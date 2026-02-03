Dalla F1 alla strada: McLaren celebra la vittoria 2025 con Artura Spider Limited Edition

La McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition nasce per celebrare uno dei momenti più significativi nella storia del marchio di Woking.

Un’edizione speciale per una stagione storica

Il 2025 ha segnato la decima vittoria di McLaren Racing nel Campionato Mondiale Costruttori di Formula Uno, oltre al secondo titolo mondiale consecutivo, culminato con il primo Campionato Piloti conquistato da Lando Norris.

Un traguardo che McLaren (guarda la homepage di McLaren) ha deciso di trasformare in un oggetto da collezione destinato a soli dieci clienti nel mondo.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: la supercar festeggia la vittoria F1 2025

Tributo griffato McLaren Special Operations

Realizzata da McLaren Special Operations (MSO), questa edizione limitata della supercar plug-in hybrid con 700 CV complessivi non è solo una celebrazione sportiva, ma un omaggio alla tradizione McLaren come costruttore di Formula Uno.

La livrea dipinta a mano combina il Myan Orange MSO Bespoke con il Nero Onice, richiamando la monoposto McLaren MCL39 protagonista della stagione 2025.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: edizione limitata di soli dieci esemplari

Dettagli di stile che raccontano la vittoria 2025

Ogni elemento esterno è pensato per evocare il successo in pista. I motivi “10” sulla carrozzeria celebrano il decimo titolo Costruttori, con dieci stelle e i profili di tutte le McLaren di Formula 1 campioni del mondo.

Completano l’allestimento il Black Pack, i cerchi forgiati Dynamo Super-Lightweight da 10 razze in nero lucido, le pinze freno Myan Orange e lo scarico sportivo Stealth Exhaust.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: l'abitacolo sportivo con finiture esclusive

Interni su misura firmati dai piloti

L’abitacolo della Artura Spider MCL39 Championship Edition (guarda la McLaren Artura standard) riflette la stessa cura sartoriale. I poggiatesta presentano un ricamo “10” in McLaren Orange, mentre il volante sfoggia l’indicatore centrale Myan Orange con dettaglio dedicato.

Le finiture in Alcantara Performance Carbon Black e pelle Nappa Jet Black sono abbinate a profili McLaren Vision Orange. I sottoporta in fibra di carbonio satinata sono firmati a mano da Lando Norris e Oscar Piastri.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: i sedili celebrano i 10 titoli costruttori

Un legame concreto con la Formula Uno

Ogni esemplare include targhette personalizzate con i record della stagione 2025 e un esclusivo oggetto da collezione legato al Campionato Costruttori. Come ha dichiarato Henrik Wilhelmsmeyer, Direttore Commerciale di McLaren Automotive:

“McLaren è un marchio che unisce l'emozione delle corse di Formula Uno a un'esperienza curata nei minimi dettagli che rispecchia lo stile di vita distintivo dei nostri clienti…”.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: una supercar ibrida per collezionisti

Supercar ibrida pluripremiata

Oltre al valore celebrativo, la Artura Spider conferma le sue credenziali di supercar ibrida di nuova generazione, premiata nel 2025 come Migliore Auto da Piloti della Gran Bretagna e Performance Car of the Year. Un modello che unisce tecnologia, prestazioni e heritage sportivo in modo autentico. Nessuna indiscrezione sul prezzo, ma se la versione standard costa più di 276.000 euro... E voi cosa ne dite? Vi piace questa supercar in edizione limitata? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/02/2026