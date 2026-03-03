McLaren LMDh: 720 CV per vivere Le Mans come i piloti ufficiali, ma senza l’ibrido

- 25/02/26 - WEC, la Ferrari presenta la livrea 2026 della 499P: così si evolve un'icona
- 21/01/26 - Ferrari promuove Phil Hanson: contratto pluriennale a partire dal 2026
- 15/06/25 - Le 12 vittorie assolute della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans
- 10/04/25 - La McLaren annuncia il ritorno nel Mondiale Endurance: "Siamo tornati"
- 22/11/24 - Entry list 2025: 36 auto al via, confermato l'abbandono Lamborghini
- 20/11/24 - Iron Lynx porta le Mercedes in GT3, accantonate le Lamborghini
- 05/11/24 - Hypercar: annuncio McLaren imminente, Lamborghini pensa ad un ridimensionamento
- 04/11/24 - WEC 2024: rivivi la 8 ore del Bahrain
- 03/11/24 - Sakhir, Gara: Toyota vince gara e titolo costruttori, a Lotterer, Estre, Vanthoor il titolo piloti
- 24/10/24 - Valentino Rossi proverà l'Hypercar BMW nei Rookie Test in Bahrain
- 15/09/24 - Fuji, Gara: la Porsche blinda il titolo con Lotterer, Estre e Vanthoor
- 22/08/24 - Ferrari: il ruolo del simulatore nella preparazione delle gare endurance
- 21/08/24 - Isotta Fraschini lascia il WEC
- 17/07/24 - WEC 2024: rivivi la 6 ore di San Paolo
- 15/07/24 - San Paolo, Gara: Toyota piega le Porsche, poi le Ferrari
- 04/07/24 - La preparazione fisica dei piloti Ferrari per una gara endurance
- 18/06/24 - Rivedi gli highlights della 24 ore di Le Mans
- 16/06/24 - 24h Le Mans: Ferrari bissa il successo con Fuoco-Molina-Nielsen
- 16/06/24 - 24h Le Mans, 19° ora: Ferrari spinge, fuori una Cadillac e una Porsche
- 16/06/24 - 24h Le Mans, 16° ora: Toyota leader dopo una lunga safety car
- 16/06/24 - 24h Le Mans, 9° ora: Toyota emerge in condizioni mutevoli, penalizzato Kubica
- 15/06/24 - 24h Le Mans, 5° ora: Ferrari al comando, Porsche e Toyota inseguono
- 15/06/24 - 24h Le Mans, 2° ora: arriva la pioggia, Ferrari all'attacco
- 14/06/24 - Svelato il calendario 2025: confermata Imola che prolunga il contratto
- 13/06/24 - 24h Le Mans, Hyperpole: Porsche spettacolare con Estre, brillano le Cadillac
- 12/06/24 - 24h Le Mans, pre-qualifica: guizzo BMW con Vanthoor, poi Cadillac e Ferrari
- 11/06/24 - 24h Le Mans: scatta questo week end la regina dell'endurance
- 09/06/24 - 24h Le Mans, Test Day: Porsche in ottima forma
- 16/05/24 - WEC 2024: rivivi la 6 ore di Spa
- 13/05/24 - Ferrari protesta ma la FIA chiarisce: "Prolungamento conforme al regolamento"
- 12/05/24 - 6h di Spa, Gara: primo successo per la Porsche Jota
- 10/05/24 - 6h di Spa, Qualifica: Fuoco e Ferrari ancora davanti - aggiornamento
- 07/05/24 - 6h di Spa, Ferrari cerca il riscatto: "Aspettative alte"
- 02/05/24 - Il lavoro degli ingegneri Ferrari sulla 499P prima di una gara endurance
- 24/04/24 - WEC 2024: rivivi la 6 ore di Imola
- 22/04/24 - Valentino Rossi festeggia il primo podio davanti ai 70mila di Imola
- 21/04/24 - 6h Imola, gara: Toyota regina della pioggia
- 20/04/24 - 6h Imola, Qualifiche: Ferrari mostra i muscoli, 499P davanti a tutti
- 19/04/24 - 6h Imola, Libere: Ferrari fa gli onori di casa
- 16/04/24 - Ferrari pronta per Imola, Pierguidi: "Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni"
- 14/04/24 - Tra sette giorni la 6 ore di Imola, il mondiale sbarca in Emilia Romagna
- 05/04/24 - Alpine: schianto per Habsburg nei test di Alcaniz
- 05/03/24 - Qatar, Lamborghini: esordio in salita ma la SC63 vede la bandiera a scacchi
- 05/03/24 - WEC 2024: rivivi la 1812km del Qatar
- 04/03/24 - Ferrari: bene l'esordio della 296 GT3, da dimenticare la gara Hypercar
- 03/03/24 - Qatar, Peugeot: podio vanificato da problemi al rifornimento
- 02/03/24 - Qatar, Gara: Porsche pigliatutto nel deserto
- 29/02/24 - Scatta dal Qatar la stagione più attesa
- 28/02/24 - Qatar, Prologue Day 2: Porsche ancora davanti con Penske
- 27/02/24 - Qatar, Prologue day 1: Porsche/Jota e Ferrari dettano il ritmo
- 19/02/24 - 24h Le Mans: selezionati i 62 equipaggi per l'edizione 2024
- 15/02/24 - Ufficializzati i 37 equipaggi al via della stagione: 19 le Hypercar
- 17/01/24 - BMW svela le formazioni delle due M8 LMDh
- 10/01/24 - La Ferrari conferma i piloti dello scorso anno: "Nel segno della continuità"
- 22/12/23 - Ferrari Hypercar: James Calado rinnova il contratto con il Cavallino
- 14/12/23 - Lamborghini svela le line up: entrano Cairoli e Mortara
- 09/12/23 - A Baku la premiazione dei campioni 2023
- 27/11/23 - Per il WEC sarà un 2024 da record: al via anche Kubica, Schumacher e Valentino Rossi
- 22/11/23 - Alpine ufficializza gli equipaggi WEC: c'è Mick Schumacher
- 20/11/23 - Nyck De Vries promosso a tempo pieno sulla Toyota Hypercar
- 13/11/23 - Marciello saluta Mercedes dopo sette anni di successi
- 13/11/23 - Destini incrociati per Mick Schumacher e Mike Elliott: dalla Mercedes all'Alpine
- 09/11/23 - Nel 2023 quasi raddoppiato l'audience TV
- 05/11/23 - Sakhir, Rookie Test: Shwartzman leader con la Ferrari
- 04/11/23 - Sakhir, Gara: Toyota domina, primo successo Iron Dames
- 04/11/23 - WEC, come seguo la 8 Ore del Bahrain 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P
- 03/11/23 - Bahrain, Qualifica: Toyota in prima fila
- 02/11/23 - Valentino Rossi verso il WEC: aspettando la BMW Hypercar, proverà una LMP2 in Bahrain
- 31/10/23 - 8h Bahrain: Cadillac e Porsche alleggerite per l'ultimo round
- 18/10/23 - Alpine: Mick Schumacher ha provato la A424 LMDh
- 09/10/23 - McLaren nella classe GT3 con United Autosport
- 06/10/23 - Aston Martin tra F1 e Le Mans, tutto ruota attorno a Lance Stroll
- 05/10/23 - Peugeot fa dietrofront: la Hypercar 9x8 avrà l'ala posteriore
- 04/10/23 - Dietrofront Aston Martin: a Le Mans 2025 con la Valkyrie Hypercar
- 27/09/23 - Vettel sulla Porsche Hypercar: trattative in corso
- 25/09/23 - Schumacher non ancora convinto dall'Alpine: "Devo considerare le mie opzioni"
- 22/09/23 - Stoffel Vandoorne pilota Peugeot a tempo pieno
- 22/09/23 - L'Alpine conferma le trattative con Schumacher: "Una buona occasione per entrambi"
- 18/09/23 - Designati i tre piloti junior per i rookie test in Bahrain
- 10/09/23 - Fuji, Gara: Toyota conquista il titolo con una doppietta
- 09/09/23 - Fuji, Qualifica: Toyota blinda la prima fila in casa
- 26/08/23 - Alpine: la LMDh ha cominciato i test a Le Castellet
- 14/08/23 - Primi test a Imola per la Lamborghini SC63 LMDh
- 19/07/23 - WEC, via alla vendita dei biglietti per la 6 Ore di Imola 2024: prezzi, sconti e agevolazioni
- 17/07/23 - Ferrari celebra a Goodwood la storica vittoria alla Le Mans 2023
- 12/07/23 - Peugeot: il terzo posto di Monza dà nuovo slancio al progetto 9X8
- 11/07/23 - WEC 2023: rivedi gli Highlights della 6 ore di Monza
- 10/07/23 - Toyota: penalizzata la vettura di Buemi, Hartley e Hirakawa
- 09/07/23 - Monza, Gara: riscatto Toyota in Italia, Corvette campione GTE
- 09/07/23 - WEC, come seguo la 6 Ore di Monza 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P
- 07/07/23 - Wec 6 Ore Monza 2023, Giovinazzi ci crede: "Mondiale? Perché no..."
- 05/07/23 - Monza: il BOP rallenta le Ferrari dopo il successo di Le Mans
- 04/07/23 - Wec 6 Ore Monza 2023: biglietti, parcheggi, trasporti, tutte le info per chi va in pista
- 21/06/23 - Ferrari, la festa a Maranello per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans - VIDEO
- 16/06/23 - Ferrari, martedì 20 giugno c'è la parata a Maranello per festeggiare il trionfo a Le Mans
- 13/06/23 - WEC 2023: rivivi la 24 ore di Le Mans
- 12/06/23 - Ferrari in trionfo a Le Mans, Pier Guidi spiega quelle lunghe soste...
- 11/06/23 - Vittoria Ferrari a Le Mans. Elkann: "Giornata indimenticabile"
- 11/06/23 - 24h Le Mans: Ferrari, trionfo storico!
La McLaren LMDh è l’hypercar destinata alle gare di durata tipo Le Mans. La casa inglese (guarda la homepage di McLaren) costruisce il modello ufficiale e una versione destinata ai clienti che cambia filosofia rispetto alla vettura da gara.
McLaren LMDh: nasce la versione clienti
McLaren ha confermato che la versione stradale per uso pista non adotterà il sistema ibrido previsto per la hypercar impegnata nel Mondiale Endurance e alla Le Mans.
Il programma rientra nel “Project: Endurance” e prevede una produzione limitata a partire dalla metà del 2026, con consegne attese verso la fine del 2027.
McLaren LDMh: nasce la versione per piloti non professionisti con motore non ibrido
Motore V6 biturbo da 720 CV
A differenza della variante da competizione, che combina V6 biturbo ed elettrico per una potenza regolata a 671 CV secondo il Balance of Performance, la McLaren LMDh clienti utilizzerà esclusivamente un V6 biturbo da 2,9 litri. La potenza dichiarata è di 720 CV.
Un valore inferiore rispetto agli 840 CV della Solus GT, ma superiore a quello della Senna (guarda McLaren Senna), e pensato per offrire prestazioni autenticamente racing a piloti non professionisti.
McLaren LDMh: V6 biturbo da 720 CV e programma track esclusivo per i proprietari
Sviluppo congiunto alla vettura di Le Mans
La McLaren LMDh per clienti viene sviluppata parallelamente alla hypercar ufficiale che correrà a Le Mans, con il coinvolgimento congiunto di McLaren Automotive e McLaren Racing (guarda la pagina web Project: Endurance). Tra le modifiche previste figurano controllo di trazione regolabile, gestione dell’erogazione più accessibile e impianto frenante ottimizzato per l’utilizzo in pista.
McLaren LDMh: con Project Endurance i proprietari vivranno l'esperienza delle gare a contatto con i team
Programma dedicato ai proprietari
I futuri clienti avranno accesso a un programma biennale di guida in circuito, supportati da ingegneri e piloti ufficiali. Un’esperienza che promette di avvicinare il più possibile alle sensazioni di una vera McLaren da endurance. Voi cosa ne dite di questa hypercar per i clienti? Diteci la vostra.