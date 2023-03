Netflix svela l'attore che interpreterà Senna nella serie dedicata alla vita del pilota

Senza quel maledetto incidente avvenuto a Imola durante il GP San Marino 1994, oggi Ayrton Senna avrebbe compiuto 63 anni. Come ogni anno il 21 marzo, così come il 1° maggio giorno della tragica morte, sono tantissimi i tributi rivolti al brasiliano da parte di tifosi e addetti ai lavori. Non è dunque un caso che Netflix abbia scelgo la data odierna per svelare chi avrà l'onore, e l'onere, di interpretare il tre volte campione del mondo nella serie dedicata alla sua vita che la piattaforma streaming sta iniziando a realizzare.

SCELTO UN CONNAZIONALE Tramite i suoi profili social, Netflix ha comunicato che sarà il brasiliano Gabriel Leone a interpretare Ayrton Senna. Il 29enne è salito alla ribalta per il suo ruolo in Dom, una serie tv brasiliana prodotta da Amazon. Per lui c'è all'orizzonte anche un altro ruolo legato al motorsport: il regista Michael Mann lo ha scelto per interpretare Alfondo de Portago nel nuovo film dedicato alla Ferrari. De Portato è stato il primo pilota spagnolo a salire sul podio di un gran premio di F1 ed è tragicamente scomparso in un incidente avvenuto durante la Mille Miglia del 1957. In quella occasione perirono anche il suo copilota e 10 spettatori.

ANTICIPAZIONI La serie su Senna era stata annunciata nel 2020 come un dramma romanzato sulla vita del brasiliano che sarebbe stato disponibile per gli abbonati a partire da quest'anno. Per via della pandemia la sua produzione è stata ritardata e gli episodi sono stati ridotti da otto a sei. Secondo quanto anticipato da Netflix, la serie su Senna ''darà ai fan la possibilità di tagliare il traguardo non con Senna, ma con Beco o Becão, i soprannomi affettuosi del pilota tra amici e familiari. Più che ricordare i momenti straordinari della sua carriera, la miniserie è un invito a esplorare la personalità e le relazioni familiari del tre volte campione di F1''. Dopo i successi di Drive to Survive e del docufilm dedicato a Michael Schumacher, c'è ovviamente grande attesa per questa nuova produzione di Netflix inerente il mondo della F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/03/2023