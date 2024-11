Senna: un video di Netflix mostra come hanno replicato le auto

Senna: un video mostra chi e come ha realizzato le repliche delle auto per la miniserie Netflix, in arrivo il prossimo 29 novembre

Il prossimo 29 novembre esce su Netflix la miniserie su Senna, per la quale la produzione ha dovuto fare un lavoro certosino sulle auto. Un video della nota piattaforma di streaming spiega come hanno fatto a procurarsi tutti i veicoli necessari. Le informazioni principali ve le riassumo più in basso...

MADE IN ARGENTINA Le auto che vediamo nella serie, che ripercorre le tappe di Ayrton Senna dall'infanzia alla tragedia di Imola, sono repliche realizzate dall'officina specializzata Crespi, in Argentina. Sono 22 in totale e riproducono forme e livree non solo delle monoposto guidate dal campione brasiliano, ma anche quelle dei rivali, ed ecco che nella miniserie vediamo la McLaren - Honda con livrea Marlboro, la Lotus John Player Special, la Williams FW16 del fatale incidente, oltre alla Benetton, alla Ferrari di Prost e tante altre.

Il personaggio di Senna nella miniserie Netflix

COSA C'È DI VERO Costruite in scala reale, tutte le repliche sono state realizzate su misura delle esigenze di produzione, tenendo conto delle reali velocità raggiunte durante le riprese (molto più basse di quelle raggiunte dalle auto da corsa). I motori sono realizzati ad hoc e hanno ben poco a che spartire con quelli delle vere F1. Il sound, però, risulta corretto nei filmati perché registrato - quello sì - dalle monoposto autentiche, che la produzione ha rintracciato, messo in moto e utilizzato in aree protette apposta per la ''colonna sonora''. Vedremo presto i risultati di tutti questi sforzi in una produzione che, lo ricordiamo, ha visto coinvolta anche la famiglia del campione, con particolare riferimento alla sorella Viviane.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/11/2024