Ferrari promuove Phil Hanson: contratto pluriennale a partire dal 2026

La Ferrari rafforza ulteriormente il proprio reparto endurance annunciando l’ingaggio pluriennale, a partire dalla stagione 2026, di Phil Hanson, che entra ufficialmente a far parte del gruppo dei piloti del Cavallino Rampante impegnati nei principali programmi internazionali di durata. Classe 1999, nato a Londra il 5 luglio, Hanson arriva in Ferrari dopo una stagione 2025 da assoluto protagonista nel FIA World Endurance Championship, culminata con la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans al volante della Ferrari 499P numero 83 iscritta dal team privato AF Corse. Un successo storico, che ha segnato il terzo trionfo consecutivo della 499P nella classica francese.
WEC 2025, Lone Star Le Mans: Ferrari 499P #83 campione tra i team indipendenti
Il britannico ha chiuso il Mondiale 2025 al secondo posto nella classifica Piloti, condividendo l’abitacolo con Yifei Ye e Robert Kubica, risultati che hanno permesso all’equipaggio e ad AF Corse di conquistare anche la FIA World Cup for Hypercar Teams, riservata alle squadre indipendenti.
Un palmarès costruito nelle categorie prototipo
Il curriculum sportivo di Hanson racconta un percorso di crescita costante nel mondo delle competizioni endurance. Le Mans rappresenta una tappa simbolica della sua carriera: oltre al successo assoluto del 2025, il pilota britannico aveva già trionfato sul Circuit de La Sarthe nel 2020, conquistando la vittoria di classe LMP2.
Nel suo palmarès figurano cinque titoli internazionali, a partire dal Britcar Endurance Championship 2016, passando per i successi nell’Asian Le Mans Series in LMP3 (2016-17) e LMP2 (2018-19), fino ai titoli conquistati in European Le Mans Series 2020 e FIA WEC 2019-2020, entrambi sempre in LMP2. A questi si aggiunge, come già ricordato, il titolo WEC 2025 riservato ai team indipendenti.
WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 499P #83 trionfa
Dopo la formazione nei kart – con la vittoria del campionato Super One Junior X30 nel 2015 – Hanson è approdato ai prototipi già nel 2016, imponendosi rapidamente come uno dei riferimenti della categoria. In LMP2 ha poi costruito un’impressionante continuità di rendimento, collezionando 11 vittorie e otto podi tra WEC ed ELMS nell’arco di otto stagioni.
Il salto nella top class dell’endurance è arrivato nel 2024, con il debutto tra le Hypercar al volante di una LMDh, esperienza maturata sia nel FIA WEC sia nell’IMSA SportsCar Championship. Un passaggio che ha rappresentato il preludio all’approdo sulla Ferrari 499P nel 2025.
Ferrari e Hanson: un percorso che continua
Le prestazioni e la maturità dimostrate nella scorsa stagione hanno convinto la Ferrari a puntare su Hanson come pilota ufficiale a partire dal 2026. Un riconoscimento importante, accolto con grande entusiasmo dallo stesso pilota britannico: ''Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte della Ferrari come pilota ufficiale e di continuare il mio percorso nel FIA WEC. Ammiro la Ferrari sin da quando ero bambino, ma è stato solo lavorando insieme al Cavallino Rampante nel 2025 che ho imparato ad apprezzare la sua incessante ricerca della vittoria. Sono onorato di poter continuare a costruire questo percorso basandoci sul successo ottenuto nella scorsa stagione, ma soprattutto di entrare a far parte della famiglia del Cavallino Rampante'' ha dichiarato Hanson.
Parole che trovano riscontro anche nel commento di Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, che ha spiegato le ragioni della scelta: ''Dopo una positiva stagione trascorsa con il team AF Corse, nella quale, oltre ad aver vinto la 24 Ore di Le Mans con la 499P numero 83, ha dimostrato solidità e ottime prestazioni nell’intero arco del campionato, concludendo secondo con i compagni nella classifica del Mondiale Piloti, Phil ha conquistato la piena fiducia di Ferrari. Siamo quindi felici di accoglierlo nella nostra famiglia all’interno del gruppo dei piloti ufficiali, certi che il percorso che stiamo per intraprendere continuerà a essere di successo, com’è stata la stagione 2025».
Con l’ingresso di Phil Hanson, Ferrari consolida ulteriormente la propria struttura sportiva nel FIA WEC, confermando la volontà di puntare su piloti giovani ma già estremamente esperti per proseguire il proprio ciclo vincente nell’era Hypercar.