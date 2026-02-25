WEC, la Ferrari presenta la livrea 2026 della 499P: così si evolve un'icona

- 21/01/26 - Ferrari promuove Phil Hanson: contratto pluriennale a partire dal 2026
- 15/06/25 - Le 12 vittorie assolute della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans
- 10/04/25 - La McLaren annuncia il ritorno nel Mondiale Endurance: "Siamo tornati"
- 22/11/24 - Entry list 2025: 36 auto al via, confermato l'abbandono Lamborghini
- 20/11/24 - Iron Lynx porta le Mercedes in GT3, accantonate le Lamborghini
- 05/11/24 - Hypercar: annuncio McLaren imminente, Lamborghini pensa ad un ridimensionamento
- 04/11/24 - WEC 2024: rivivi la 8 ore del Bahrain
- 03/11/24 - Sakhir, Gara: Toyota vince gara e titolo costruttori, a Lotterer, Estre, Vanthoor il titolo piloti
- 24/10/24 - Valentino Rossi proverà l'Hypercar BMW nei Rookie Test in Bahrain
- 15/09/24 - Fuji, Gara: la Porsche blinda il titolo con Lotterer, Estre e Vanthoor
- 22/08/24 - Ferrari: il ruolo del simulatore nella preparazione delle gare endurance
- 21/08/24 - Isotta Fraschini lascia il WEC
- 17/07/24 - WEC 2024: rivivi la 6 ore di San Paolo
- 15/07/24 - San Paolo, Gara: Toyota piega le Porsche, poi le Ferrari
- 04/07/24 - La preparazione fisica dei piloti Ferrari per una gara endurance
- 18/06/24 - Rivedi gli highlights della 24 ore di Le Mans
- 16/06/24 - 24h Le Mans: Ferrari bissa il successo con Fuoco-Molina-Nielsen
- 16/06/24 - 24h Le Mans, 19° ora: Ferrari spinge, fuori una Cadillac e una Porsche
- 16/06/24 - 24h Le Mans, 16° ora: Toyota leader dopo una lunga safety car
- 16/06/24 - 24h Le Mans, 9° ora: Toyota emerge in condizioni mutevoli, penalizzato Kubica
- 15/06/24 - 24h Le Mans, 5° ora: Ferrari al comando, Porsche e Toyota inseguono
- 15/06/24 - 24h Le Mans, 2° ora: arriva la pioggia, Ferrari all'attacco
- 14/06/24 - Svelato il calendario 2025: confermata Imola che prolunga il contratto
- 13/06/24 - 24h Le Mans, Hyperpole: Porsche spettacolare con Estre, brillano le Cadillac
- 12/06/24 - 24h Le Mans, pre-qualifica: guizzo BMW con Vanthoor, poi Cadillac e Ferrari
- 11/06/24 - 24h Le Mans: scatta questo week end la regina dell'endurance
- 09/06/24 - 24h Le Mans, Test Day: Porsche in ottima forma
- 16/05/24 - WEC 2024: rivivi la 6 ore di Spa
- 13/05/24 - Ferrari protesta ma la FIA chiarisce: "Prolungamento conforme al regolamento"
- 12/05/24 - 6h di Spa, Gara: primo successo per la Porsche Jota
- 10/05/24 - 6h di Spa, Qualifica: Fuoco e Ferrari ancora davanti - aggiornamento
- 07/05/24 - 6h di Spa, Ferrari cerca il riscatto: "Aspettative alte"
- 02/05/24 - Il lavoro degli ingegneri Ferrari sulla 499P prima di una gara endurance
- 24/04/24 - WEC 2024: rivivi la 6 ore di Imola
- 22/04/24 - Valentino Rossi festeggia il primo podio davanti ai 70mila di Imola
- 21/04/24 - 6h Imola, gara: Toyota regina della pioggia
- 20/04/24 - 6h Imola, Qualifiche: Ferrari mostra i muscoli, 499P davanti a tutti
- 19/04/24 - 6h Imola, Libere: Ferrari fa gli onori di casa
- 16/04/24 - Ferrari pronta per Imola, Pierguidi: "Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni"
- 14/04/24 - Tra sette giorni la 6 ore di Imola, il mondiale sbarca in Emilia Romagna
- 05/04/24 - Alpine: schianto per Habsburg nei test di Alcaniz
- 05/03/24 - Qatar, Lamborghini: esordio in salita ma la SC63 vede la bandiera a scacchi
- 05/03/24 - WEC 2024: rivivi la 1812km del Qatar
- 04/03/24 - Ferrari: bene l'esordio della 296 GT3, da dimenticare la gara Hypercar
- 03/03/24 - Qatar, Peugeot: podio vanificato da problemi al rifornimento
- 02/03/24 - Qatar, Gara: Porsche pigliatutto nel deserto
- 29/02/24 - Scatta dal Qatar la stagione più attesa
- 28/02/24 - Qatar, Prologue Day 2: Porsche ancora davanti con Penske
- 27/02/24 - Qatar, Prologue day 1: Porsche/Jota e Ferrari dettano il ritmo
- 19/02/24 - 24h Le Mans: selezionati i 62 equipaggi per l'edizione 2024
- 15/02/24 - Ufficializzati i 37 equipaggi al via della stagione: 19 le Hypercar
- 17/01/24 - BMW svela le formazioni delle due M8 LMDh
- 10/01/24 - La Ferrari conferma i piloti dello scorso anno: "Nel segno della continuità"
- 22/12/23 - Ferrari Hypercar: James Calado rinnova il contratto con il Cavallino
- 14/12/23 - Lamborghini svela le line up: entrano Cairoli e Mortara
- 09/12/23 - A Baku la premiazione dei campioni 2023
- 27/11/23 - Per il WEC sarà un 2024 da record: al via anche Kubica, Schumacher e Valentino Rossi
- 22/11/23 - Alpine ufficializza gli equipaggi WEC: c'è Mick Schumacher
- 20/11/23 - Nyck De Vries promosso a tempo pieno sulla Toyota Hypercar
- 13/11/23 - Marciello saluta Mercedes dopo sette anni di successi
- 13/11/23 - Destini incrociati per Mick Schumacher e Mike Elliott: dalla Mercedes all'Alpine
- 09/11/23 - Nel 2023 quasi raddoppiato l'audience TV
- 05/11/23 - Sakhir, Rookie Test: Shwartzman leader con la Ferrari
- 04/11/23 - Sakhir, Gara: Toyota domina, primo successo Iron Dames
- 04/11/23 - WEC, come seguo la 8 Ore del Bahrain 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P
- 03/11/23 - Bahrain, Qualifica: Toyota in prima fila
- 02/11/23 - Valentino Rossi verso il WEC: aspettando la BMW Hypercar, proverà una LMP2 in Bahrain
- 31/10/23 - 8h Bahrain: Cadillac e Porsche alleggerite per l'ultimo round
- 18/10/23 - Alpine: Mick Schumacher ha provato la A424 LMDh
- 09/10/23 - McLaren nella classe GT3 con United Autosport
- 06/10/23 - Aston Martin tra F1 e Le Mans, tutto ruota attorno a Lance Stroll
- 05/10/23 - Peugeot fa dietrofront: la Hypercar 9x8 avrà l'ala posteriore
- 04/10/23 - Dietrofront Aston Martin: a Le Mans 2025 con la Valkyrie Hypercar
- 27/09/23 - Vettel sulla Porsche Hypercar: trattative in corso
- 25/09/23 - Schumacher non ancora convinto dall'Alpine: "Devo considerare le mie opzioni"
- 22/09/23 - Stoffel Vandoorne pilota Peugeot a tempo pieno
- 22/09/23 - L'Alpine conferma le trattative con Schumacher: "Una buona occasione per entrambi"
- 18/09/23 - Designati i tre piloti junior per i rookie test in Bahrain
- 10/09/23 - Fuji, Gara: Toyota conquista il titolo con una doppietta
- 09/09/23 - Fuji, Qualifica: Toyota blinda la prima fila in casa
- 26/08/23 - Alpine: la LMDh ha cominciato i test a Le Castellet
- 14/08/23 - Primi test a Imola per la Lamborghini SC63 LMDh
- 19/07/23 - WEC, via alla vendita dei biglietti per la 6 Ore di Imola 2024: prezzi, sconti e agevolazioni
- 17/07/23 - Ferrari celebra a Goodwood la storica vittoria alla Le Mans 2023
- 12/07/23 - Peugeot: il terzo posto di Monza dà nuovo slancio al progetto 9X8
- 11/07/23 - WEC 2023: rivedi gli Highlights della 6 ore di Monza
- 10/07/23 - Toyota: penalizzata la vettura di Buemi, Hartley e Hirakawa
- 09/07/23 - Monza, Gara: riscatto Toyota in Italia, Corvette campione GTE
- 09/07/23 - WEC, come seguo la 6 Ore di Monza 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P
- 07/07/23 - Wec 6 Ore Monza 2023, Giovinazzi ci crede: "Mondiale? Perché no..."
- 05/07/23 - Monza: il BOP rallenta le Ferrari dopo il successo di Le Mans
- 04/07/23 - Wec 6 Ore Monza 2023: biglietti, parcheggi, trasporti, tutte le info per chi va in pista
- 21/06/23 - Ferrari, la festa a Maranello per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans - VIDEO
- 16/06/23 - Ferrari, martedì 20 giugno c'è la parata a Maranello per festeggiare il trionfo a Le Mans
- 13/06/23 - WEC 2023: rivivi la 24 ore di Le Mans
- 12/06/23 - Ferrari in trionfo a Le Mans, Pier Guidi spiega quelle lunghe soste...
- 11/06/23 - Vittoria Ferrari a Le Mans. Elkann: "Giornata indimenticabile"
- 11/06/23 - 24h Le Mans: Ferrari, trionfo storico!
- 10/06/23 - WEC, come seguo la 24 Ore di Le Mans 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P
La Ferrari ha inaugurato ufficialmente la stagione endurance 2026 presentando la livrea aggiornata della 499P, Hypercar con cui il Cavallino Rampante tornerà in pista nel FIA World Endurance Championship per difendere i titoli mondiali Costruttori e Piloti conquistati nella passata stagione.
It’s not just a new season, it’s the next step in this unforgettable journey. Introducing our 2026 Ferrari 499P livery.#FerrariHypercar#WECpic.twitter.com/96mHqpaReJ— Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) February 25, 2026
La cerimonia di presentazione si è svolta mercoledì 25 febbraio al Museo Enzo Ferrari di Modena, nel corso di un evento aperto al pubblico che ha visto la partecipazione del top management Ferrari e dei piloti ufficiali impegnati nel programma endurance.
La Ferrari conferma gli equipaggi vincenti
Per il quarto anno consecutivo, squadra che vince non si cambia. La Ferrari conferma infatti le due formazioni che hanno contribuito ai recenti successi nel Mondiale. La 499P numero 50 sarà affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, mentre sulla numero 51 torneranno Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.
La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari
In qualità di campioni del mondo Piloti in carica, l’equipaggio della 51 potrà fregiarsi anche degli allori FIA dedicati ai piloti, visibili sulle pinne superiori delle portiere. Le corone dedicate invece alla vittoria del Mondiale Costruttori campeggiano invece sui passaruota anteriori di entrambe le macchine, sotto lo scudetto simbolo del logo Ferrari.
Livrea 2026: evoluzione stilistica nel segno della tradizione
La nuova livrea della 499P prosegue il dialogo con la storia Ferrari nell’endurance, richiamando la 312 P degli anni '70, ma introduce alcune novità significative. Il colore dominante resta il Rosso Scuderia, che nel 2026 passa però a una finitura lucida, in linea con quella adottata sulla monoposto di Formula 1.
La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari
Il Rosso dialoga con il Giallo Modena, utilizzato per evidenziare le linee della carrozzeria e i volumi dell’abitacolo. Cambia anche la direzione delle diagonali gialle a forma di freccia: lo stilema iconico viene ora orientato verso l’ala posteriore, una scelta pensata per sottolineare visivamente la centralità del cockpit.
La tecnica: stabilità regolamentare e sviluppo continuo
Dal punto di vista tecnico, la 499P 2026 non introduce modifiche sostanziali. L’unico “joker” regolamentare rimane quello già usato nel 2024 a San Paolo. Durante l’inverno, il lavoro del team si è concentrato soprattutto sull’analisi dei dati, sulla correlazione tra simulatore e pista e sull’ottimizzazione delle operazioni di gara.
La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari
Il powertrain resta invariato: un sistema ibrido che abbina il V6 biturbo in posizione centrale-posteriore a un’unità elettrica ERS collocata sull’asse anteriore. Il motore termico deriva dalla famiglia dei sei cilindri Ferrari utilizzati anche sulle macchine stradali, a conferma del legame tecnologico tra competizioni e produzione di serie.
Le parole dei boss Ferrari endurance
''L’obiettivo per il 2026 - spiega il team principal Antonello Coletta - è difendere la leadership conquistata nel 2025. Non sarà semplice perché i nostri avversari sono sempre più competitivi e molti di loro si presentano con macchine evolute, mentre noi abbiamo fatto una scelta differente in quanto riteniamo che la competitività della 499P sia ancora sufficiente per lottare ai massimi livelli. Affronteremo la stagione gara per gara con l’intento di portare a casa il massimo risultato possibile. La nostra filosofia è quella di guardare sempre avanti, non fermandoci a vivere di ricordi, nemmeno dopo una stagione indimenticabile come il 2025, quando abbiamo vissuto un’emozione unica riportando a Maranello un titolo iridato nella classe regina dell’endurance dopo oltre 50 anni. Nel 2026, dunque, affronteremo la sfida con la massima concentrazione senza farci condizionare qualora le cose non dovessero andare sempre nel modo migliore possibile. I nostri piloti hanno una grande esperienza, pertanto sono certo che nessuno soffrirà la condizione di partire da Campioni del Mondo in carica''.
La livrea della Ferrari 499P per la stagione FIA WEC 2026 | Foto: Ferrari
''Le gare dove abbiamo sofferto nel 2025 - aggiunge il direttore tecnico Ferdinando Cannizzo - sono quelle che ci hanno dato maggiori spunti di miglioramento. A questo si aggiunge il fatto che abbiamo dovuto ri-omologare la macchina, e che utilizzeremo nuove gomme. La FIA ha deciso di rimisurare tutte le vetture in una nuova galleria del vento negli USA e questo ha comportato un riposizionamento della 499P nella finestra di performance, che dovrà essere compresa e adattata in termini di setup. Abbiamo di conseguenza una nuova aerodinamica che, seppur con piccoli cambiamenti, differisce in maniera importante sul comportamento dell'auto in pista. Per ricentrare le prestazioni aerodinamiche nella nuova finestra abbiamo lavorato su alcune aree della 499P e principalmente sul fondo, per raggiungere i target di resistenza e carico richiesti dal regolamento. Dovremo però ritrovare al meglio l’equilibrio che ha sempre contraddistinto la 499P''.
Obiettivi e calendario FIA WEC 2026
Dopo aver riportato a Maranello il titolo Costruttori endurance che mancava da oltre mezzo secolo e il primo titolo Piloti nella classe regina dell'endurance, la Ferrari punta a confermarsi competitiva su ogni tracciato, in un contesto tecnico e sportivo sempre più equilibrato.
WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 499P #83 trionfa
Il calendario del FIA WEC 2026 prevede otto appuntamenti sugli stessi circuiti delle ultime stagioni. Il debutto è fissato in Qatar con il Prologo (22-23 marzo) e la 1812 km del Qatar il 28 marzo, seguita da Imola, Spa-Francorchamps, San Paolo, Austin, Fuji e Bahrain, che ospiterà il gran finale il 7 novembre, senza dimenticare ovviamente il passaggio clou dell'intera stagione: la tradizionale e attesissima 24 ore di Le Mans in programma il 13 e 14 giugno 2026. Qui la 499P sarà chiamata all'impresa del poker dopo aver centrato il successo - con tre equipaggi differenti in tre anni - tra il 2023 e il 2025.