All’asta il “Senna Speed”: l’aereo acrobatico (radiocomandato) del mitico Ayrton

A San Paolo i cordoli di Interlagos si preparano ad accogliere il Gran Premio del Brasile, e come ogni anno, il pensiero corre inevitabilmente a lui: Ayrton Senna da Silva.

Pochi sanno che il tre volte campione del mondo era anche appassionato di aeromodellismo e possedeva (almeno) un aereo radiocomandato: un modello acrobatico costruito a mano dall’amico Hanno Prettner, sette volte campione del mondo di aeromodellismo.

Senna Speed, l'aereo radiocomandato artigianale di Ayrton Senna

Un modellino di grande valore

Per gli appassionati del volo in miniatura e dei memorabilia in generale, quel piccolo gioiello chiamato “Senna Speed” è appena finito all’asta su Catawiki. Il valore? Stimato tra 25.000 e 75.000 euro.

A guardare le foto sembra un'enormità, ma si sa... i cimeli di una leggenda come Senna valgono il nome che portano. Ma va anche considerato che il Senna Speeed è un pezzo unico, firmato nel 1989 dall'asso del modellismo e dal campione del volante (che pare non ne abbia mai ceduto i comandi).

Le firme di Senna e Prettner sull'ala del Senna Speed

Il ricordo del campione

Prettner lo ricorda così: “Ayrton era un pilota di acrobazia modellistica entusiasta ed eccellente e ammirava la mia passione per il volo acrobatico e lo affascinava il fatto che costruivo personalmente tutti i miei modelli di successo. La passione per la velocità e la prontezza di reazione era una parte speciale della nostra amicizia. Mi diceva sempre: questi aerei hanno una reattività nelle figure acrobatiche che posso applicare bene anche in Formula 1”.

Ancora oggi l'aereo RC di Senna è perfettamente funzionante, con tanto di radiocomando originale e un motore Rossi 61 da 10 cc e 3,5 cavalli, capace di spingere l’aereo fino a 300 km/h. Non male per un giocattolo.

Ayrton Senna con il telecomando dell'aereo, accanto a Hanno Prettner

Pezzo da collezione D.O.C.

Il “Senna Speed” è rimasto per decenni nella collezione privata di Prettner, in Austria. Solo oggi, a trent’anni dalla scomparsa del campione brasiliano, questo simbolo di amicizia e passione va all’asta per la prima volta.

Un piccolo aereo che racconta molto più di un hobby: racconta l’uomo dietro il mito, quello che cercava la velocità anche nel gioco, e che in ogni curva – o virata – sapeva trasformare la precisione in poesia.

Il “Senna Speed” è parte della Exclusive Selection di Catawiki e sarà all’asta sul sito Catawiki.com fino al 14 novembre 2025.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2025