di portare a casa il massimo risultato possibile. La nostra filosofia è quella di guardare sempre avanti, non fermandoci a vivere di ricordi, nemmeno dopo una stagione indimenticabile come il 2025, quando abbiamo vissuto un’emozione unica riportando a Maranello un titolo iridato nella classe regina dell’endurance dopo oltre 50 anni. Nel 2026, dunque, affronteremo la sfida con la massima concentrazione senza farci condizionare qualora le cose non dovessero andare sempre nel modo migliore possibile. I nostri piloti hanno una grande esperienza, pertanto sono certo che nessuno soffrirà la condizione di partire da Campioni del Mondo in carica''.

La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari

''Le gare dove abbiamo sofferto nel 2025 - aggiunge il direttore tecnico Ferdinando Cannizzo - sono quelle che ci hanno dato maggiori spunti di miglioramento. A questo si aggiunge il fatto che abbiamo dovuto ri-omologare la macchina, e che utilizzeremo nuove gomme. La FIA ha deciso di rimisurare tutte le vetture in una nuova galleria del vento negli USA e questo ha comportato un riposizionamento della 499P nella finestra di performance, che dovrà essere compresa e adattata in termini di setup. Abbiamo di conseguenza una nuova aerodinamica che, seppur con piccoli cambiamenti, differisce in maniera importante sul comportamento dell'auto in pista. Per ricentrare le prestazioni aerodinamiche nella nuova finestra abbiamo lavorato su alcune aree della 499P e principalmente sul fondo, per raggiungere i target di resistenza e carico richiesti dal regolamento. Dovremo però ritrovare al meglio l’equilibrio che ha sempre contraddistinto la 499P''.

Obiettivi e calendario FIA WEC 2026

Dopo aver riportato a Maranello il titolo Costruttori endurance che mancava da oltre mezzo secolo e il primo titolo Piloti nella classe regina dell'endurance, la Ferrari punta a confermarsi competitiva su ogni tracciato, in un contesto tecnico e sportivo sempre più equilibrato.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 499P #83 trionfa

Il calendario del FIA WEC 2026 prevede otto appuntamenti sugli stessi circuiti delle ultime stagioni. Il debutto è fissato in Qatar con il Prologo (22-23 marzo) e la 1812 km del Qatar il 28 marzo, seguita da Imola, Spa-Francorchamps, San Paolo, Austin, Fuji e Bahrain, che ospiterà il gran finale il 7 novembre, senza dimenticare ovviamente il passaggio clou dell'intera stagione: la tradizionale e attesissima 24 ore di Le Mans in programma il 13 e 14 giugno 2026. Qui la 499P sarà chiamata all'impresa del poker dopo aver centrato il successo - con tre equipaggi differenti in tre anni - tra il 2023 e il 2025.

Pubblicato da Alessio Ricci, 25/02/2026