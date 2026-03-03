Hypercar

McLaren LMDh: 720 CV per vivere Le Mans come i piloti ufficiali, ma senza l’ibrido

Avatar di Alessandro Perelli, il 03/03/26

4 ore fa - Una versione per i piloti non professionisti con potenza solo termica

La monoposto a ruote coperte dedicata ai clienti elimina l'elettrificazione del motore e punta su un V6 biturbo. Arrivo nel 2027 con programma track esclusivo
La McLaren LMDh è l’hypercar destinata alle gare di durata tipo Le Mans. La casa inglese (guarda la homepage di McLaren) costruisce il modello ufficiale e una versione destinata ai clienti che cambia filosofia rispetto alla vettura da gara.

McLaren LMDh: nasce la versione clienti

McLaren ha confermato che la versione stradale per uso pista non adotterà il sistema ibrido previsto per la hypercar impegnata nel Mondiale Endurance e alla Le Mans.

Il programma rientra nel “Project: Endurance” e prevede una produzione limitata a partire dalla metà del 2026, con consegne attese verso la fine del 2027.

McLaren LDMh: nasce la versione per piloti non professionisti con motore non ibrido

Motore V6 biturbo da 720 CV

A differenza della variante da competizione, che combina V6 biturbo ed elettrico per una potenza regolata a 671 CV secondo il Balance of Performance, la McLaren LMDh clienti utilizzerà esclusivamente un V6 biturbo da 2,9 litri. La potenza dichiarata è di 720 CV.

Un valore inferiore rispetto agli 840 CV della Solus GT, ma superiore a quello della Senna (guarda McLaren Senna), e pensato per offrire prestazioni autenticamente racing a piloti non professionisti.

McLaren LDMh: V6 biturbo da 720 CV e programma track esclusivo per i proprietari

Sviluppo congiunto alla vettura di Le Mans

La McLaren LMDh per clienti viene sviluppata parallelamente alla hypercar ufficiale che correrà a Le Mans, con il coinvolgimento congiunto di McLaren Automotive e McLaren Racing (guarda la pagina web Project: Endurance). Tra le modifiche previste figurano controllo di trazione regolabile, gestione dell’erogazione più accessibile e impianto frenante ottimizzato per l’utilizzo in pista.

McLaren LDMh: con Project Endurance i proprietari vivranno l'esperienza delle gare a contatto con i team

Programma dedicato ai proprietari

I futuri clienti avranno accesso a un programma biennale di guida in circuito, supportati da ingegneri e piloti ufficiali. Un’esperienza che promette di avvicinare il più possibile alle sensazioni di una vera McLaren da endurance. Voi cosa ne dite di questa hypercar per i clienti? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/03/2026
