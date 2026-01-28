Da McLaren a Porsche, Tobias Sühlmann alla guida del design dopo Michael Mauer

Dal 1° febbraio il 46enne sarà il nuovo capo designer Porsche, succedendo dopo oltre vent’anni a colui che è stato il quarto responsabile dello stile Porsche

Porsche ha ufficializzato un importante cambio al vertice del proprio team di progettazione: dal 1° febbraio Tobias Sühlmann assumerà il ruolo di capo designer.

Tobias Sühlmann è il nuovo capo designer Porsche

Il 46enne, in arrivo da McLaren, succede a Michael Mauer, che lascia l’incarico dopo oltre 21 anni, chiudendo una delle fasi più influenti nella storia recente del marchio tedesco.

Design Porsche: Michael Mauer lascia l'incarico di responsabile a Tobias Sühlmann

L’eredità di Michael Mauer in Porsche

Entrato in Porsche nel 2004, Michael Mauer è stato il quarto responsabile del design nella storia dell’azienda, dopo Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine e Harm Lagaay.

Durante la sua lunga gestione ha guidato l’introduzione di modelli fondamentali come la Panamera, la 918 Spyder e la Taycan, oltre a supervisionare l’evoluzione stilistica di icone quali 911, Cayman e Cayenne (guarda la nuova Porsche Cayenne Electric).

La sua visione si è basata su un principio chiave: una Porsche deve coinvolgere tutti i sensi. Questo approccio ha trovato continuità anche nell’era dell’elettrificazione, con la Taycan considerata un punto di riferimento per la reinterpretazione moderna dei tratti stilistici classici del marchio.

Design Porsche: Michel Bauer con una 911 992.1

Le parole di Michael Leiters sul cambio al vertice

Il passaggio di consegne avviene sotto la guida del CEO Michael Leiters, che ha lavorato a stretto contatto con Mauer in passato. “Michael Mauer ha plasmato un’era in Porsche”, ha dichiarato Leiters. “Il suo lavoro ha modellato lo stile del marchio Porsche e rimarrà visibile anche in futuro”.

Mauer continuerà a supportare Tobias Sühlmann durante una fase di transizione. In una dichiarazione ufficiale, l’ormai ex capo designer ha spiegato: “Un design senza tempo ha bisogno di entrambi: durevolezza e nuovi impulsi. In vista del riallineamento strategico di Porsche, questo è il momento giusto per portare nuove prospettive”.

Design Porsche: Tobias Sühlmann arriva da McLaren e ha lavorato in VW; Bugatti, Aston Martin e Bentley

Il profilo di Tobias Sühlmann

Prima dell’arrivo in Porsche (guarda la homepage di Porsche), Tobias Sühlmann ha ricoperto il ruolo di Chief Design Officer in McLaren, supervisionando il lancio di modelli come la 750S (guarda la McLaren 750S) e l’Artura Spider, oltre allo sviluppo di future supercar ibride ed elettriche.

Sühlmann, che ha studiato alla stessa Scuola di Design di Pforzheim di Mauer, ha lavorato presso diverse case automobilistiche. Ha iniziato alla Volkswagen nel 2005, è passato alla Bugatti, è stato responsabile del design degli esterni alla Aston Martin, ha lavorato per un periodo alla McLaren e ha poi contribuito a dare forma alla Bentley Batur, prima di tornare in McLaren.

“Tobias Sühlmann può contare su una filosofia di design unica”, ha affermato Leiters. “Con la sua esperienza nella progettazione di auto sportive e supersportive, affinerà ulteriormente il profilo di Porsche”. Un incarico che segna l’inizio di una nuova fase per il design della Casa di Zuffenhausen.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/01/2026