LUTTO Si è spento all'età di 94 anni Milton Guirado Theodoro da Silva, papà di Ayrton Senna da Silva, il pilota forse più amato della storia della Formula 1. È morto per cause naturali nella mattinata del 27 ottobre, nella sua casa di San Paolo e la notizia è stata diffusa dal profilo Instagram ufficiale collegato ad Ayrton. Curiosa la coincidenza numerica che lega l'età della scomparsa di papà Miltão - com'è era anche noto - e l'anno della scomparsa del figlio, che ha salutato tutti nel 1994 a Imola.

VITA CONTROVERSA I lettori con più primavere all'attivo se lo ricorderanno abbracciare il figlio in lacrime dopo la vittoria in Brasile nel 1991, mentre quelli più giovani avranno forse letto dell'accusa di schiavitù che nel 2008 lo costrinse a pagare 110 mila euro per come gestiva una sua fazenda. Milton era stato molto vicino al figlio soprattuto negli anni giovanili, seguendo in pista la sua carriera sui kart e fino all'approdo in Formula 1. Nella vita gestiva una società metallurgica, da lui fondata dopo aver iniziato a lavorare nel mondo della compravendita di automobili e aver accumulato quel capitale necessario a svolgere il suo mestiere di imprenditore anche in altri rami, come l'edilizia e l'allevamento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/10/2021